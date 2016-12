De dagelijkse struggle: in welke outfits hijs je je gezin vandaag? Voor jezelf is het soms al lastig genoeg om de juiste outfit te vinden, laat staan voor je kinderen (en soms zelfs je man). Toch geniet je er stiekem heel erg van, jij bent de stylist van je eigen gezin, tot aan het moment dat je peuterpuber zelluf beslist wat ze aandoet uiteraard! Hier zitten we inmiddels al even in dat stadium. Vanaf het moment dat dochterlief goed duidelijk kon maken wat ze wilde, besloot zij ook dat ze zelf zou beslissen wat ze aandeed. Had ik er in de eerste jaren moeite mee om haar in een stoere broek te krijgen, zijn nu (ze is 7!) de rokjes inmiddels helemaal uit de gratie . Inmiddels kan ze helemaal los gaan qua kleding en is betaalbaar shoppen voor ons geen overbodige luxe!

Ik lach me rot inmiddels rot met die eigen mening van madam. Mijn eigen kinderkleding webshop is momenteel helemaal uit de gratie. Ze wil alleen nog maar H&M en Coolcat. Dat de laatste eigenlijk pas vanaf maat 128 wat heeft dat boeit niet. Liever te groot en helemaal naar haar smaak dan iets anders. Kleding shoppen met, of voor je kids is in principe geen straf natuurlijk. Sterker nog… het blijkt dat mama’s redelijk eenvoudig geld uitgeven aan kleding voor hun kinderen. Beter nog dan dat ze geld uitgeven voor zichzelf. De grootste vraag is alleen: hoe shop je de leukste kleren en houd je het ook nog een beetje betaalbaar?

Inspiratie via Instagram en Pinterest

De leukste en goedkoopste trends zijn voornamelijk te vinden op social media: de kanalen waar iedereen eigen ervaringen en inspiraties op deelt. De meest hippe, stoere, leuke en schattige outfits komen daar voorbij. Een ideale plek dus om zelf wat inspiratie op te doen voordat je gaat shoppen. Wat uiteraard niet hoeft te betekenen dat je dan ook direct bij die betreffende winkel moet gaan scoren. Vaak valt iets dergelijks ook ergens anders wel wat goedkoper te vinden.

Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op Instagram of Pinterest en probeer gericht te zoeken met enkele hashtags zoals: #childfashion, #kindermode of #outfitideas. Als je nog geen account hebt (onder welke steen heb jij gelegen?), dan wordt dat hoog tijd! Het is de lekkerste manier van wakker worden in de ochtend. Even een kilo dagelijkse inspiratie opslokken, waaronder uiteraard leuke outfits, want die worden er genoeg gepost!

Apps van favoriete kledingwinkels

Uiteraard kan je je favoriete kledingwinkels op Instagram volgen. Je download de apps van bijvoorbeeld Instagram en Pinterest met gemak op je smartphone zodat je altijd op de hoogte kan zijn als je even een momentje voor jezelf hebt.

Lees ook: Tijd voor mezelf? 17 minuten per dag volgens onderzoek

Zo kun je altijd en overal inspiratie opdoen via andere moeders of kledingwinkels, ideaal! Wil je graag leuk en betaalbaar shoppen? Dan kan je ook de apps van kledingwinkels zelf downloaden. Bijvoorbeeld de H&M app op je mobiele telefoon. Met regelmaat lanceren ze nieuwe collecties en hun kleding is zeer betaalbaar. Weet ik inmiddels uit ervaring . Ze hebben zowel voor jou als voor je kids van alles op voorraad. Met andere woorden: shoppen maar! Een groot voordeel ten opzichte van het offline shoppen daar… alles is netjes geordend in de webshop, dat is in de winkel wel eens anders!

Betaalbaar shoppen combineren met fancy stuff

‘’Who says you need much money to buy fancy stuff?’’ Het leuke van betaalbaar shoppen is dat je zelf allerlei combinaties kunt maken met een luxe uitstraling, zonder veel geld uit te geven. Shop lekker een keertje op een vrije zaterdag in Amsterdam en breng een bezoekje aan kleine boetiekjes. Het centrum van Amsterdam zit hier vol mee. In deze boetiekjes vind je gegarandeerd mooie, unieke outfits voor jou en je kleintje.

Mix wat duurder met goedkoop

Het combineren van een iets duurder kledingstuk met bijvoorbeeld een simpel shirtje van de H&M -of een item uit een vintagewinkeltje- helpt je met het creëren van een ‘fancy look’ zonder dus veel geld kwijt te zijn. Ben jij sowieso helemaal weg van het maken van fashionable combinaties? Combineer je eigen outfit met passende accessoires, zoals een leuk tasje of mooie sieraden. Ook telefoonhoesjes zijn tegenwoordig steeds meer een fashionitem. Ik hoef maar naar mijn kleine meid te kijken om een beeld te krijgen van de laatste trends Ga eens op zoek naar een gloednieuw hoesje voor je Alcatel Shine Lite in combinatie met je favoriete outfits. Zo maak je met diverse accessoires je look compleet. Leuk ook voor speciale dagen zoals de feestdagen!

Tip: Heb je een duurder item gezien en wil je toch graag betaalbaar shoppen, zoek dan even op internet of je een kortingscode kan vinden. Veel webshops hebben kortingscodes beschikbaar die je via kortingssites op het worlwide web kan vinden.

Betaalbaar shoppen met een beetje creativiteit

Is jouw dochter 4+? Dan weet ik zeker dat ze het leuk vindt om mét mama een ‘eigen kledinglijn’ op te zetten. Koop een effen shirt bij een budgetwinkel (dat is nog eens betaalbaar shoppen!), en schaf een paar leuke patches aan. Op deze manier creëer je je eigen look voor je kind, maar wel volledig volgens de huidige fashion-standaard. Want patches zijn überhip op het moment! Daarnaast heb je op deze manier direct een creatieve activiteit, eventueel zelfs samen met je kind. Zeg nou zelf, zo’n shirt als hierboven heb je toch eenvoudig zelf gemaakt? Het roze shirt komt overigens bij Coolcat vandaan.

Bijpassende accessoires bij je fashion items

Ben je sowieso wel van het creatieve en knutsel je graag samen met je kinderen? Dan is het een leuk idee om een keer een telefoonhoesje zonder print of bewerking te kopen. Je koopt ze voor bijna nop op de markt bijvoorbeeld. En daarna komt het! Zelf je telefoonhoesje pimpen. Versier je eigen telefoon accessoires met allerlei frutsels als bloemetjes, steentjes, glitters, stickertjes en noem zo maar op. Nóg leuker… gebruik dezelfde patches als die je op op het t-shirt heb gemaakt na het betaalbaar shoppen! Gebruik YouTube eventueel ter inspiratie.

Lees ook: een telefoonhoesje pimpen, nog meer diy inspiratie

Zo heb je in no time een uniek hoesje, vormgegeven door jou en je kleine druif. Wedden dat jouw minime trots is? Sterker nog…ik zou er zelf óók wel eentje willen hebben .

Nog meer tips over betaalbaar shoppen

Een open deur, maar hou de sale in de gaten en probeer eventuele hebberigheid ‘uit te stellen

Afgelopen 25 November was het Black Friday. Het duurt dus weer even voor het zover is, maar steeds meer winkels nemen deel aan dit fenomeen en dat kan je het nodige besparen

Loop zo nu en dan eens een 2e hands winkel binnen voor wat leuks

Vraag je moeder (of een vriendin) eens iets leuks te naaien in plaats van het zelf te kopen

Organiseer een ruildag met je vriendinnen

Snuffel op marktplaats