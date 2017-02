Bucket list bullshit of een tevreden leven lijstje, wat kies jij?

Paniek in de tent! Ik heb geen bucket list! Iedereen heeft er één, zo lijkt het. Maar ik dus niet. Ik sta op een borrel en in mijn groepje is de bucket list hét onderwerp van gesprek. Er wordt enthousiast verteld wat men allemaal van plan is voor de pijp aan Maarten wordt gegeven. Ik houd me afzijdig maar wanneer alle blikken op mij gericht zijn, sta ik met mijn mond vol tanden. Normaal schud ik wel een verhaaltje uit mijn mouw. Nu niet. Er komt helemaal niets in me op. Ik heb gewoon niet zo’n lijstje. Blijkbaar ben ik één van de weinigen.

Bucket list bullshit, ik heb er helemaal niets mee!

Acht ogen staren mij verontwaardigd aan. “Hoezo heb jij geen bucket list? Jij wilt toch nog avontuur, je leven is toch nog niet compleet?”. Nou, dat is het dus wel. En ik vind het nog prima ook. Heb jij dat ook? Of heb jij juist een hele lange bucket list?

De enige wens die er voor mij écht toe doet, is gezond blijven. Voor mezelf, mijn gezin en al mijn lieve familie en vrienden. Eigenlijk voor iedereen. Dan worden we allemaal oud in goede gezondheid en kunnen we samen nog heel veel gezellige dingen doen. Niemand die haast heeft en allerhande lijstjes af moet vinken.

Waarom al die to-do lijstjes?

Mij hoor je niet zeggen dat ik een keer met de Transsiberië-express mee wil. Of crowd surfen tijdens een hip festival. Echt niet. In mijn jonge jaren heb ik mooie en verre reizen gemaakt. Zo’n mooie reis wil ik nog graag eens maken met mijn gezin. Maar dan pas als de kinderen wat ouder zijn. Dit geeft gelijk meer ruimte om onze spaarrekening aan te vullen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zie bucketlijsten voorbij komen waarvan ik me oprecht afvraag hoe iemand dat allemaal wil gaan betalen! Voor mij dus geen bucket list. Nee, ik heb een ander lijstje. Een tevreden-leven-lijstje.

Een tevreden leven lijstje is veel fijner

Zoals je hieronder kan lezen is een tevreden leven lijstje een stuk beter dan die bucket list bullshit. Lees mee en je begrijpt wat ik bedoel.

Stabiel leven

Het belangrijkste voor een tevreden leven is, in mijn ogen, een stabiele basis. Als je ervoor zorgt dat onderstaande factoren aanwezig zijn, ben je al een heel eind. Ik ben me ervan bewust dat je dit niet altijd zelf in de hand hebt. Soms moet je ook geluk hebben in het leven, maar ik probeer het volgende wel af te dwingen:

Gezondheid: hier valt of staat je hele gelukkige leven mee. Zorg daarom goed voor jezelf en voor je naasten. Nu maar hopen dat gezondheid ook gegund blijft.

hier valt of staat je hele gelukkige leven mee. Zorg daarom goed voor jezelf en voor je naasten. Nu maar hopen dat gezondheid ook gegund blijft. Structuur : Jaja, de drie R’s zijn onmisbaar. Rust – Regelmaat – Reinheid. Zo blijft alles in het gareel lopen. De ene week kost het meer moeite dan de andere, maar over het algemeen wijk ik hier weinig van af.

: Jaja, de drie R’s zijn onmisbaar. Rust – Regelmaat – Reinheid. Zo blijft alles in het gareel lopen. De ene week kost het meer moeite dan de andere, maar over het algemeen wijk ik hier weinig van af. Werk : Zonder inkomen geen goed belegde boterhammen, dagtripjes of leuke laarsjes. De financiële situatie is erg belangrijk. Geld maakt niet gelukkig, maar fijn is het wel.

: Zonder inkomen geen goed belegde boterhammen, dagtripjes of leuke laarsjes. De financiële situatie is erg belangrijk. Geld maakt niet gelukkig, maar fijn is het wel. Liefde: Af en toe een lief woordje, van wie dan ook doet een mens goed.

Noem mijn stabiele uitgangspunt saai of degelijk, maar ik heb in ieder geval geen onrust in mijn lijf. Ik ben gezond, heb geen stress om rekeningen die niet betaald kunnen worden. (voor een coole smartphone spaar ik namelijk, in plaats van een lening af te sluiten). Die bucket list heb ik niet en komt er ook niet. Avontuurlijk ben ik al helemaal niet aangelegd. Bungeejumpen of parachute springen worden juist mijn dood, denk ik dan. Laat dat maar mooi zitten. Ik sta liever stil bij de kleine, fijne dingen die er echt toe doen. Van deze geluksmomenten geniet ik volop! Daar kan geen bucket list tegenop.

Wat staat er in mijn tevreden leven lijstje

Ter inspiratie een greep uit mijn tevreden-leven-lijstje:

Ik voel me enorm tevreden omdat:

mijn kinderen gezond, open en meestal heel vriendelijk zijn.

mijn lief na al die jaren nog steeds dol op me is en me graag ziet. (met of zonder corrigerend ondergoed, hij houdt gewoon van me )

) mijn BFF met haar drukke internationale job altijd tijd voor me vrij maakt voor een lunch, filmpje of wijntje.

manlief het niet erg vindt als ik na een spontane vrijdagmiddagborrel helemaal vergeten ben dat we nog moeten avondeten en hij lekkere frietjes voor iedereen gaat bakken. (daar gaat mijn R van Regelmaat)

mijn moeder er nog steeds is en altijd voor ons klaar staat (ook wanneer ik te lang in de stad ben blijven hangen omdat ik niet kon kiezen welk jurkje te kopen en zij de kinderen – weer -uit school haalt).

ik uiteindelijk beide jurkjes heb gekocht omdat het sale was.

we met beide families een goede, warme band hebben.

mijn vriendinnen heel dicht bij wonen en we regelmatig gezellige avondjes beleven (wordt wel weer tijd meiden)

Ons huis echt ons thuis is (ook al zijn de muren niet meer stralend wit en is het tapijt wat smoezelig)

er altijd wel ergens wijn koud ligt

Tevreden kijk ik naar mijn lijstje. Het zijn de kleine dingen die het doen. Ik hoef geen rare fratsen uit te halen voor ik sterf. Het leven is mooi zo. Ik sta er positief in en zie dat mijn glas wijn half vol is, in plaats van half leeg.

Hoe ziet jouw lijstje eruit? Heb je een bucket list of een tevreden-leven-lijstje? Wat voor een lijstje het ook is, ik ben benieuwd wat er bij jou op staat.

Gebruikte afbeelding via Shutterstock