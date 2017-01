De eerste tandjes en borstvoeding, hoe ga je het bijten tegen?

Voor veel borstvoedende mama’s zijn ze een vrees; de eerste tandjes. Elk kind krijgt ze op hun eigen moment, dus blijft het een verrassing tot hoe lang je onbevreesd kunt blijven voeden . Mijn vrees voor de eerste tandjes was ook niet klein. Helemaal omdat onze kleine meid niet snapt hoe een flesje werkt. Maar mij laten bijten zou voor mij niet acceptabel zijn. Ze kreeg de eerste tandjes (2!) toen ze 4,5 maand oud was. De meeste kindjes krijgen hun eerste tandjes wanneer ze tussen de vier en zeven maanden oud zijn, dus was ze mooi op schema.

Vaak komen de eerste tandjes helemaal voorin in de onderkaak er het eerst door en zo ook bij Lilian. Ze heeft er niet veel last van gehad. Ze had een lichte verhoging en had wat moeite met drinken aan de borst, blijkbaar zaten haar tandjes haar tong in de weg. Verder is haar alle ellende bespaard gebleven.

Maar hoe waren de eerste tandjes voor mij met voeden?

Ik was bij elke voeding lichtelijk gespannen, zou ze bijten of…? Een paar keer heeft ze even zachtjes gebeten. De nieuwe pareltjes moesten immers getest worden. Telkens wanneer ze me beet liet ik haar schrikken door een zacht, maar snel tikje in haar zij te geven en ‘nee’ te zeggen. Ze schrok elke keer weer en huilde dan ook een paar tellen. En het werkte, want ze beet telkens minder hard en uiteindelijk niet meer. En dat is maar goed ook, want ik had niet geweten hoe ik haar anders moest voeden.

Waarom bijten baby’s bij het voeden?

Wist je dat bijten bij het voeden ook verschillende redenen kan hebben? Ik zet ze hieronder even uiteen voor je.

Bijten aan het begin van de voeding

Vaak heb je dan last van een trage toeschietreflex. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van spanning of onzekerheid. In dit geval kan je proberen je tepels van te voren wat te stimuleren zodat je toeschietreflex sneller op gang komt en er geen reden meer tot bijten is. Wat ook erg goed helpt in zo’n geval is de oxytocine neusspray die zorgt dat je toeschietreflex versnelt.

Bijten halverwege de voeding

Vaak is dit het gevolg van een bepaalde onrust of afleiding in de omgeving. Trek jezelf met het voeden echt terug en probeer je ook echt alleen tot het voeden te beperken. Relax een beetje in een warme, rustige omgeving en je zal zien dat het beter gaat.

Bijten tegen het eind van de voeding

Dit kan een gevolg zijn van het feit dat je kindje nog honger heeft of wil drinken terwijl er niet meer genoeg melk beschikbaar is. Bij genoeg ongeduld zijn er kindjes die laten weten dat het ze niet zint door te bijten. Daar moet je uiteraard wat aan doen om het niet erger te laten worden.

Bijten als gevolg van pijn

Heeft je baby last van de eerste tandjes dan kan het met drinken ook erg vervelend zijn voor je baby. Alles doet pijn doordat de eerste tandjes doorkomen en bijten is dan vaak een eerste reactie van je baby. Zou je hier niets aan doen, dan wordt het waarschijnlijk van kwaad tot erger, maar er zijn manieren om het op te lossen.

Bijten bij eerste tandjes, hoe los je dat op?

Zoals ik hierboven al heb aangegeven doe ik het door een heel zacht tikje te geven in haar zij en ‘nee’ te zeggen, maar je kan bijvoorbeeld ook heel snel loskoppelen. En pas weer aanleggen als de rust terug is. Eigenlijk moet je het loskoppelen al uitvoeren als je ziet dat je baby wil gaan bijten en niet daarna, dan ben je net te laat . Er zijn ook moeders die bijvoorbeeld in plaats van loskoppelen of een zacht tikje geven juist hun baby tegen zich aandrukken. Ook dat kan een manier zijn om je baby uit zijn of haar patroon te halen.

Veranderingen door de eerste tandjes

Tanden poetsen, nu al?

Tanden poetsen behoort ineens ook tot het naar-bed-gaan-ritueel. Dat vindt ons meisje prachtig. Wanneer ze de tandenborstel ziet, wordt ze gelijk vrolijk. Het liefst wil ze zelf poetsen en dat doet ze nog fanatieker dan mama dat doet. Hoe lang zal dat zo blijven?

Huilerig en hangerig

Na een paar maanden volgen vaak de twee tandjes voorin in de bovenkaak. En nu ze bijna zeven maanden is, zijn die blijkbaar aan de beurt. Al lijkt het er op dat het ene tandje er naast eerst even ‘hallo’ gaat zeggen. Ze heeft er dit keer flink last van. Ze eet slecht, heeft rode wangetjes en heeft verhoging tot ongeveer 39 graden. Daarnaast slaapt ze slecht, huilt ze veel en is erg hangerig. Het doet haar dit keer veel pijn.

Knarsetanden

Verder heeft ze ontdekt wat knarsetanden is en bijt ze op alles wat los en vast zit…het liefst nog mijn vingers. Het enige wat wij kunnen doen om haar te helpen is haar koel eten en drinken aanbieden, een koude bijtring geven en Dentinox op haar tandvlees smeren. Af en toe geven we een paracetamolletje en uiteraard heeeeeeeeeel veel knuffeltjes.

Straks worden de beide rijtjes gevuld met prachtige witte paaltjes. De meeste kinderen hebben hun volledig melkgebit wanneer ze ongeveer drie jaar zijn. Ik ben erg benieuwd hoe het proces bij haar zal verlopen en hoeveel last ze er van gaat krijgen. Maar uiteindelijk zal ze er blij mee zijn, want onze kleine meid is een echte smulpaap…en meer tandjes betekent meer soorten eten .

Hoe verliepen de eerste tandjes bij jou kinderen? Had je er last van bij het voeden en was je baby er zelf ziek of huilerig door?

