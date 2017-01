De jeugd van tegenwoordig, wat heeft die een grote mond zeg!

Tsss, wat ik onlangs meegemaakt heb… ik word oud denk ik! Het valt me hoe onbeschoft de jeugd van tegenwoordig is. Waarom ik dat zeg? Omdat ik onlangs weer eens goed geconfronteerd werd met de jeugd van tegenwoordig en man, man, man…..zo was ik niet hoor! Ik zal je vertellen hoe het zat.

Op dit moment ben ik nog 1 vak en het inleveren van mijn scriptie verwijdert van mijn bachelor diploma Creative Business. Aangezien het behalen van mijn laatste vak niet heel gemakkelijk gaat, ben ik de lessen weer gaan volgen. Dit betekent dat ik tussen 17-jarigen zit die op zijn zachts gezegd nogal grof kunnen zijn. En dan druk ik het nog vriendelijk uit! Ik mag dan ‘pas’ 27 jaar zijn, mijn wenkbrauwen kunnen niet hoger gaan van verbazing als ik hoor wat er uit hun monden komt. Even kijken of dat jullie wenkbrauwen net zo hoog gaan als ik vertel wat ze voor onzin uitkramen…

Mijn eerste les tussen de 17-jarigen

De eerste les. Gemotiveerd loop ik het leslokaal in. Oke, iedereen zit achterin. Dat deed ik vroeger ook altijd en dat lawaai maakte ik ook altijd . Inmiddels stel ik andere prioriteiten, zit ik lekker voorin, heb ik mijn bril op, mijn schrift mee en ben ik een en al oor. De docent is er nog niet dus dan maar even luistervinkje spelen. Het volgende gesprek vang ik op…

Oja, de ‘slechte’ woorden heb ik vervangen voor bloempje….dat leest wat leuker.

Een gesprek tussen de jeugd van tegenwoordig

‘Ja man die ‘bloempje’ vrouw haat ik zo. Ik bedoel, ik wil gewoon mijn rijbewijs halen zonder gezeik. Ze loopt echt alleen maar te zeiken over dat ‘bloempje’ inparkeren. Ze is net zo’n ‘bloempje’ vrouw als de ‘bloempje’ vrouw die deze les geeft’.

Oke…..dit beloofd niet veel goeds… denk ik nog als de docente binnenkomt. Eindelijk, de les kan beginnen! Of niet, want na 10 minuten is iedereen pas stil. De docente staat demonstratief naar haar horloge te kijken en heeft al een aantal keer geroepen dat ze wil beginnen. Maar de studenten stoppen pas als ze daar zelf zin in hebben. Tja, dat is dus de jeugd van tegenwoordig.

De docent krijgt een grote bek

De docente begint haar verhaal, maar na ongeveer 5 minuten beginnen achterin een jongen en meisje te lachen en hard te praten. De docente vraagt of ze even stil kunnen zijn. Het meisje kijkt haar met een opgetrokken wenkbrauw aan, zucht en maakt met haar hand een wegwuifgebaar naar de docente. ‘Ja, ga maar!’ De docente kijkt even onzeker en gaat dan toch maar door. Na een tijdje begint het meisje weer te lachen en praten. ‘Ja. Nu ga je eruit. We gaan niet de hele tijd lawaai zitten maken. Ik moet mijn les kunnen geven’, zegt de docente dan een beetje geïrriteerd en doet de deur van het leslokaal open. Geen goed idee, daar is de jeugd het namelijk niet mee eens, of in ieder geval, dit specifieke meisje niet.

Het meisje springt boos op en schreeuwt naar de docente: ‘Wat nou? Ik doe toch niets?! Zeik gewoon niet zo! ‘bloempje’ mevrouw! Ga door!’ Er zitten nog twee ouderejaars in de klas en die draaien zich, net zoals ik, verbaast om. Wat gebeurt hier nu?

Hoe onbeschoft kunnen ze tegenwoordig zijn?

De docente kijkt onzeker en haar hand trilt als ze naar de deur wijst. ‘Kom op. Nu gaan alsjeblieft’, zegt ze met trillende stem. Het meisje kijkt haar woedend aan, zet haar handen in haar zij en schreeuwt: ‘Je gaat nu niet moeilijk zitten doen he? Ga gewoon door verdomme (ow sorry, ik moest hier neerzetten ‘bloempje’), ik betaal je hoor! Dus doorgaan, nu!

De docente kijkt onzeker om zich heen en zegt wanhopig: ‘nee ik wil echt graag dat je weggaat. Zo kan ik geen les geven’. ‘Nee, ik blijf waar ik ben. Ik betaal je, dus schiet op’, zegt het meisje en ze gaat demonstratief zitten. Daarop loopt de docente rood aan en verlaat het leslokaal.

Na een aantal minuten volledige stilte beginnen de andere studenten tegen het meisje te schreeuwen: ‘Ga alsjeblieft weg joh! Wij willen wel de les volgen. Straks halen we het vak niet door jou. Kom op ga weg’. Het meisje schreeuwt terug dat ze zich er niet mee moeten bemoeien en hun ‘bloempje’ mond moeten houden. Na een aantal minuten zo heen en weer geschreeuw, komt de docente terug. Met een rood gezicht zegt ze dat het meisje weg moet gaan en nooit meer terug hoeft te komen. Als ze dit niet doet, stopt ze met de les. Daarop beginnen de andere studenten nog feller tegen het meisje te schreeuwen dat ze weg moet. Het meisje kijkt om zich heen en springt uiteindelijk boos op: ‘joh, krijg allemaal de ‘bloempje’. Ik ga al, maar wacht maar, jij bent nog niet van mij af ‘bloempje’! Stom ‘bloempje’ dat je bent. Daarop stormt ze het leslokaal uit en smijt de deur dicht….

Ik sta werkelijk perplex

Je denkt nu vast: ‘ach allemaal fictie of overdreven’, maar dat is het helaas niet. Ik heb nog nooit zo met mijn mond vol tanden gestaan. No way dat ik op die leeftijd zo’n grote mond had. Überhaupt niet eigenlijk. Dan werd je gewoon van school gestuurd! Wat vinden jullie hier nu van? Overdrijf ik als ik zeg dat ik het erg vind dat die jeugd van tegenwoordig dit zo flikt? Ik wil absoluut niet dat mijn dochtertje dit ook gaat doen! Zit hem dit nu in de opvoeding of is die jeugd van tegenwoordig gewoon zo?

