Borstvoeding geven was voor mij een bewuste en weloverwogen keuze. Nog steeds vind ik het de beste keuze en heb ik absoluut geen spijt van deze keuze. En ik heb daarbij ook nog eens het geluk dat ik borstvoeding kan geven. Ach, af en toe een melkblaartje of verstopt melkkanaaltje (altijd tegelijkertijd, vast niet toevallig), daar valt goed mee te leven. Toch had ik het wel een beetje anders gedaan als ik het over mocht doen. Mijn baby weigert de fles namelijk nu en ik kan je wel zeggen dat we al vanalles geprobeerd hebben!

Onze kleine meid, van 6 maanden, lijkt niet te snappen hoe een flesje of speen werkt. Dat maakt het voor mij best zwaar en erg lastig. Ze is compleet afhankelijk van mij. Ik kan dus nooit buiten haar bereik zijn. Werken is op deze manier onmogelijk. Zie je het al voor je, een lerares voor de klas die elke twee uur er een half uur niet is, omdat ze haar kind moet voeden. Nee, dat kan echt niet. En mijn kind laten verhongeren tot ik weer thuis ben, is ook geen optie. Helaas snapt iedereen, behalve het UWV, dat dat geen optie is. Maar dat even ter zijde. Om te kunnen werken, moet ze dus echt aan de fles.

Ze vind de fles en de speen fantastisch, maar dan wel als kauwspeeltje. We hebben allerlei flesjes en soorten spenen al geprobeerd, niets helpt. Mijn baby weigert de fles resoluut als het gaat om het drinken. Elke dag oefenen we een paar keer met haar, maar het mag telkens niet baten. Wanneer we het er met anderen over hebben, krijgen we al snel zo’n blik. Zo’n blik die zegt ‘je hebt vast gewoon je best niet gedaan’.

Baby weigert de fles; de adviezen die wij krijgen

Al snel volgen de adviezen, allen lief bedoelt, maar voor ons onbruikbaar.

‘Leg je haar wel in de juiste houding dan?’ Nee, we zetten haar rechtop, zodat er bijna niets uit de fles kan komen! Ja, natuurlijk ligt ze in de juiste houding, wat een domme vraag.

‘Geef je niet gewoon te snel op dan?’ Ik heb haar een keer een hele ochtend en middag geen borst aangeboden, maar alleen een flesje. Hongerig was ze toen echt wel. Boos krijste ze de hele boel bij elkaar en als ik haar optilde ging ze haastig op zoek naar mijn borst. Daar heeft het echt niet aan gelegen. Het enige resultaat was een boos, moe, verdrietig en hongerig meisje en een oververmoeide mama met knallende hoofdpijn.

‘Heb je de speen wel eens in iets lekker gedoopt?’ Ach, wat dom, nooit aan gedacht. Dat was echt niet het eerste wat we hebben geprobeerd (dus wel).

Nog een paar fijne adviezen…

‘Wanneer ze niet uit de fles willen drinken, wil de s-fles vaak nog wel werken’ Het probleem ligt hem niet bij willen, ze is dol op de fles…als kauwspeeltje met een smaakje. En na een uur is er wellicht 20 ml uit, waarvan het grootste deel in haar shirt is beland. En ook de s-fles werd gewoon als kauwspeeltje gebruikt.

‘De Tommy Tippee dan, die lijkt meer op een tiet?’ Ook die wordt fanatiek gebruikt als kauwspeen.

‘En zo’n speciale speen dan, zo’n Haberman, die hebben ze ontwikkeld voor kindjes met een hazenlip. Misschien lukt een gewone fles gewoon niet met haar tong.’ Haar tong is het probleem niet, ze is een natuurtalent met borstvoeding, dan zou een fles toch geen problemen op moeten leveren? En helaas, dat is gewoon een duur kauwspeeltje. Ik heb zelfs nog een fles gevonden op het internet waarbij er -net zoals bij een borst- uit moet worden gesabbeld. Ook dit is een duur ding voor niets anders dan het kauwritueel.

‘Naar de dagopvang brengen, of naar opa en oma dan?’ Nou, dat is dus onlangs getest. Ze heeft het erg gezellig gehad en heerlijk gesnoept van de appelmoes toen opa en oma een broodje aten. Oma heeft gigantisch haar best gedaan met de fles en met lepeltjes (ze eet namelijk keurig van lepeltjes), maar helaas, het hielp allemaal niets. Na vijf uurtjes bij de hardwerkende oma, werd ze zo vervelend dat oma niets meer goed kon doen en het beter was dat ze weer naar huis ging.

Als je baby de fles weigert

Natuurlijk heb ik ook nog verder gezocht op internet. Daar kom je een aantal sites tegen met tips die misschien nog behulpzaam kunnen zijn. Heb jij ook een baby die de fles weigert, dan kan je eventueel hier kijken of er nog adviezen bij staan die je nog niet geprobeerd hebt.

Ik begrijp mijn baby wel

Tja, ergens snap ik het wel. Niets is zo lekker als vers en op precies de juiste temperatuur. Daarbij is het ook nog eens veel gezelliger en word je fijn geknuffeld door mama. Maar is het nu echt nodig om hierover zo koppig te zijn als je vader en moeder samen?

Voor mijzelf en voor haar zou ik het erg fijn vinden wanneer ze uit het flesje kan drinken of kan sabbelen aan een speen. Voor mij zou het meer rust betekenen. Dat mijn baby de fles weigert resulteert nu in een behoorlijke afhankelijkheid van mij. Ook houd ik dan meer energie over voor mezelf. En zij kan zichzelf dan heerlijk met de speen in slaap sabbelen in plaats van met de borst van mama. Dan kan ze af en toe met de oma’s leuke dingen doen of uit logeren. Dat zou ze echt geweldig vinden…en ik stiekem ook .

Hoe had ik het dan gedaan als ik het over kon doen? Ik denk dat dit probleem vermeden had kunnen worden als we haar, al vanaf haar geboorte, elke dag een voeding met de fles hadden gegeven. Dan had ze geweten hoe een speen werkt. Maar het is ook fijn om te kunnen zeggen dat ik mijn kind in ieder geval een half jaar borstvoeding heb kunnen geven; ondanks de melkblaren, verstopte melkkanaaltjes en de tandjes. Daar ben ik best trots op.

ps… Als een van jullie nog de ‘gouden tip’ heeft, dan hoor ik het graag!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock