Dating apps en -sites: de top 5 voor de singel mom met voors- en tegens.

Leefden we maar in de Middeleeuwen. Toen betekende single zijn nog: je mooiste jurk aan, die koets in en op naar het bal. Oké, dat is misschien ook weer iets te Assepoester-achtig. Maar volgens mij is de dating scene er niet sprookjesachtiger op geworden. Glazen muiltjes zijn ingeruild door glazen schermen. Face to Face werd Face to Screen. En ook in een baljurk hoef je niet meer aan te komen zetten. De concurrentie staat namelijk doodleuk halfnaakt op hun profielfoto. Wat dat betreft is er in al die eeuwen nog weinig veranderd: liefde vinden is een keiharde battle. Er zijn alleen wat meer prinsesjes bij gekomen. Maar aan de andere kant is ook het aanbod gegroeid, hoezee! Hoe vind je dan op dating sites en dating apps nog je prins op de witte iMac? Of prinses, dat kan in de moderne tijd gelukkig ook!

En voor je denkt… wat doet een artikel over online daten en dating apps op MamsatWork? We hebben een aardige portie single moeders die ons volgen . Dussss.

Alsof daten nog niet moeilijk genoeg is, gaat er bij online daten nog een heel proces aan vooraf. Daar waar je in de kroeg à la minute voor een goede binnenkomer moest zorgen, begint het hier bij het opstellen van je profiel. Wat voor foto ga je kiezen? Zoals mijn oma altijd zei: je hoeft niet meteen al je waren uit te stallen. Maar na één blik op het tinderprofiel (van een mannelijke vriend) wordt wel duidelijk dat veel dames deze boodschap niet van hun oma’s hebben meegekregen. Bepaal voor jezelf waar jouw grens ligt, en vergeet niet dat plaatjes op internet nooit meer helemaal verdwijnen. Ook niet als je kleinkinderen straks gaan tinderen. Of die creepy collega van je.

Goed, als je eenmaal hebt bedacht hoe je jezelf wilt laten zien in die hectische wereld van online daten voor vrouwen, wordt het tijd om een methode te kiezen. Ga je voor dating sites, of kies je een van de vele dating apps?

Dartelen op De Datingsite

Hoewel eventueel succes ervan door critici nog steeds wordt betwijfeld rust er volgens mij al lang geen taboe meer op: de dating site. Online daten voor vrouwen kan onzekere situaties opleveren. Als we toch gaan online daten, willen we onze potentiële dates wel zorgvuldig kunnen uitkiezen. Daar is een dating site perfect voor. Zo zijn er speciale dating sites voor ouderen, voor single ouders, voor een speciale 2e lover en zelfs als je per se een hoog opgeleide partner wilt is daar een site voor (e-matching). Ben jij lid van een dating site, of heb je er ervaring mee? Good or Bad, wij horen ze graag en dan natuurlijk ook om welke site of app het ging!

Maar welke van al die Dating Apps past nu bij jou?

Na de contact advertentie kwam de dating site. En na de websites, kwamen de dating apps! Veel dating sites hebben dan ook, naast hun reguliere website, een app ontwikkeld. Want online daten, dat doen velen van ons gewoon op onze smartphone. Even tussen neus en lippen door zeg maar (jee, dat klinkt in deze context een beetje plastisch).

Afijn, er zijn talloze dating apps beschikbaar voor singles (en stiekeme vreemdgangers bovendien), die op zoek zijn naar een date. Wij hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Tinder

Tenzij je de afgelopen jaren onder een digitale steen hebt geleefd heb je er zeker van gehoord: Tinder. Zelfs mijn vader weet wat Tinder is, en dat wil wat zeggen. Lustig swipet Nederland (en de rest van de wereld) er op los. Tinder is de nummer 1 van meest gedownloade dating apps en berust op een simpel principe. Als twee mensen elkaar leuk vinden, is de basis gelegd. Swipe, Like en Date dus, je weet nooit waar het toe leidt! Hou wel in de smiezen dat ‘als je Tindert’ je geacht wordt van een specifiek type te zijn. Algemeen bekend is dat Tinder heel populair is onder de Twintigers die een vlugge scharrel willen opduikelen.

Voordelen Tinder:

gratis of een goedkoop abonnement

wordt veel gebruikt

goede connectie met social media

Nadelen Tinder:

veelal twintigers

binnen gratis versie maar een beperkt aantal matches per dag (alsof dat niet goenoeg is )

) erg op uiterlijk gericht

Downloaden Tinder via App store of Google Play

Happn

Ook Happn is een combinatie van moderne techniek, en ouderwets mensen tegenkomen. De app laat namelijk zien wie er bij je in de buurt is (geweest). Die spetter die bij je in de trein zat kan je dus met een beetje geluk gewoon terugvinden via Happn! Hoewel je hem of haar misschien ook direct had kunnen aanspreken… angsthaas . Een vriendin van me is met haar Happn app in Rome geweest, wat in ieder geval een leuk avondje Italianen swipen heeft opgeleverd!

Voordelen Happn:

je zoekt/matcht met personen in je buurt

leuke manier om te liken

Nadelen Happn:

Het voordeel is gelijk een nadeel, wil je wel dat je lokatie bekend is?

niet zoveel gebruikers in Nederland

Downloaden Happn via App store of Google Play

Badoo

Doet al dat swipen je toch teveel denken aan een vleeskeuring? Heb je liever niet dat iedereen die je pad kruist je profiel ziet en vind je je privacy belangrijker dan je profielfoto? Dan is dating app Badoo misschien meer wat voor jou. Ook Badoo staat in de top 5 van meest gedownloade dating apps. Je bepaalt er zelf in hoeverre anderen je profiel zien. In die zin heeft het wel wat weg van Facebook. Bovendien worden ‘nep leden’ actief geweerd. Want er zijn plenty of fish in the sea, maar op een haai zit je niet te wachten.

Voordelen Badoo:

privacy profiel is instelbaar

populair in Azië en Oost-Europa, dus als je daar wilt wonen…

Nadelen Badoo:

traag en onoverzichtelijk

beperkt aanbod

Downloaden Badoo via App store of Goole Play

Relatieplanet

Ben je geen twintiger meer, maar gewoon een serieuze vrouw op zoek naar een leuke date die misschien wel uit kan groeien tot een relatie? Blijf dan trouw aan Relatieplanet. Zij zijn namelijk ‘uit’ bij de twintigers (ja joehoe… die swipen zich een rss pols aan Tinder), maar hartstikke in als het gaat om de iets ouderen. Zo tussen de 35-65 jaar ben je bij Relatieplanet he-le-maal op je plek. Je hebt er geen vleeskeuringsgevoel en een verplichte avond seks op de eerste date? Ook dat wordt hier niet van je ‘verwacht’.

Voordelen Relatieplanet:

serieuze site met focus op relatie, niet op seks

minder op uiterlijk gericht, geen echte vleeskeuring

Nadelen Relatieplanet:

niet goedkoop

niet zo overzichtelijk

Parship

Dat uiterlijk niet alles zegt in een relatie dat is iedereen bekend, zo niet… kijk dan nog maar eens naar Beauty and the Beast . Parship heeft dat dan ook goed begrepen, en zij gaan voor een duidelijk profiel. Naar aanleiding van een test die je moet doen komt er een score uit je antwoorden waarmee je in een bepaald hokje geplaats wordt… je persoonlijkheid wordt bepaald.

Voordelen Parship:

op basis van de uitkomst van een heuse test word je gematcht

minder gericht op uiterlijk

Nadelen Parship:

erg duur abonnement

de vraag is of de test wel goed matcht

Online daten, dat kan al een hele struggle zijn. Vooral als je het gevoel hebt dat je tegen talloze modellenfoto’s moet opboksen, die de dating apps overspoelen. Maar wat als je ook nog eens single mama bent? Volgens mamablogster Sophie is het allesbehalve een Mission Impossible. Daten via Tinder deed haar zelfs helemaal opleven!

MamsatWork zette ook nog een aantal dating tips voor de datende single moeder op een rijtje. En Jeanne beschrijft hoe het voor haar is om als weduwe online te gaan daten.

Lees ook: De nasleep van een verbroken relatie voor jou én je kind

Heb jij zelf wel eens gebruik gemaakt van dating apps (een of meerdere?), dan zijn we benieuwd naar jouw ervaringen!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock