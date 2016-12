Disney on Ice 100 years of Magic: ze hebben zichzelf weer overtroffen

Kerst en Disney zijn een ijzersterke combinatie. Niet alleen draait er elk jaar wel weer een kaskraker uit de filmstudio’s in de bioscopen rond de kerstvakantie. De magie komt ook nog eens tot leven op het ijs. Deze kerstvakantie kun je zowel in Utrecht als in Amsterdam naar het prachtige Disney On Ice 100 years of Magic. De afgelopen jaren zijn wij ieder jaar al van de partij geweest en ook dit jaar waren we bij de eerste show in Utrecht.

De magie van Disney On Ice 100 years of Magic

Als klein meisje maakte ik voor het eerst kennis met de magie van Disney in de bioscoop. Mijn eerste film was Dombo, het vliegende olifantje (van wie niet?). Ik weet alles nog. Hoe ik in de kerstvakantie met mijn ouders en zus met de trein naar de ‘grote stad’ ging. De zachte rode stoelen. Het ontroerende verhaal. Dik 35 jaar later zit ik weer in de trein naar de ‘grote stad’. De kerstvakantie is net begonnen en mijn kinderen gaan genieten van de magie van Disney. Disney On Ice 100 years of Magic welteverstaan.

Jongste dochter heeft haar Elsa-jurk aan. “We gaan naar Frozen on ijs.” Haar broer corrigeert haar meteen. “Nee hoor, het is Disney on Ice, met allemaal Disney figuren en niet alleen die Elsa van jou.”

Meer dan 50 Disney figuren

Hij heeft gelijk, er zijn in de afgelopen 100 jaar veel meer mooie verhalen verteld door Disney. En daar mogen wij een impressie van gaan bekijken, een show met meer dan 50 geliefde Disney figuren. Op weg naar de jaarbeurs zien we meer prinsessen lopen. In de grote ontvangsthal kunnen we helemaal in Disney- en kerstsfeer komen. Sfeervolle kerstbomen zijn afgewisseld met kraampjes vol Disney-merchandise. “Mag ik een Elsa pop? Ah mama, toe?” Ik ontwijk de vraag door te zeggen dat de show al bijna begint. We zoeken onze plekken op de tribune.

De jassen gaan uit. Ik had verwacht dat het koud zou zijn in de hal met de grote ijsbaan, maar dat valt reuze mee. De eerste schaatsers komen het publiek opwarmen. Totdat het tijd is voor de hoofdpersonen: Mickey, Minnie, Donald en Goofy. Ze willen een film maken, maar zoeken nog een goed verhaal.

Acrobatiek op het ijs

Daarvoor gaan we ver terug in de tijd, naar Pinokkio. “Mam, dat zijn geen poppen maar echte mensen.” Ik geniet van de verbazing van mijn kinderen. Ik moet niet te lang opzij kijken, anders mis ik de actie op het ijs. Mooie sprongen en pirouettes; in hoog tempo wordt er van alles getoond.

Na dit eeuwenoude verhaal is het tijd voor een wat moderner avontuur. Nemo zwemt het ijs op. Grappig hoe de bekende vissen Nemo, Dorry en Marly worden uitgebeeld. Het decor, de pakken van de schaatsers, het is allemaal knap gemaakt.

Prinsessen schitteren op het ijs

Het mooiste schaatswerk komt van de prinsessen. In rap tempo zwieren Assepoester, Jasmine, Rapunzel, Ariël, Tiana en Sneeuwwitje met hun prinsen over het ijs. Angstaanjagende lifts en technisch knappe figuren zorgen voor luid applaus. De show van Disney On Ice 100 years of Magic lijkt naar een hoogtepunt toe te werken.

En daar is ze dan. Elsa. Ze heeft duidelijk veel fans in de zaal. Het verhaal van Frozen vormt een groot onderdeel van deze show. “Dit stuk duurt best lang”, merkt mijn zoon nuchter op. Hij vindt het niet erg, Olaf is grappig en de sprongen van de schaatsers maken indruk op hem. De korte pauze die nu volgt gebruiken wij om naar het toilet te gaan. Daar is het zo druk, dat we moeten rennen om de rest van de show te kunnen zien. “We hebben alleen iets van Alladin gemist hoor mam.” Mijn zoon was al eerder uit de jongenstoilet en had snel gekeken wat er op het ijs te zien was.

Te snel voorbij

Als er soldaten opkomen weet ik even niet met welk Disney-verhaal we te maken hebben. Naast mij hebben ze ook al geen idee. “Ja ik weet het, met al dat speelgoed!” Oh ja, Toy Story. Daarna komt Mulan voorbij, Belle en het Beest en uiteraard mag de Lion King niet ontbreken. Als alle schaatsers het ijs opkomen voor de finale heb ik het gevoel dat we net pas weer lekker op dreef zijn. Wat mij betreft had de pauze wel iets eerder in de show gepland kunnen worden. En misschien Frozen als afsluiter? Dat is ook het enige puntje van kritiek wat ik kan bedenken. De show zit goed in elkaar, de schaatsers zijn professioneel, de kostuums prachtig en er wordt flink uitgepakt met het decor. Ja, Disney On Ice 100 years of Magic is een fantastisch kerstuitje voor het hele gezin.

Net als dik 35 jaar geleden, loop ik nu ook weer nagenietend van de Disney-magie naar de trein. “Ik wil morgen nog een keer naar Frozen on ijs.” Ik ben niet de enige die heeft genoten. “Ja het is jammer dat het zo snel voorbij is.” Mijn zoon heeft wel een oplossing. “We kunnen deze kerstvakantie alle films uit de show wel gaan kijken!” Disney en kerst; een ijzersterke combinatie.

Hou jij ook zo van Disney en kerst? Ben jij al eens bij Disney on Ice geweest?

Wij gaven al eerder dit jaar kaartjes weg voor Disney on Ice 2016, maar helaas zijn alle winacties inmiddels voorbij. Wil je nog gaan (wat we je zeker aan kunnen bevelen) lees dan nog even verder!

Tickets

Disney on Ice 100 Years of Magic is nog tot en met 26 december te zien in de Jaarbeurs en daarna van 28 t/m 31 december 2016 in de RAI in Amsterdam. Er zijn nog kaartjes voor de shows. Je kunt kiezen uit verschillende rangen met prijzen vanaf 20 euro. Diamant zijn stoelen rondom het ijs, Goud de eerste rijen van de tribune, en met Zilver en Brons zit je wat hoger op de tribune. Er is ook onderscheid tussen de hoofdtribune en de zijtribunes. Wij zaten op de zijtribune, ongeveer halverwege de tribune en hadden prima zicht op de ijsbaan.

Kaartjes zijn hier nog te bestellen!