Wind, regen en natte sneeuw. Dit weer ben ik nogal vlug beu. Liever zit ik buiten in het zonnetje. Onder het genot van een wijntje kijkend naar mijn kroost. Hoe zij de hoogste bomen beklimmen of heerlijk verstoppertje spelen. Ach, de vier seizoenen hebben elk hun eigen charme. Maar met dit weer zie ik de mooie seizoenskenmerken even niet. Met de hele dag ruziënde kinderen binnenshuis breng ik geen enkele huishoudelijke taak binnen een redelijke termijn tot een goed einde. De sfeer wordt er hierdoor niet beter op en dus heb ik bedacht dat het tijd wordt voor wat binnenactiviteiten voor kinderen. Ik heb wat ideeën op een rij gezet maar hou me aanbevolen voor jullie tips!

Gewoon spelen, wat is dat?

De kids hebben zelf geen last van het slechte weer. Zij hebben niets anders nodig dan hun smartphone of tablet. Binnenactiviteiten? Daar zitten ze helemaal niet op te wachten lijkt wel. Een beetje digitaal bezig zijn vind ik prima, ze hebben het tenslotte niet van een vreemde. Maar om nu een hele druilerige dag achter een schermpje door te brengen gaat mij te ver. Op iedere andere activiteit die ik aandraag, reageren ze verre van enthousiast. Alles is saai of stom, ze vervelen zich. Gaat dat bij jullie ook zo? Het kan ook anders, toch? “Gewoon spelen” moet weer even aantrekkelijk gemaakt worden . Hoe? Dat verklap ik je.

Originele binnenactiviteiten voor kinderen en speelideetjes

1. Hut in huis 1. Hut in huis

Maak een vrolijke hut in huis! Heus lieve mensen, heb je een kamertje, grote doos (check onze facebookpost) of hoekje over? Laat ze hiervan een kinderparadijs maken, inclusief huisregels. Je hebt geen kind aan ze.

2. Je eigen bibliotheek spelen

Alle (kinder)boeken en –tijdschriften verzamelen! Op een handige plek uitstallen en dan uitlenen maar. In een schriftje houden de kinderen zelf bij wie welk boek heeft geleend en de zelfgemaakte pasjes zijn hierbij natuurlijk onmisbaar. Voor volwassenen is deze binnenactiviteit gelijk een mooi moment om boeken te selecteren voor rommelmarkten of de papierbak .

3. Springen maar!

Heeft je kind geen geduld om ‘rustig te spelen’ maar moet hij of zij zijn energie kwijt? Dan loop je natuurlijk de kans dat ze op een onbewaakt ogenblik je bank als soort van sprinkussen gaan gebruiken. Niet fijn, I know .

Deze -uiteraard fantastische- binnenactiviteit voor kinderen daar zijn ‘wij ouders’ over het algemeen niet zo blij mee. Maar laat ik nu tegen een heel mooi alternatief zijn aangelopen! Bij LeukvanLieke kwam ik namelijk springmatrassen tegen! Hoe cool is dat! Het is een matras speciaal bedoelt om op te springen. Zacht, zodat ze zich niet kunnen bezeren en bovendien versterkt het spieren, botten en het evenwichtsgevoel! En houdt het gemopper van papa en mama op een afstand .

4. Boeken schrijven

Een van de leukste -en makkelijkste- binnenactiviteiten voor kinderen is nog steeds tekenen en kleuren. Ze doen dat hier graag, maar het is helaas vaak van korte duur. Dit verandert echter als de kinderen hun eigen boeken mogen schrijven. En die boeken zijn natuurlijk te gebruiken voor in de huisbibliotheek! Dit zorgt vast voor veel prentboeken, maar levert ook de meest geweldige verhaaltjes op. De middag vliegt om en het is nog educatief ook.

Tip: Hebben je kinderen een echt leuk boekje geschreven? Bundel ze dan (stiekem) door er een mooi fotoboek van te maken! Een mooie manier om ze te verrassen, hun creativiteit te belonen én het te bewaren voor later.

5. Winterspelletjes

Geen sneeuw maar toch genieten van winterpret? Dat kan gewoon binnen. Ook al denk je niet meteen aan binnenactiviteiten voor kinderen als ik het over sneeuw heb, toch zijn er mogelijkheden! Think big! Tempex ballen worden sneeuwballen. Plastic bekertjes stapelen en gooien maar! Met al dit zachte spul gaat er niets kapot en heb je toch een hoop lol. Een plaat met gaten erin doet het ook erg goed, mits de gaten groot genoeg zijn voor de tempex ballen .

En wat denk je van popcorn verplaatsen met een rietje? De popcorn is in dit geval eetbare sneeuw en flesjes water kun je aanbieden als “gesmolten sneeuwpop”. Leg daarbij gelijk uit wat de term ‘don’t eat yellow snow‘ betekent en je kinderen giegelen de hele middag! Je kan met de kleintjes natuurlijk ook zelf sneeuw maken, gegarandeerd succes!

Lees ook: Zelf sneeuw maken, 2 verschillende manieren

6. Oud Hollandse spelletjes middag

Een gewoon spelletje spelen vinden ze hier al vlug saai. Maar door er een competitie van te maken wordt het ineens een stuk leuker. Kies samen spelletjes uit die binnen de competitie vallen en maak een score kaart. Sjoelen, kwartetten, spijkerpoepen of koekhappen kan prima binnen. Een vaantje of medaille voor alle winnaars en iedereen is blij! Wil je ze gelijk nog een eindje op weg helpen met leren lezen of leren spellen? Zorg dan dat je de letterspelmat in huis hebt!

Lees ook: Spelenderwijs spellen op de letterspelmat

7. Spellen ontwerpen

Kinderen zijn vaak erg creatief. Laat ze hun eigen (bord)spel maken en spelen. Hoe dat dan hoor ik je denken. Dat verzinnen de kinderen zelf wel, maar hieronder twee voorbeelden om je op weg te helpen.

What’s the picture 2.0

Laat de kinderen op gekleurde briefjes allerlei woorden schrijven. De briefjes stop je in een zelfgemaakt papieren mandje en husselen maar. Trek een briefje en teken wat op het briefje staat. Dit is echt lollig, want de zelf verzonnen woorden zijn veel cooler (lees: ondeugender) dan bij het echte spel.

Ganzenbord

Laat ze een soort ganzenbord maken, en laat ze daarbij zelf de opdrachten verzinnen. Een stukje karton als ondergrond en ze kunnen aan de bak!

8. Cup cake cup

Bakken en prijzen pakken. De echte cup cake cup is voor ons iets te hoog gegrepen. Maar thuis zijn mijn minibakkers natuurlijk de allerbeste. Samen cupcakes bakken en daarna de eigen cakejes versieren. Niet zomaar. Nee, geef leuke thema’s aan. En bij deze cup geldt: altijd prijs! Want in tegenstelling tot bij de echte cup cake cup wordt het cakeje hier niet opgegeten door de jury, maar door de bakkertjes zelf .

Lees ook: traktatie cupcake ijsjes, eenvoudig en super lekker

Zo brengen we hier op regenachtige dagen hele dagdelen door, al dan niet met vriendjes en vriendinnetjes. Eerlijk is eerlijk, met dit binnen vertier komt er van mijn huishouden vaak ook weinig terecht, maar ik hoef in ieder geval niet de hele dag te mopperen.

Zijn de binnenactiviteiten voor kinderen een succes geweest en duikt iedereen na het avondeten nog even achter een schermpje? Dan pak ik een glas wijn en een boek uit onze thuisbieb en trek me terug in de hut van de kinderen! Zo zie je maar weer, ieder seizoen heeft iets moois!

Heb jij nog leuke tips voor binnenactiviteiten voor kinderen waar wij ons voordeel mee kunnen doen?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock