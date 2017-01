Heb jij nog een laatste dagje tot je beschikking in deze vakantie om erop uit gaan met je kinderen? Dan stel ik het Cool event Scheveningen voor. Wij zijn er afgelopen vrijdag op uitnodiging geweest en ik kan wel zeggen dat we er vanaf ongeveer 14.30 in de middag tot een uurtje of 10 in de avond prima vertoeft hebben! Eigenlijk was het gewoon genieten.

Cool event Scheveningen; wat is er te doen?

Buiten het feit dat het strand ons altijd al trekt heeft Scheveningen er in de kerstvakantie tegenwoordig een trekpleister bij die -wat ons betreft- ook zeker de moeite waard is. Het Cool event Scheveningen. Dit event bestaat uit verschillende onderdelen die met ijs te maken hebben. Voor jong en oud!

Lees ook: Africa by Light in de Beekse Bergen, fantastische lichtroute open tot 22 Januari

De ICE EXPO in Scheveningen

Even slenteren over de boulevard, zo zijn we de middag hier begonnen, eerst ontdekken waar wat zit. Mijn doel was om te starten met de ICE EXPO, met name omdat ik bang was dat ik de kinderen daar anders niet meer mee naartoe zou krijgen. Hebben zij eenmaal de smaak te pakken met spelen, dan kost het namelijk nog wel eens wat overtuigingskracht om ze over te halen.

Gelukkig vonden ook zij -net als wijzelf- de ICE EXPO geweldig! Het verdient aanbeveling om wel even je handshoenen aan te doen van te voren. Alhoewel je met handschoenen aan geen foto’s kan maken, voor mij dan ook de reden dat ik steeds aan het wisselen was. Foto’s maken, handen in mijn zakken, weer een foto maken en weer even opwarmen.

De ICE EXPO zelf is niet zo heel groot, maar met een hoop creativiteit hebben ze de mooiste kunstwerken van ijs gemaakt. 17 ICE sculptures doen je verbazen en persoonlijk vind ik het een prestatie van formaat van de ICE Cavers die hier bezig zijn geweest. Fantastisch om een keer gezien te hebben. Een kaartje voor volwassenen kost € 5,00 en kinderen mogen voor € 2,50 naar binnen.

Roetsjen!

Naast de schaatsbaan die -natuurlijk- wel uitgeprobeerd moest worden hebben ze ook een Roetsjbaan bij het Cool event Scheveningen. Deze Roetsjbaan die vind je aan de andere kant van het Kurhaus, namelijk aan de boulevard kant, nét als de ICE EXPO.

Voor € 3,00 roetsj je 5x naar beneden in een grote band en wil je een hele dag op die baan vertoeven dan ben je met € 7,50 onder de pannen!

Hij was wat minder hoog dan we in eerste instantie dachten, maar uiteindelijk was hij hoog genoeg, heb ik begrepen uit de reacties van onze kids . Lachen, gieren, brullen. Natte billen en blozende wangen… na een keer of 10 roetsjen waren ze in hun ergste behoeftes wel voorzien en werd het tijd voor een stevige maaltijd, schaatsen doen we vanavond wel, dat was de algemene stelling. Het was tijd om even op te warmen.

Verwend met pizza en pasta

Wat is er nu lekkerder dan flink wat koolhydraten naar binnen werken als je de hele tijd actief bent geweest? De bestelde pizza’s en pasta bolognese bij La Galleria waren van uitstekende kwaliteit! Ik ben zelf niet zo’n enorme pizza fan, maar moet zeggen dat deze toch wel erg lekker was.

Afijn, even lekker opwarmen en de kids wilden weer aan de bak. Hop, hop, hop, de schaatsbaan op!

Schaatsen voor het Kurhaus

Midden op het plein van het Kurhaus vind je de schaatsbaan die vanaf half December tot aan 8 Januari open is en waar je naar hartelust je ding kan doen. Nu zijn er tegenwoordig steeds meer schaatsbanen te vinden, dus persoonlijk zou ik daar niet helemaal voor naar Scheveningen rijden. We hebben er namelijk zelf ook eentje in ons dorp ;).

Een dagkaart schaatsen op de ijsbaan kost € 5,00. Dit is dan wel exclusief de prijs voor het hurne van schaatsen, maar die heb je misschien zelf nog wel.

Schaatsen en skeelers ineen

Tip: Heb je geen schaatsen voor je kind en ben je bang dat de investering te groot is voor dat eventjes? Dan kan ik je daar wel een tip over geven. Vorig jaar hebben we voor onze dame en heer schaatsen en skeelers ineen gekocht.

Dit is alleen al interessant omdat je ze na de schaatsperiode dus om kunt vormen tot skeelers voor een hoop buitenplezier. Daarnaast is het ook nog eens zo dat deze in maat verstelbaar zijn. Gaan ze ook nog eens meerdere jaren mee! Een van onze betere aankopen als het gaat om ‘speelgoed’.

De pier op

Alhoewel de Pier niet behoort bij het Cool event Scheveningen wilden wij toch wel heel graag weer eens een kijkje nemen. Niet alleen om te kijken hoe de gerestaureerde Pier er inmiddels bij ligt, maar ook om het reuzenrad van dichtbij te checken. Super leuk om in de avonduren in dat rad te zitten en over alle lichtjes uit te kijken.

Ik geloof dat we voor ons gezin rond de € 20,00 kwijt waren voor een paar keer rond gaan. Niet echt goedkoop dus, maar wél leuk om een keer gedaan te hebben.

Ik heb ook nog een leuk filmpje gemaakt

Meer informatie over het Cool event Scheveningen vind je op hun website.