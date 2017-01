Met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid is onze nieuwe huisgenoot, Co-de Rups alias ‘de ruft’ volgens de peuter, ontvangen. Zelf had ik al het een en ander opgepikt over deze vernuftige programmeerbare speelgoedrups van Fisher Price. De naam verraadt het stiekem al: Co-de-Rups. Co-de.. Het nieuwste Denken & Leren speelgoed van Fisher-Price dat zelfstandig bediend en gecodeerd kan worden door je peuter of kleuter.

Co-de-Rups: hoe werkt het?

De speelgoedrups bestaat uit een gemotoriseerd ‘hoofdstuk’ (letterlijk), waaraan losse segmenten kunnen worden gekoppeld middels een soort USB aansluiting. Maar dan op een kindvriendelijke manier zodat niet direct alles aan gort gedrukt kan worden . Elk element staat voor een muziekje of een bepaalde richting die Co op gaat, en wordt aangeduid middels een symbool of pijl.

Jouw kind bepaald hiermee de richting van de rups. Voor Co van start gaat, lichten alle elementen één voor één op. Wanneer een deel niet goed vastgekoppeld is, kleuren de ogen van Co rood en hoor je een error-toon. Loopt Co tijdens zijn rit vast? Dan verplaats je ‘m en druk je op de grote ‘go’ button achter zijn hoofd. Als extra uitdaging kun je met de bijgeleverde start & finishdoelen een parcours uitzetten. Met de verschillende segmenten kunnen er veel verschillende routes afgelegd worden. Spelenderwijs stimuleert en leert Co-de-Rups je kind probleemoplossend en kritisch te denken, te ordenen en te plannen.

Speelgoed van het jaar 2016

Co-de-Rups is niet voor niets speelgoed van het jaar 2016 in de categorie 4 & 5 jaar geworden. Volgens de jury, waaronder een ontwikkelingspsycholoog, leert de speelgoedrups de allerkleinsten programmeren en oorzaak & gevolg. Het stimuleert het abstract en technisch redeneervermogen door met de mogelijkheden van de elementen te experimenteren.

Met de juiste begeleiding bij de jongsten leert het kind wat de mogelijkheden zijn en deze op de juiste manier in te zetten: het programmeren van de rups. Vooral de kinderen met een interesse in techniek zullen ook na hun vijfde jaar nog met veel plezier met Co-de-Rups spelen.

Co-de-Rups van Fisher-Price in de praktijk

Fisher-Price geeft aan dat Co-de-Rups met name geschikt is voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Met 3 kinderen in en rondom die leeftijd ben ik dan ook erg benieuwd naar hun reactie. Het uiterlijk en materiaal is zoals we gewend zijn van Fisher-Price: ronde vormen van stevig glad materiaal. Niet te druk maar wel prikkelend. Aantrekkelijk qua vorm en kleur voor de kleinsten.

Mijn tweejarige peuter vind de ‘ruft’ dan ook reuze interessant en drukt continu op de grote ‘go’ button op de rug van Co-de-Rups. Hij kruipt met Co mee en sjouwt ‘m overal mee naartoe. Zijn interesse gaat puur uit naar het geluid, de beweging en de lichtjes. Het programmeren van Co middels de elementen die losgekoppeld en opnieuw, en op een andere manier, aangekoppeld kunnen worden…daar is hij nog te jong voor. De definitie van links en rechts kent hij nog niet. Al is dat niet eens noodzakelijk omdat de pijlen ook de richting aangeven. De middelste van 5 valt duidelijk wel in de doelgroep en gaat meteen aan de slag met het bepalen van Co’s route. Onder de tafel en stoelen, om een kussen en nét voorbij de finish.

Ook leuk: de Kurio Watch, een smartwatch voor kinderen

Conclusie over gebruik en leeftijdscategorie

Gezien de leeftijd van mijn peuter (hij wordt over een paar maanden 3), ben ik van mening dat dit nog aan de jonge kant is voor het leerdoel van Co-de-Rups. Al leert hij met begeleiding wel het nut van de elementen, het daadwerkelijk programmeren zal wat later aanslaan.

Spelenderwijs zal hij dit vast gaan ontdekken en ik ben ervan overtuigd dat hij er veel plezier aan gaat beleven wanneer het zover is. Mijn dochter van 5 valt precies in de doelgroep en vindt het leuk om oorzaak en gevolg te zien. Dat Co ‘loopt’ zoals zij ‘m heeft geprogrammeerd. Dat triggert tot meer. Wel is het een uitdaging Co goed een parcours af te laten leggen. Je moet goed in de smiezen hebben hoe ver hij naar links of rechts buigt of rechtdoor gaat om de start en finish goed in te kunnen schatten. Dat is nu juist de kunst van het programmeren. Perfectioneren door oefenen en experimenteren.

Lees ook: zijn je kids al wat ouder, dan is leren programmeren met Osmo Coding ook te gek!

Verkrijgbaarheid Co-de-Rups

Co-de-Rups van Fisher-Price is in de speelgoedwinkels verkrijgbaar en onder andere online bij bol.com en omvat 8 segmenten, twee doelen en een gemotoriseerde kop. Daarnaast zijn er ook een aantal losse sets ter uitbreiding van Co-de-Rups verkrijgbaar en de reviews? Die zijn enorm posititief!