Agenda 2017 in alle soorten en maten: check onze top 5!

Nog maar heel eventjes, en het jaar zit er alweer op. Ben jij al druk met je plannen voor 2017? Of zit je hoofd momenteel nog te vol met goede voornemens? Mooie voornemens maak ik het hele jaar door. Net als mooie plannen trouwens. Nu nog een goede agenda, om ervoor te zorgen dat ik die plannen in het nieuwe jaar niet allemaal vergeet . Agenda 2017 gezocht? Check dan eerst onze top 5 maar eens.

Jouw agenda; very personal

Aan wat voor eisen jouw agenda allemaal moet voldoen, is natuurlijk heel persoonlijk. Heb jij hem het liefst zo groot mogelijk, om al je afspraken er in kwijt te kunnen? Of ga je liever voor een pocketformaat, zodat je je agenda gemakkelijk mee kan nemen, zonder dat je een enorme tas moet meenemen? Natuurlijk zijn er ook veel mensen wiens agenda tegenwoordig helemaal digitaal is. Zelf zet ik ook wel eens wat in mijn telefoon, maar het fijnste blijf ik toch een papieren versie vinden. Wat vind jij?

Lees ook: plannen en organiseren; digitaal of op papier?

Voor iedereen die net als ik zweert bij een agenda van papier hebben we een Agenda 2017 top 5 opgesteld. En of je nu een hip design, of een overzichtelijke indeling het belangrijkst vindt: er is weer voor ieder wat wils.

Agenda 2017 top 5; hebbuh!

Zoals we al stelden: iedereen heeft zo zijn eigen prioriteiten als het om agenda’s gaat. De een ziet zijn agenda het liefst in bonte kleuren, de ander wil zo weinig mogelijk poespas. Heb jij een favo agenda merk en mis je dat in onze agenda 2017 top 5? Laat het weten in een reactie hieronder! Maar nu eerst ónze top 5!

De knapste agenda voor 2017

Pak jij plannen haast professioneel aan? Dan verdien je ook een professionele planner. En dan komt deze luxe agenda 2017 toch wel heel dicht in de buurt. Hou je ook wel van een chique design, dan zit je met deze planner zeker goed. De agenda bestaat uit een leren omslag (verkrijgbaar in de kleuren aqua, coral of platinum, maar wij vinden de zilveren variant het mooiste) en een verwisselbare agendavulling. Bovendien kan je in de omslag een pen kwijt en vind je in de agenda zelf plastic insteekhoesjes, een bladwijzer en ook stickervellen om de agenda te personaliseren.

Deze agenda 2017 heeft een formaat van 24*21 cm en shop je bij Plan-Point. Totaal met vulling koop je hem voor € 59,95 , maar de omslag kan je hergebruiken! Volgend jaar heb je dan een nieuwe vulling voor maar € 14,95.

Bijna zonde om in te schrijven

Iets heel anders, maar hoe mooi is deze agenda 2017? Tenminste, als je van een Perzische stijl houdt natuurlijk. Je agenda ziet er in ieder geval reuze spannend uit als je voor deze Paperblanks variant gaat. Bij deze agenda 2017 beslaat iedere week 2 pagina’s, dus je hoeft in ieder geval niet klein te schrijven. Tenzij je het wel heel erg druk hebt natuurlijk.

Deze agenda is 18*12,5 cm en shop je bij de Bijenkorf en hij kost € 18,95.

Duurzame plannen

Is duurzaamheid ook in 2017 nog steeds jouw belangrijkste prioriteit? Ga dan ook voor een duurzame agenda. Deze leuke agenda 2017 van Hema is duurzaam geproduceerd; maar daarom niet minder hip. Sterker nog, we durven hem zelfs extra hip te noemen! De agenda is voorzien van een bladwijzer, fotohoesjes en een elastische band. In de voorkant kan je zelf een foto stoppen, mocht je halverwege het jaar genoeg krijgen van de decoratie die er op staat!

Deze agenda heeft een formaat van 19*17 cm en shop je bij de Hema voor € 8,00.

DIY Agenda 2017

Ben jij een crea-bea type en begin jij al weg te dromen als je je volgende creatieve workshop mag inplannen? Dan is dit een agenda voor jou. Het design is namelijk al mooi, maar je kan je agenda zelf nog helemaal pimpen. Er zitten namelijk allerlei DIY pagina’s en stickers in. Vind je de zwart witte stijl niet gezellig genoeg, dan voeg je je eigen dosis kleur toe. Wordt het op creatief gebied ongetwijfeld The Best Year of your Life (en hopelijk ook op al die andere gebieden) .

De agenda heeft een A5 formaat en shop je bij Photogeniki voor € 14,95.

Grootse plannen, kleine agenda

Hoe groots je plannen ook zijn; dat wil niet zeggen dat je automatisch ook zit te wachten op een grote agenda. Onze damestassen zitten meestal toch al vol genoeg, nietwaar? Dit fancy exemplaar komt in A6 formaat en is dan ook een stukje kleiner dan je misschien gewend bent. Toch blijft er genoeg ruimte over om je afspraken te noteren, en hij is nog leuk ook! Daarnaast blijkt maar weer eens dat een agenda niet duur hoeft te zijn.

Deze agenda heeft een formaat van 17*16 cm en bestel je bij de Bruna voor € 4,99