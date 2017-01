In de wereld anno 2016 moet onze levensstijl drastisch veranderen, beter en vooral gezonder worden! We worden overal mee om de oren geslingerd. Wat bijvoorbeeld allemaal wel of niet goed voor ons is, en dan zodanig dat je bijna niet meer welke advies je het best kan opvolgen. Als het over onze kinderen gaat zijn we meestal iets voorzichtiger. Zo is antibiotica een voorbeeld welke voor velen stof doet oplaaien. Ben je voor of tegen het gebruik van antibiotica bij kinderen?

Wat is antibiotica?

Antibiotica is een middel dat werkt tegen een groep bacteriën. Antibiotica is er in verschillende soorten en sterktes en antibiotica pakt dat specifieke punt aan waar het menselijk lichaam zelf erg lang over doet, of zelfs helemaal niet toe in staat is te herstellen. Het pakt de bron van de klacht aan, de oorzaak. Antibiotica gaat de strijd aan met bacteriële infecties en zorgt dat je snel weer opknapt en beter voelt.

Wanneer gebruik je antibiotica bij kinderen?

Als het lichaam voldoende weerstand heeft kan het zelf herstellen en heb je geen antibiotica nodig. Is dit niet het geval of duren de klachten te lang dan kan er antibiotica voorgeschreven worden door een arts om het herstel te bevorderen. Met name bij kinderen wordt het gegeven als er klachten optreden of lang aanhouden.

Je krijgt dan een kuurtje om de bacteriën uit je lichaam te verwijderen zodat de klachten afnemen. Antibiotica wordt bijvoorbeeld bij blaasontsteking, longontsteking, keelontsteking en andere ontstekingsvormen toegepast. Het kan net dat duwtje in de rug zijn om het herstel te bevorderen bij kinderen. Maar…

Is antibiotica een wondermiddel of pure rotzooi?

Of antibiotica een wondermiddels is, of pure rotzooi, daar zijn de meningen over verdeeld! Waar de één zegt dat het een wondermiddel is wat zonder problemen te gebruiken is, zegt de ander dat het pure rotzooi is wat je toedient in het lichaam. Je lost enerzijds de kwaal, bron en oorzaak wel op, maar anderzijds breekt het ook gezonde cellen in je lichaam af en kan je er bijwerkingen van krijgen die weer kunnen zorgen voor de nodige problemen. En het verstoord tevens de darmflora.

Tja… wat doe je dan? Het is bekend dat antibiotica voor de nodige bijwerkingen kunnen zorgen. Meestal gedurende de kuur, daarna verdwijnt het vaak weer. Maar wat als de bijwerkingen zo heftig zijn dat je door het kuurtje je niet beter maar juist slechter voelt? Daarnaast is bekend dat je een antibiotica kuur altijd af moet maken, omdat het anders zijn werk niet goed kan doen.

Onderzoek Maastricht

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat antibiotica bij kinderen de groei stimuleert in zowel hun lengte als gewicht. Dat geldt met name bij het gebruik van antibiotica in de eerste twee jaren van een kind en bij penicilline-achtige antibiotica.

“De meeste antibiotica worden in Nederland voorgeschreven aan kinderen. 63 procent van de onderzochte kinderen kreeg ten minste één antibioticakuur in de eerste tien levensjaren. Vaak gebeurt dat ten onrechte, volgens onderzoekers. “Zo’n zeventig procent van de kuren wordt voorgeschreven voor luchtweginfecties, terwijl dat veelal eigenlijk onnodig is.”

