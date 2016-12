Genieten van kleine dingen. Bewust leven en bewust waarderen. Dat valt voor grote mensen vaak niet mee. Hoe vaak zijn we niet juist chagrijnig om kleine dingen? Misschien dat daarom steeds meer mensen zich met mindfulness bezighouden. Hartstikke leuk, maar jezelf verwonderen valt voor sommige volwassenen niet meer mee. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan onze kids. En dat wordt heel mooi duidelijk met de Gelukjesdag Be-Leef Kalender voor kinderen. Onder het motto “jong geleerd is oud gegaan”: mindfulness momentjes voor je mini-me!

Ik heb me uitgebreid voor laten lichten door Wytske en Sylvia die vol passie praten over het project wat zij gestart zijn. Twee vriendinnen die vol zitten met ideeën om te zorgen voor een stukje verwondering bij anderen.

De Gelukjesdag Be-Leef Kalender

Het eerste moment dat ik het persbericht onder ogen kreeg was me nog niet écht duidelijk wat dit product nu inhield. Ik schrok dan ook een beetje van de prijs, omdat ik het woord ‘kalender’ las. Als je in termen van kalenders denkt dan zit je echter mis. Het is een ware beleving, deze Be-Leef Kalender.

Wat is de Be-Leef kalender voor een kalender eigenlijk?

Genieten van de kleine dingen en ondertussen ook nog wat opsteken: dat staat centraal bij de Be-Leef Kalender. Je kan het een beetje vergelijken met een adventskalender, omdat er vakjes open gemaakt worden. Maak je in het geval van een adventkalender iedere dag een vakje open, zo maak je met deze Be-Leef Kalender iedere week een vakje open, een jaar lang! Of nou ja, dat mag je kind doen . Maar het is wel zo fijn als je daar als papa, mama, opa of oma ook een beetje bij betrokken bent. Want dat is ook wel waar het om draait, tijd met en voor elkaar.

Achter ieder luikje vind je kind een briefje met een heuse ‘beleving’: een opdrachtje, weetje, een yoga oefening, een mindful momentje, en ga zo maar door. In ieder geval worden de kinderhersentjes aan het werk gezet, maar wel op een veel leukere manier dan tijdens het huiswerk maken. Bovendien vinden de kids naast het briefje achter bijna elk luikje een symbolisch cadeautje. Super schattig.

Wat vind je achter de vakjes?

Wat je mini-me daarvan opsteekt? Teveel om op te noemen, met 52 vakjes in een jaar. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de slakkenrace. De opdracht is simpel: pluk twee slakken uit de tuin en hou een slakkenrace met je vriendje of broertje of zusje. Het idee dat er achter zit, en dat je op het kaartje leest, is toch wat minder simpel. Maar wel heel leerzaam! Beide slakken behalen namelijk hun doel, hoe lang ze daar ook over doen.

Ik vind dat een prachtige, wijze les om te leren, en zeker voor kinderen. Je hoeft je doel niet op de kortste, snelste manier te bereiken, je kan het ook doen op een andere manier. En ook al vinden anderen die andere manier misschien omslachtig, of een omweg… blijkbaar is het de manier die jij voor jezelf gekozen hebt, en dat is goed! Niet alleen een mooie les voor kinderen, maar misschien ook nog wel voor ons!

Voor wie is de Be-Leef Kalender?

De Be-Leef Kalender is voor jong en oud. Niet zozeer voor oud om ook daadwerkelijk zelf uit te voeren, maar wel om je kind te begeleiden in het gebruik van deze kalender en de opdrachten die erbij horen.

Het is als papa of mama erg leuk om te helpen en op die manier quality time met je kind te spenderen, maar ook voor opa en oma is het heel erg leuk. Je zou het zelfs zo kunnen doen dat je het als cadeau aan opa en oma geeft. Zodat die bijvoorbeeld bij hun wekelijkse oppasdag samen je kind aan de slag gaan.

Hoe leuk!

Wanneer gebruik je de Be-Leef Kalender?

Je kan de Be-Leef Kalender op ieder moment starten. Er zitten weliswaar 52 vakjes in die overeenkomen met de weken van het jaar, maar het is geen probleem om in week 20 bijvoorbeeld te starten. Dan ga je gewoon in het nieuwe jaar verder tot en met week 19. Het is wél de bedoeling om de week aan te houden met de week op de gewone kalender. De activiteiten zijn namelijk afgestemd op de weken in het jaar. Op de seizoenen bijvoorbeeld of op bepaalde momenten in het jaar die vast staan.

De Kalender kost € 52,00. Een simpel sommetje geeft dan aan dat je voor € 1,00/week een heel mooi moment schept voor jezelf en je kind, of voor oma samen met je kind. Net zo duur, of misschien nog wel goedkoper dan een lekker ijsje, maar minstens zo waardevol!