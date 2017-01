Wie wil dat nu niet? Heerlijk in een zitzak wegzakkend luieren voor de televisie of een goed boek lezen? Dat wil iedereen, daar ben ik inmiddels wel achter. In ieder geval wel iedereen in ons gezin. Niet dat goede boek lezen, daar ben ik de enige in, maar luieren en wegzakken in onze Baloo Terapy zitzak, dat willen ze allemaal, jammer genoeg.

Een zitzak in huis

Toen ik het persbericht binnenkreeg van de Terapy zitzakken was ik al verkocht. De mooie plaatjes zorgen ervoor dat je je al waant in een relax-modus aan het einde van een zware dag. Ooit eerder hadden wij een zitzak in onze woonkamer, maar deze is uiteindelijk naar buiten verhuist en na jaren van goede dienst hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieveling omdat ‘het weer’ erin was geschoten en we hem niet meer schoon kregen.

Het grote nadeel van deze zitzak was dat hij niet uitwasbaar was. Alle bolletjes zaten los in die zitzak (je snapt ook niet hoe ze zoiets verzinnen eerlijk gezegd) en gezien zijn grootte en het ontbreken van een bad in ons huis had ik werkelijk géén idee hoe ik al die bolletjes eruit zou moeten krijgen om dan de omslag in de was te kunnen doen.

De Baloo Terapy zitzak

Afijn, terug naar wat we nu in huis hebben en alle voordelen die deze Baloo Terapy zitzak wél heeft ten opzichte van onze vorige.

Voordelen Baloo zitzak

makkelijk te verplaatsen, ook al is het een joekel hij is op verschillende manieren te gebruiken compacte vulling van EPS parels hij heeft een binnenhoes buitenhoes van rekbaar katoen kan in de wasmachine

Goed, het merendeel verklaart zichzelf, maar ik wil toch even een kleine toevoeging geven. Hij is enorm! Ik schrok me dan ook rot toen de doos met de zitzak erin geleverd werd. Alhoewel de doos voor het nodige speelplezier heeft gezorgd dacht ik in eerste instantie dat ik de Baloo Terpay zitzak toch niet zo goed kwijt zou kunnen.

Maar niets is minder waar! Hij past perfect op de plek waar hij nu ligt/zit. Bij de gashaard. En dat is chillen met een hoofdletter C, om eerlijk te zijn. Vanwege de compacte vulling, bestaande uit superzachte EPS parels, in combinatie met rekbaar katoen zijn Terapy zitzakken comfortabeler dan traditionele zitzakken. Ze zijn ergonomisch vormgegeven en daardoor helemaal verantwoord. Doordat er minder lucht in de parels zit, verliest de zitzak minder snel zijn volume en blijft de vorm behouden.

Nadelen Baloo zitzak

hij is huge hij blijft niet uit zichzelf in een ‘zithouding’ hij veroorzaakt ruzie ik zit er bijna nooit alleen

Zoals gezegd is de Baloo Terapy zitzak een huge-variant zitzak. Maar no worries, ze hebben er nog veel meer! Allemaal verschillende modellen, op een andere manier vormgegeven en in tientallen kleuren en uitvoeringen beschikbaar. Me dunkt dat daar niet iets voor jou bij zit.

Wat jammer is van de Baloo Terapy zitzak die wij hebben, is dat hij niet in model blijft zitten. Nu ja… dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk van me, want daar is het model gewoon niet naar gemaakt. Eigenlijk is dit nadeel dan ook gelijk weer een voordeel, want we kunnen de zitzak bijvoorbeeld helemaal languit leggen waardoor er 3 of 4 kinderen naast elkaar op kunnen zitten. Dat is dan weer ideaal. Ik moet hem echter wel in een hoek ‘klem’ zetten om hem een beetje in een zitmodel te krijgen (zonder dat er iemand op zit).

Dat onze zitzak een dagelijks onderwerp van gesprek is, dat is inmiddels wel duidelijk. Niet alleen ik ben smoorverliefd op de zitzak, maar ook mijn kinderen. En dat betekent dus dat hij standaard -zodra de avond begint- bezet is. Tot nu toe is mijn enige ‘wapen’ naar de kinderen toe geweest dat ik hem moet reviewen voor MamsatWork . Na enig gemopper maken ze dan de weg vrij. Maar het merendeel van de tijd blijven ze zitten, of komen ze bovenop me hangen als ik erin zit.

Welke Terapy zitzakken hebben ze nog meer?

Naast de Baloo Terapy zitzak hebben ze bij ikwilzitzakken.nl nog meer Terapy zitzakken met een ergonomisch comfort.

Elly Terapy zitzak Ollie Terapy zitzak Terapy Dino XXL zitzak Baloo Terapy Zitzak

Elly Terapy zitzak

De Elly heeft een druppel vorm, en dat vind ik zelf de mooiste om te zien. Hij heeft een lengte van 1.00 meter en een breedte van 0.8 meter en is de stijlvolste van allemaal.

Ollie Terapy zitzak

Een zitzak van 1.00 x 1.00 meter is een soort van ronde poef waar je in kan gaan zitten waardoor hij dan platter wordt.

Terapy Dino XXL zitzak

Hij wordt niet voor niets de XL onder de zitzakken genoemd met zijn afmetingen van 1.80 x 1.60 meter! Hij lijkt me heerlijk, maar gaat bij ons echt niet in huis passen , en zo klein is ons huis eigenlijk ook weer niet.

Baloo Terapy zitzak

De Baloo heeft een lengte van 1.80 meter en een breedte van 0.8 meter. Hij heeft een liggend model, maar je kan hem in een zithouding krijgen door ervoor te gaan staan, hem achter je op te tillen en dan vervolgens met zitzak en al te gaan zitten. Daarnaast is hij te gebruiken als 2 persoonsbank (met eventuele aanvulling van de Uli Terapy) of als slaapbank. Hij ligt enorm comfortabel!

Conclusie

Over de zitzak die we nu in huis hebben, daar heb ik je inmiddels alles al over verteld. Hij is hier enorm welkom. Zo welkom zelfs dat we er ruzie over maken wie er die avond op mag . Ik heb alleen een klein beetje spijt van de lichtgrijze kleur die ik heb gekozen, die valt teveel weg bij onze vloer. Een wat donkerdere tint was beter geweest, maar hé, hij zit er niet minder lekker om!

Als de ruimte naast mijn kantoor over een tijdje zover is dat we er een stijlvolle relax ruimte van kunnen maken, dan heb ik nog wel een aantal modellen op het oog die ik er graag bij zou willen hebben. Zo vind ik de B-Bag zitzak een enorme knapperd en ook de Sitting Bull Bull’s Nest (ook voor buiten erg leuk) staat nog op mijn lijstje.

De Terapy zitzakken zijn verkrijgbaar vanaf € 139,95. Ook zo’n zitzak kopen? Ik zou zeggen… een heel slim idee!