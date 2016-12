Allerhande kerstfestival: ’t lekkerste (en schoonste!) festival van het jaar

Bij een festival denk je in eerste instantie waarschijnlijk vooral aan modder, vieze toiletten en kleffe friet. Dat het ook een culinair hoogstandje kan zijn heeft Albert Heijn dit jaar voor de tweede keer bewezen. Op 9, 10 en 11 december werd in Utrecht namelijk weer het Allerhande Kerstfestival gehouden. Krijg jij ook al klotsende oksels bij de gedachte aan het kerstmenu? Moet je nog even dringend op zoek naar inspiratie? Of heb je gewoon zin in een gezellig (én lekker!) dagje uit, dan is dit het festival voor jou! Een prachtig voorproefje op de kerstdagen: 3 dagen lang eten en drinken, maar dan zonder de schoonfamilie!

Nu ging ik op de laatste dag een kijkje nemen, dus beschouw dit hele relaas over het Allerhande Kerstfestival vooral als een oproep om volgend jaar de moeite te nemen om op tijd kaartjes te kopen. Het is namelijk heel snel uitverkocht, maar écht de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. Dat vond ik, dat vond Frank, én dat vonden de kinderen!

Lees ook: kerstkoekjes bakken om je vingers bij af te likken!

Allerhande Kerstfestival: een culinair dagje uit

Het kerstdiner: knap staaltje kookkunst als je dat geheel zonder stress op tafel weet te krijgen. Dat weten ze bij Albert Heijn als de beste! Daarom kan je er luxe kerstmenu’s scoren waar je al bijna niets meer aan hoeft te doen. Maak je liever toch wat meer werk van het diner, dan kan je bij het Allerhande Kerstfestival alle culinaire inspiratie opdoen die je nodig hebt. Ben je niet zo’n kok maar hou je wél heel erg van eten en drinken, ook dan is het een aanrader. Kortom, eigenlijk iedereen is daar op zijn plek. Ook dit jaar zagen wij weer van jong tot oud rondlopen en alles er tussen in.

Wat is het Allerhande Kerstfestival

Zoals gezegd vind je hier al je kerstinspiratie. Het mooie ervan is dat je niet alleen de informatie vindt, maar dat je ook alles kan proeven! Je proeft er heerlijke hapjes en feestelijke wijnen (vrijwel iedereen loopt met een wijnglas rond ). En als het proeven naar tevredenheid is, dan kan je in een aantal gevallen ook direct inkopen als je wilt.

Zo hadden wij vorig jaar bijvoorbeeld de inspiratie opgedaan voor ons kerstavonddiner met vrienden. Een heerlijk gevulde rollade die we op het Allerhande Kerstfestival mochten proeven en waarvan we meteen wisten… dit wordt hem! Lekker makkelijk ook, want hij hoefde alleen maar in de oven .

Dit jaar kon de hertebiefstuk het goedkeuren wegdragen van heel mijn gezin, alleen bij mij komt er geen hert op tafel. Het zal ongetwijfeld heerlijk zijn maar ook de ‘ze hebben een beter leven gehad dan elk ander dier’ opmerking van de kok kon me niet overtuigen, haha. Jammer voor de kids, want die stonden er van te smullen.

Al het proefwerk is bij de prijs inbegrepen, je betaalt dus alleen de entree en kan van alles uitproberen.

Lees ook: je kersttafel dekken, wat zijn de trends?

Niet alleen maar eten en drinken

Naast alle inspiratie op het gebied van food and drinks is er een gezellig, actief programma. Er waren onder andere workshops te volgen op het gebied van barbequen, een olijvenproeverij of kerststukjes maken. En ook aan de kids is gedacht: die konden terecht in het Kids Kook Café. Kunnen zij volgend jaar het kerstdiner hopelijk voor hun rekening nemen . De laatstgenoemde workshop hebben Luc en Lotte niet gedaan, maar ze zijn wel aangehaakt bij de knutselworkshop waar ze beiden een leuke sneeuwpop hebben gemaakt.

Hebben we je overtuigd voor volgend jaar? Zo niet, kijk dan nog even ons filmpje, dan heb je gelijk een goede indruk te pakken.

Waar is het Allerhande Kerstfestival?

Het Allerhande Kerstfestival is de afgelopen twee jaar in het Spoorwegmuseum in Utrecht geweest. Superleuk ingericht, met een mooi borrelplein om te starten of te eindigen, net wat jij wilt. Het enige wat we dit jaar gemist hebben is de schaatsbaan. Vorig jaar stond er een prachtige ijsbaan waar onze kinderen zich met het grootste gemak 2 uur vermaakt hebben. Na 2 uur chocomel drinken waren wij wel weer klaar , maar het is maar om aan te geven hoe leuk die baan was.

Dit jaar stonden er op de plek van de ijsbaan nog meer stands en konden we marshmallows roosteren boven een kampvuurtje. Ook leuk natuurlijk, maar vorig jaar was favoriet!

Parkeren voor het Allerhande Kerstfestival

Parkeren kan je er niet. Of in ieder geval… bijna niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed geregeld is. Parkeren doe je namelijk op de Uithof in een parkeergarage waar altijd wel plek is. Er rijden bussen af en aan die je naar het Spoorwegmuseum brengen, dus met 10 minuutjes ben je bij de voordeur van het Spoorwegmuseum zonder dat je naar een plekje hoeft te zoeken. Ideaal!