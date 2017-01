Afgelopen weekend was ik onder de indruk van een artikel dat in de Volkskrant stond: ‘Pak de trap, ga dansen, stoei met de kinderen, bewéég!’ Het gaat erom dat je niet perse intensief hoeft te sporten voor een betere gezondheid, maar dat elke alledaagse beweging al goed is. En bewegen is gezond, dat weten we inmiddels wel, dus lees vooral even verder als je van nature geen sporter bent!

Meer sporten; in de top van goede voornemens

Vooral nu het nieuwe jaar net is begonnen, zijn velen met het voornemen begonnen om meer te gaan sporten. Je hebt spontaan een abonnement genomen op een sportschool, je hebt je aangemeld voor een hardloopgroepje of je hebt een racefiets aangeschaft. Maar, ben je wel écht gemotiveerd? Of zie je er vooral tegenop om zo hard te moeten gaan ploeteren? Wees eens eerlijk? Waarom heb jij ‘sporten’ als goed voornemen voor dit jaar? Is dat omdat je het zo graag meer wilt gaan doen of is het omdat je het van jezelf moet?

Heel waarschijnlijk is het dat laatste, want anders was je er toch al veel eerder aan begonnen? Daar heb je geen nieuw jaar voor nodig. Kortom jouw voornemen is zeer waarschijnlijk gedoemd om te mislukken. Tja, dat is natuurlijk niet fijn om te lezen, maar er is ook goed nieuws. Bewegen is gezond, maar kan ook op een andere, makkelijkere manier! En misschien nog wel net zo gezellig ook.

Bewegen is gezond, maar je hoeft niet persé intensief te sporten

Onlangs publiceerden we op MamsatWork een artikel over hardlopen en de redenen waarom dat niet gezond is voor je. Daar werd nogal fel door een aantal liefhebbers op gereageerd. Logisch ook, want als je iets graag doet dan is het niet tof om te horen dat die activiteit ook nadelen heeft.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt in ieder geval dat ons lichaam niet alleen maar reageert op activiteit. Ons lichaam reageert ook heel sterk op inactiviteit. Dat wil zeggen dat elke keer als je op je kont gaat zitten (zoals ik hier nu doe), dat slecht is voor je gezondheid. Dussss.

Spiercellen en glucose

In het kort komt dat door het volgende. Spiercellen maken energie als zij glucose ontvangen. Deze komt in ons bloed als we hebben gegeten. Als je staat of beweegt, dan belast je je spieren en vragen ze om glucose en dat geeft energie. Als je zit dan belast je je spieren niet en vragen de spieren niet om glucose. Je ontvangt dus geen energie. Als je heel veel en lang zit, dan worden de receptoren op de spieren zelfs ongevoeliger voor glucose. Dan nemen ze het dus ook nog eens minder gemakkelijk op als je wel gaat staan of bewegen.

Taiwanees onderzoek wijst levensverlenging uit

In een Taiwanees onderzoek, werden maar liefst 400 duizend landgenoten acht jaar lang gevolgd in hun activiteit. Hieruit kwam naar voren dat een kwartier extra beweging per dag al een enorme gezondheidswinst oplevert. Als je het op kunt brengen om 15 minuten langer in beweging te zijn dan je nu doet, dan daalt het risico op vroegtijdig overlijden met 14%. Dit kwartier wordt het ‘gouden kwartier’ genoemd, aangezien elk extra kwartier daarna het sterfterisico nog maar 4% laat dalen.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen staat voor minstens 5 dagen per week een half uur bewegen. Je kan hierbij denken aan stevig wandelen, flink in huis schoonmaken of badmintonnen bijvoorbeeld. Dit is de norm die geldt voor volwassenen tussen de 18 en 54 jaar oud. Ook voor fitheid is een norm beschreven. Wil je echt fit worden dan ga je minstens 3 keer per week 20 minuten of meer intensiever bewegen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld aerobics, schaatsen of tennissen, maar ook andere sporten uiteraard.

Dus, ga vaker bewegen of in elk geval staan, want bewegen is gezond. Het beste is om elk half uur dat je hebt gezeten even actief te worden (Dat ga ik nu ook even doen!).

Wat kan je doen binnen de dagelijkse beweging?

Het zijn vooral de zwaardere huishoudelijke klussen die je het meest opleveren uiteraard, een klusje zoals afwassen doet beduidend minder dat het wassen van de ramen!

Pak de fiets in plaats van de auto

Ga ramen lappen

Ruim je huis op

Ga dansen met je kind(eren)

Maai het gras

Ga stofzuigen

Neem de trap in plaats van de lift

Speel tikkertje met je kinderen

Ga onkruid wieden

Ga met je kinderen op de trampoline

Wil je meer weten over bewegen en wat welke beweging doet voor je gezondheid? Hier vind je een tabel waarin je kan aflezen welke vormen van beweging de meeste impact hebben!

Geen tijd om te bewegen ?

Je denkt misschien nu dat dit in jouw drukke leventje onmogelijk is, maar voor iedereen is een kwartier extra beweging (of meer!) wel te realiseren. Parkeer bijvoorbeeld je auto wat verder van je werk of ga wandelen in de pauze. Sta tijdens je werk wat vaker op om even een wandelingetje te maken. Ga bijvoorbeeld jouw collega’s blij maken met een kop thee of koffie. Het is een kwestie van prioriteiten stellen.

Maak ’s avonds een wandeling in plaats van dat je voor de tv gaat hangen. Koop desnoods een trampoline waar je elk half uur dat je thuis bent een paar keer op gaat springen. Let wel op dat je dat met een lege blaas doet .

Het komt erop neer dat het niet uitmaakt wat je doet. Als je maar minder op je luie kont gaat zitten en meer beweegt! Want bewegen is gezond en als jij gezond wilt blijven, dan kan je dat dus ook (deels) doen door je dagelijkse beweging op te schroeven. Je hoeft je dagelijkse beweging niet allemaal achter elkaar te doen, het mag verdeeld worden over de dag. Het is echter wel van belang dat je activiteit minimaal 10 minuten duurt, pas dan mag je het meetellen!

Vertel eens, kom jij aan een dagelijkse beweging van een half uur ?

