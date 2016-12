Alleenstaande werkende moeder Saskia geeft een kijkje in haar leven

Als werkende moeder met partner vraag ik me weleens af hoe een alleenstaande werkende moeder het allemaal rooit. Hoe doen die vrouwen dat die financieel onafhankelijk zijn door te werken, maar dus ook een gezin hebben waar ze voor mogen zorgen. Saskia is zo’n alleenstaande werkende moeder en zij deelt haar verhaal.

Hi, Ik ben Saskia Pinkster en ik vertel je graag hoe mijn dag als alleenstaande werkende moeder er normaal gesproken uitziet. Ik werk als projectmanager in de grafische DM Marketing. Projecten bekijken, inkopen en het gehele product begeleiden van A tot Z. Daarbij komen ook bezoeken op locatie aan de machines voorbij en moet ik op ‘reis’ om de producties te checken op kleur, kwaliteit etcetera.

Mijn werk is enorm belangrijk voor me. Niet alleen omdat ik het graag doe, maar ook omdat ik daar mijn financiële onafhankelijkheid vandaan haal. Als alleenstaande werkende moeder is dat voor mij een heel belangrijk item uiteraard. Ik heb een sociaal en zakelijk netwerk opgebouwd en mijn wereld vergroot op allerlei vlakken.

Gelukkig is mijn werk niet alleen financieel van belang maar vind ik het ook nog eens erg leuk om te doen. Ik haal er energie uit.

Om 6.45 gaat de wekker, ff snoozen en dan opstaan. Daarna ga ik mijn kleine man uit bed halen en dan gaan we samen wassen, aankleden en al wat je nog meer doet in de ochtend na het wakker worden. Als we aangekleed zijn, dan gaan we naar beneden en dan krijgt Lars brinta. Ik pak een bak koffie en doe de TV even aan.

Eten op? Dan gaan we samen tanden poetsen en om 07.30 gaan we de deur uit naar het kinderdagverblijf. Ik breng Lars weg en vervolg zelf mijn weg naar Amsterdam! Mijn werkdag loopt tot 17.00uur en vervolgens race ik naar huis. Net voor 18.00 haal ik Lars dan op en gaan we naar huis.

Om 18.15 zijn we thuis en ga ik koken. Ik kook nagenoeg altijd vers en soms hebben we een restje uit de vriezer omdat er iets is overgebleven en dat heb ik dan bewaard. Dan na het eten gaan we even spelen en om de dag gaat Lars onder de douche. Hophop, naar bed waar ik nog even voorlees of we nog even kletsen. Uiteraard moet ik daarna nog opruimen, dan heb ik een uurtje voor mezelf op de bank voordat ik ook naar bed ga.

Uiteraard word ik moe van dit soort dagen en het racen van mijn werk naar mijn kind, maar toch krijg ik energie van mijn werk. Het haalt het positieve in mij naar boven, ik heb leuke mensen om me heen en daar geniet ik van. Zowel collega’s als klanten en leveranciers.

De maandagen ben ik vrij dus heb ik 3 hele dagen aaneen met mijn kind. We zijn op die dagen dan ook echt samen en we doen veel leuke dingen. Op zaterdag spreek ik het liefst niets af, liggen we samen lekker relaxed de halve ochtend in bed met eten, drinken, Tv en voor mij de telefoon. Op zondag probeer ik vaak te zwemmen met Lars, of we gaan naar vrienden, familie of samen iets leuks doen. En maandag is een relax dag. We doen een beetje boodschappen en ik deel de nieuwe week in. Mijn ex komt 1 x in de 2 weken op maandag even langs en dat was het. En heel soms als ik een feestje heb dan slaapt Lars bij mijn ouders of broer en dan ga ik even los .

Doordeweeks hebben we een vast ritueel, altijd hetzelfde en op dezelfde tijden waardoor ik inmiddels in korte tijd ervoor kan zorgen dat we klaar zijn. Dit werkt dit voor ons perfect!

De trots overheerst

Soms voel ik me schuldig omdat ik 4 dagen werk en door de weeks minder tijd heb. Maar aan de andere kant ben ik erg trots op mezelf. Op hoe ik het thuis alleen regel financieel en op de vaste basis die ik heb kunnen neerzetten voor mijn kind met genoeg liefde en aandacht.

Of ik iets anders zou willen doen als ik de keus had?

Nee, op dit moment niets. Ik ben blij met hoe we het hebben. Soms zou ik graag een man hebben waar je dingen mee kan delen op allerlei gebied, maar ik ben alleen met Lars ook erg happy! Ik voel dan ook totaal geen jaloezie naar andere moeders die het eventueel anders doen.

