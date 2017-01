Activeon CX Gold review, hij lag als early bird onder mijn boom

Direct na Sinterklaas zijn wij van start gegaan met het optuigen van de kerstboom, het kerstdorp en alle tierelantijntjes meer die wij in deze periode hebben staan. Hartstikke gezellig, en het werd helemaal leuk toen ik de Activeon CX Gold toegestuurd kreeg om uit te proberen! Je zegt trouwens ‘Active-on’ in plaats van dat je het achter elkaar uitspreekt, maar dat even terzijde .

Nou, ik kan je vertellen… hij is inmiddels flink getest! Dus ik zal je vertellen wat ik ervan vind middels deze Activeon CX Gold review, zodat jij weet of het misschien ook iets is voor onder jouw boom!

Activeon CX Gold review

Als eerste kan ik wel zeggen dat ik totaal verliefd ben op zijn uiterlijk, want zeg nou zelf… het oog wil ook wat natuurlijk! De Activeon CX Gold is, zoals de naam je al voorspelt, prachtig goud van kleur. Nu gebruik ik hem vaan in een beschermhuls, wat zéér praktisch is, maar daardoor valt de goudkleur minder op als dat je als vrouw misschien wel zou willen . Dat mag de pret echter niet drukken!

In het gebruik is de Activeon CX Gold net zo prettig als zijn kleur is. Wat ik een van de grootste pluspunten vind is dat deze camera een schermpje heeft waardoor je dus gewoon ziet wat je filmt of waar je een foto van maakt. Voor mij een groot voordeel ten opzichte van de andere action camera die we zelf al hadden, waar je op de gok filmt en later pas ziet wat je gefilmd hebt.

Verder heeft de action camera een ingebouwd touchscreen waarmee hij handig te bedienen is, èn ingebouwde wifi waarmee je eventuele beelden direct kan delen via social media. Dat is op zich heel leuk, alleen ik merk zelf dat ik hem meestal gebruik terwijl hij in zijn omhulsel zit. Dan is hij goed beschermd tegen bijvoorbeeld vallen en kan hij mee in de sneeuw (momenteel ver te zoeken hier) of onder water. Fantastisch natuurlijk, maar in dat geval kan je het touchscreen niet gebruiken, dat snap je. Voor mij betekent dat dat ik de camera eruit moet halen om te bedienen, òf ik koppel hem aan mijn laptop als ik thuis ben om alles te bekijken en te bewerken. Dat laatste is vaak de realiteit.

Hieronder bijvoorbeeld een klein filmpje met fragmenten die gemaakt zijn met de Activeon CX Gold. Ik heb op verschillende momenten gefilmd om je een beetje een beeld te geven van de kwaliteit bij voldoende daglicht en bij weinig dagllicht, binnen èn buiten. Ik gebruik hem ook het meest om te filmen. Foto’s maken doe ik dan met mijn grote camera, alhoewel het wel vreselijk handig is om een klein compact dingetje in je zak te hebben zitten in plaats van zo’n enorme toeter . Zoals je in het filmpje ziet zijn de eerste beelden binnen gemaakt terwijl het al donker was buiten… het lijkt erop dat er een lichte waas over het beeld zit. Die heb ik echter op geen enkel ander moment meer aangetroffen, dus ik denk dat ik (per abuis), met het testen en verkennen van het apparaat een filter heb aangezet : grin: , want ook dat kan!

Over de exacte specificaties van de Activeon CX Gold ga ik je niet veel vertellen, daarover kan je namelijk bij anderen al volop lezen, en eerlijk gezegd ben ik zelf niet zo van de specs. Ik bekijk liever het resultaat . Wat wel leuk is, is dat je in een HD ready modus kan filmen met 120fps, hierdoor vertraag je je beelden tot een slow motion opname!

Ik heb nog wel even tijd nodig om alle features ook echt in de praktijk te gebruiken, maar ik kan nu al zeggen dat ik echt superblij ben met dit mooie kado! Hier kunnen we het komende jaar veel mooie filmpjes mee maken!

Begin jij ook verliefd te worden op deze action acam? Dan heb ik een goed idee voor je waarmee je wellicht je partner kan overhalen om deze beauty voor je onder de kerstboom te leggen (of waar dan ook) .

Kopiëer de mooie afbeelding van hierboven op een A4-tje en print deze 25 keer uit (of meer). Overal waar je partner komt in huis laat je een blaadje slingeren. Op de wc, de badkamer, in bed, op de bank, het aanrecht de tafel, bij de televisie etcetera… en dan schrijf je er iedere keer iets bij. “Hoeft niet persé, maar mag wel hoor’ of ‘zou wel een leuke verrassing zijn lieverd’, of ‘misschien vind jij hem ook wel leuk’… en ga zo maar door.

Wat denk je? Zou het helpen?