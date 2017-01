Hoe herkenbaar zijn de uitspraken van een peuter. Dat wat mijn peuter roept, dat roept de jouwe waarschijnlijk ook, én andersom! Herkenbare momentjes met een zilveren randje als je er even goed over nadenkt en bij stilstaat. Ik zette de 8 meest herkenbare uitspraken van een peuter even voor je op een rijtje.

Zelluf doen Ik moet poepen Ik heb honger Ik heb dorst Nee! Wil ik niet! (stampt in het rond) Wil je spelen? Ik hebje gemist Mama lief

En uiteraard de bijbehorende uitleg .

Lees ook: hilarisch overzicht van de ochtend als je peuter vroeg wakker is

8 meest gehoorde uitspraken van een peuter

Zelluf doen

Heerlijk hoor, dat jouw kleintje alles aan het ontdekken en leren is. Maar soms komt het gewoon niet uit en heb je haast. Als je jou kleintje dan snel wil aankleden, schoenen aan doen en haren kammen dan is er even geen tijd om te oefenen. Fijn dat ze zo leergierig zijn die peuters, maar oef, wat kost dit enorm veel tijd!

Ik moet poepen

Heb je een oudere peuter die al zindelijk is, dan is dit ook een veel gehoorde uitspraak. Laura is al vanaf haar tweede jaar zindelijk, maar poepen blijft toch iets fascinerend voor haar. Als ze moet, dan schreeuwt ze het door het huis en mag iedereen het weten hoor!

Ik heb honger

Mijn kleine meid heeft de hele dag door honger. Het liefst eet ze de hele dag door fruit, boterhammen of ‘iets lekkers’. Het lijkt wel of ze een onuitputtelijke honger heeft die nooit gestild wordt. Behalve tijdens het avondeten, dan heeft ze vaak in eens geen honger meer. Begrijp jij het? Peuterlogica heet dat!

Ik heb dorst

Als Laura dorst heeft, dan wil ze meteen drinken. Niet dadelijk, maar nu! Het liefst drinkt ze dan een hele beker in eens leeg. Gelukkig is ze een goede waterdrinker, dus hoeven wij ons niet druk te maken dat ze te weinig vocht binnen krijgt. Erg fijn! Maar het nu-meteen-onmiddelijk mag wel ietsje minder .

Nee, dit wil ik niet!

Ik kan echt niet bijhouden hoe vaak ik in de ochtend met een borstel achter mijn dochter aan ren om haar haren te kunnen kammen. Of met kleren loop te zwaaien om haar aangekleed te krijgen of met een pyjama achter haar aan loop om haar in bed te krijgen. Haar antwoord is heel duidelijk: Nee dit wil ik niet! Als ze in de nee-fase belanden: maak dan je borst maar nat!

Wil je Spelen?

Heel fijn ook dat mijn kleine meid het zo leuk vindt om met mij of mijn man te spelen. Heerlijk vind ik het om te doen. Maar ja, ik heb helaas niet alle tijd van de wereld. Maar goed, leg dat een driejarige maar eens uit. Het blijft een lastig punt vind ik, om een goede mix te vinden tussen zelf spelen of samen tijd door brengen met haar.

Lees ook: Peuterpuberteit, ik ben twee en zeg nee!

Ik heb je gemist!

Het is en blijft zo’n aandoenlijke uitspraak. Iedere keer als wij Laura wegbrengen of ophalen van een oppas, kinderdagverblijf of opa en oma. Onze dochter zegt het bijna iedere keer. Echt heel schattig, maar het blijft ook wel lastig dat afscheid nemen!

En last but not least: Mamma, ik vind je zo lief!

Als mijn kleine meid dit zegt, dan is mijn dag weer helemaal goed. Hoe boos ik ook was, hoe druk ze soms ook is en hoe pittig het ook is dat moederschap. Dit is toch waar je het voor doet? Ik smelt gewoon weer keer op keer bij deze uitspraak. En al helemaal als ik er ook nog tien kussen en een dikke knuffel bij krijg. Heerlijk zo’n peuter in huis!

Vertel eens, hoeveel van deze uitspraken van een peuter gaan er bij jou dagelijks over de vloer? Of heb jij nog hele andere uitspraken die herkenbaar zijn?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock