Anti griep tips van grootmoeder voor het hele gezin

Het klinkt zo onschuldig: je hebt een griepje. Volgens mij is griep ook meteen de enige ziekte die regelmatig met het verkleinwoord wordt aangeduid. Als een soort koosnaampje. Waar die vervelende griep dat aan heeft verdiend, is me een raadsel. Griep kan een ware uitputtingsslag betekenen. Vooral omdat iedereen in het gezin één voor een wordt aangestoken. Another one down . En hoe ziek je dan als mama ook bent, er moet toch weer gezorgd worden. Zit jij ook in de lappenmand? Dan kan je onze anti griep tips wel gebruiken!

Griep: hoe kom je er van af?

We hebben meteen slecht nieuws voor je: tegen griep zelf bestaat geen medicijn. Alweer een reden dat de term ‘griepje’ volgens mij niet terecht is. Griep is hardnekkig! Vooral omdat het virus vele varianten kent. Gelukkig kunnen we in ieder geval geen vogelgriep krijgen, maar er blijven genoeg versies over die wel graag in ons mensen ‘nestelen’. Daarom helpt zelfs de griepprik lang niet altijd; griep heeft zich zover ontwikkeld dat het onze medicijnen altijd net een stapje voor is. Heb jij je prik binnen, komt er weer een nieuwe variant langs.

Gelukkig is er ook een klein lichtpuntje aan de horizon… de symptomen van griep kan je wel degelijk te lijf gaan. Net zo hard als de griep jou aanpakt. Wij hebben wat anti griep tips voor je op een rijtje gezet, om je ‘griepje’ op alle fronten aan te pakken. Of in ieder geval die ellendige symptomen dan.

Anti griep tips: de strijd tegen symptomen

De allereerste van onze anti griep tips geldt eigenlijk altijd als je ziek bent. Je strooit er vast regelmatig mee als man of kids ziek zijn. Net als je het vroeger continu van je eigen moeder te horen kreeg: “Goed drinken!” Vooral als je diarree of koorts hebt en dus veel vocht verliest is het belangrijk je lichaam te hydrateren. Maar door veel water te drinken, worden ook afvalstoffen uit je lichaam verwijderd. Het is een simpele, maar gouden tip: gewoon water drinken. Ga voor water met een smaakje als jouw motto normaal gesproken “water is voor vissen” is. Of als je gewoon toe bent aan een smaakje natuurlijk. Want water is gezond, én maakt gezond!

De rest van de anti griep tips liggen misschien wat minder voor de hand, en komen nog uit grootmoeders medicijnkastje. Heb je zelf nog een goede tip? Doe iedereen dan een plezier en deel hem vooral hieronder!

Vlierbessen Zelfgemaakt anti-hoest drankje Ui voor het ademen Zelfgemaakte gorgeldrankjes

1. Grootmoeder versus de griep: vlierbessen

Grootmoeders kennen vaak prachtige middeltjes tegen kwalen waar sommigen van ons direct voor naar de apotheek rennen. Een mooi voorbeeld bij deze anti griep tips zijn vlierbessen. Vlierbessen versterken het immuunsysteem en zijn daardoor goed voor je weerstand. En wat extra weerstand kan je wel gebruiken in je strijd tegen de griep! Geen vlierbessenboom in de tuin? Geen zorgen, die koop je tegenwoordig gewoon in vitamine vorm. Wij hebben de variant voor kids al getest, en ze waren nog heerlijk ook. Zo bestonden vitamientjes nog niet in grootmoeders tijd.

2. De ene hoest is de andere niet

Iedereen die wel eens verkouden is (iedereen dus) weet het. De ene hoest is de andere niet. Er is kriebelhoest, vastzittende hoest, een rauwe hoest en ga zo maar door. Het hoesten is al net zo veelzijdig als de griep zelf. Gelukkig bestaat er hoestdrank. Maar voor iedere hoest, is er een andere drank. Leg dus bij de drogist of apotheek goed uit wat voor hoest je hebt. Dan geven zij het beestje wel een naam, en krijg jij het juiste drankje mee. Wil je je hoest wat verlichten, dan kan je ook zelf wat brouwen volgens oma’s recept. Roer gewoon twee eetlepels honing en twee eetlepels zonnebloemolie door elkaar, en neem daar af en toe een theelepeltje van.

3. Vrij ademen: een stap dichterbij een griepvrij lijf

Grootmoeder hield niet alleen van uien in de soep… Het is ook een van de anti griep tips geworden! Zet een doorgesneden ui op je nachtkastje, en je verstopte neus en luchtwegen gaan weer open. Het ruikt misschien niet zo lekker, maar dat ruik je aanvankelijk toch niet. Ruik je het wel? Dan heeft grootmoeder haar gelijk weer bewezen!

4. Weg met die killing keelpijn

Ook een veel voorkomend griep symptoom: verschrikkelijke keelpijn. Die kan je volgens grootmoeders anti griep tips op vele manieren bestrijden. Gorgelen met wat zout water bijvoorbeeld. Niet erg lekker, maar je moet er wat voor over hebben. Gorgelen met rode wijn schijnt ook te helpen, maar dat moet je zelf maar even testen. Verder helpen honing en ijs. Ga wel voor waterijs, want door melkproducten komt je slijmproductie op gang. En aan slijm heb je waarschijnlijk toch al geen tekort tijdens je griepperiode!

Zo, de nodige tips zijn de revue gepasseerd, gebruik ze wijs, want ziek zijn als moeder, dat kan helemaal niet. Lees het verhaal maar van Jolinda en haar kinderen.

