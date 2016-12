De Mooie Voedselmachine: lees & leer alles over je darmen

Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. En anno 2016 lijkt ons hart behoorlijk vol van gezondheid. Je kan geen praatprogramma meer aan zetten of het gaat over gezonde voeding. Of, misschien nog wel vaker, over ongezonde voeding. Wat we er allemaal in stoppen om gezond te blijven is een veelbesproken onderwerp, waar de meningen zeer over verdeeld zijn. Maar wat er vervolgens uit komt, en hoe dat dan gaat, daar hoor je niet veel mensen over. Dat is in De Mooie Voedselmachine wel anders.

De darmen: een onderschat orgaan

Als je net als ik een probleem met je darmen hebt, sta je waarschijnlijk wat vaker dan gemiddeld stil bij dit orgaan. Maar ik geef toe: als ik geen prikkelbaar darm syndroom had gehad, zou ook ik niet vaak aan mijn darmen denken. Hoewel iedereen bezig is met de ingang van het darmkanaal, en wat je daar allemaal in zou moeten stoppen, staan weinigen stil bij het einde van de rit die onze voeding maakt. En dat is gek, volgens Gulia Enders, de schrijfster van De Mooie Voedselmachine. Je darmflora en diens gezondheid zijn namelijk net zo belangrijk als bijvoorbeeld je hersenen en je bloedsomloop.

In de Mooie Voedselmachine leer je alles over je spijsvertering. Van mond tot kont, zeg maar . Ook voor mensen zonder darmproblemen een echte opsteker. Eigenlijk is het een mustread voor iedereen die darmen heeft en kan lezen. Dikke kans dat jij daar ook bij hoort . Je gaat er gegarandeerd een heleboel van opsteken. Wist je bijvoorbeeld dat we in de Westerse cultuur eigenlijk allemaal een verkeerde poephouding hebben? Poepen gaat het beste in een hurkpositie, wat lastig wordt op onze toiletten. Een krukje voor de pot waar je voeten op kunnen rusten, vergemakkelijkt je stoelgang. Geen elegant idee? Goedemorgen, je zit toch te poepen! Who needs elegance? Of roep jij altijd dat alcohol zo lekker desinfecterend werkt? Dan leer je in De Mooie Voedselmachine dat het juist leidt tot ‘een trompetconcert in de ochtend’.

De Mooie Voedselmachine: geen lichte kost

Giulia Enders is studente geneeskunde. De Mooie Voedselmachine is in de eerste plaats dan ook een informatief boek. Op zoek naar lichte leeskost om even je hoofd leeg te maken? Dan kan je beter voor een boek als Bridget Jones gaan . Wil je echter graag wat meer te weten komen over wat er nou echt in je lichaam gebeurt (en dus wat gezond voor je is), dan is De Mooie Voedselmachine echt een aanrader! Dat blijkt overigens wel uit de vele positieve reviews! Buiten dat is het ook nog eens heel betaalbaar.

Tip: Je vindt het boek hier.

Ons lichaam is complex, en het toppunt van die complexiteit is misschien wel ons darmstelsel. Gelukkig beseft Enders dat we niet allemaal geneeskunde studeren. Ze beschrijft de meest ingewikkelde processen dan ook op een levendige, begrijpelijke manier. Hoe de binnenste kringspier van Truus in discussie gaat met haar buitenste kringspier, bijvoorbeeld. Misschien niet het meest smakelijke verhaal, maar in ieder geval een verhaal dat voor de lezer te begrijpen is. En grappig bovendien . Voeg daar de illustraties van Jill (zus van de schrijfster) aan toe, en Darmen voor Dummies is compleet. Een ding kan ik je sowieso garanderen: na het lezen van De Mooie Voedselmachine zal je je darmen zeker niet meer onderschatten – en heel wat wijzer zijn over wat gezondheid nou echt inhoudt.

