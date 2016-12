Iedereen kan hem zo nu en dan tussendoor gebruiken, de balansdag. Ik heb mezelf voorgenomen om met regelmaat een balansdag tussendoor te pakken. Dat doe ik bijvoorbeeld als ik een of twee dagen aan een stuk teveel gegeten heb. Of als ik een avondje doorgezakt ben met vrienden.

Een balansdag, vooral voor het lekker in mijn vel zitten

Een balansdag is in zo’n geval niet alleen handig om mijn kilo’s weer enigszins in balans te trekken, maar ook om me gewoon weer wat lekkerder in mijn vel te voelen. Je herkent het vast wel. Een avondje uit eten, of een uitgebreid diner wat je voor je vrienden hebt klaargemaakt. Doe er zo twee op een een rij en je merkt per direct aan je buik dat je teveel gegeten hebt.

Niet dat je al per direct last hoeft te krijgen van je darmen, nee, maar wel een opgeblazen buik. Dat merk ik in ieder geval meteen. Ik voel het niet alleen, maar ik zie het ook! Tenminste… als ik bij die diners niet op een houtje heb zitten bijten. En ik verzeker je… ik ben een bourgondiër. Van op een houtje bijten word ik niet gelukkig! Dan kies ik er dus liever voor om na die twee dagen (zoals ook nu weer) een lekkere balansdag te houden waardoor mijn lijf weer wat gezonder aanvoelt.

Balansdag met sapjes?

Nu kan je je balansdag volledig vullen met sapjes, maar dat hoeft helemaal niet. Tenzij je het enorm lekker vindt, dan kan ik het zeker aanbevelen. Ik deed wel vaker een kuur met sapjes, zelfs een hele ontgiftingskuur van 5 dagen .

Maar word je voor je gevoel heel flauw van een een hele dag sapjes drinken en wil je graag ergens op kauwen, dan kan je je balansdag op een eenvoudige manier vormgeven met andere producten.

Sterker nog, als je normaal gesproken normaaleet en je niet echt op dieet hoeft, maar echt gewoon een dag wil balansen tussendoor, dan hoeft dat helemaal niet persé met sapjes. Ik zal je aangeven hoe mijn balansdag er ongeveer uitziet als ik er een doe.

Hoe ziet mijn balansdag er uit?

Ik heb minimaal 3 maaltijden op een dag, en probeer te denken aan tussendoortjes, maar dat wil niet altijd lukken .

Volle kwark als ontbijt

Mijn ontbijt ziet er uit net als iedere andere dag. Dat is mooi meegenomen hè. Ik hoef hiervoor niet af te wijken van mijn normaal eetgewoontes, en daar ben ik best blij om, want ik hou gewoon van mijn ontbijt!

Wat heb je nodig?

Volle kwark

Diepvries frambozen

Eventueel een beetje stevia om te zoeten

Gewoon mengen en opeten, óf bijvoorbeeld door de blender voor een healthy smoothie.

Tip: Doe er wat extra havermout door als je wat langer onderweg wilt zijn met je maaltijd. Je hongergevoel blijft de hele ochtend afwezig!

Gezonde pannenkoekjes voor de lunch

Op een balansdag ik zeker geen brood. Ik probeer normaal al op te letten met het eten van brood maar op een dag als deze is brood voor mij (en waarschijnlijk ook voor jou), geen goed idee. Als je ergens een opgezette buik van krijgt, dan is het wel van brood.

Ik maak dus pannenkoekjes. In een zucht en een scheet maak je 8 kleinere gezonde pannenkoekjes waar je de middag mee vooruit kan. Het recept daarvoor vind je hier.

Heb ik in de ochtend al frambozen op, dan gebruik ik ze in de middag niet als topping over mijn pannenkoekjes. Maar voor het zoete hoef je dat ook niet te doen… de kaneel doet de truc!

Avondeten met een halfwarme touch

Een balansdag word voor mij compleet met een salade in de avond. Over het algemeen maak ik dan het liefst een lichte salade met wat warme quinoa voor de vulling. Genoeg om de avond door te komen en mijn balansdag lekker af te sluiten.

Wat heb je hiervoor nodig:

gemengde sla

paprika/ui

quinoa

champignons

stukje kip of zalm

Natuurlijk kan je nog veel meer door de salade heen doen, en eigenlijk alles wat je zo door de salade doet is gezond voor je. Ik gebruik meestal geen dressing maar zorg ervoor dat ik de kip of de zalm een beetje marineer met iets. De smaak daarvan is voldoende voor de hele salade. De champignons bak ik overigens wel van te voren. Zo is de salade opgewarmd door de warme toevoegingen en is het gewoon net als avondeten!

Even de balans opmaken

Als tussendoortje voor een balansdag staat rauwe paprika op het menu, of een radijsje bijvoorbeeld. Mocht ik echt honger hebben (wat kan, als je de dag ervoor flink hebt gegeten heb je vaak sneller weer opnieuw honger), dan zet ik een bord met komkommer neer.

Mij valt altijd op dat ik op het einde van een balansdag mezelf weer lekkerder in mijn vel voel zitten dan de dag ervoor. Ik voel me fijner, schoner en vaak ook meer uitgerust. Dat laatste kan ook koppelen omdat ik er vaak een masker momentje aan koppel .

Doe jij dat ook wel eens, zo’n balansdag? En zo ja, hoe ziet zo’n dag er voor jou dan uit? Ik ben benieuwd!

