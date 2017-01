Daar stond hij ineens. Alsof dat ze bij Dyson in de gaten hebben gehad dat wij hoognodig aan een goede huisvriend toe zijn in de vorm van een stofzuiger die ook echt plezierig werkt. En of dat we willen reviewen. Nou, dat willen we wel! Sinds 2 jaar hebben we een gietvloer in huis. Je zou denken dat zo’n vloer makkelijk schoonmaken is, en dat is ook zo. Wat je wellicht niet in de gaten hebt is dat zo’n vloer ook verdomd vies wordt. Eigenlijk net zo snel als iedere andere vloer, alleen bij deze vloer zie je direct alles! Het kleinste stofje, een beetje zand, een korreltje hagelslag… het valt direct op.

Poetsen met de Dyson

En dat betekent dus poetsen. Veel poetsen. Veel meer poetsen dan me lief is. Want ik heb namelijk een hekel aan poetsen. Ben niet voor niets lid van de ‘Club van Slechte huisvrouwen’ . Maar ik heb een nog grotere hekel aan een vieze vloer, dus poetsen ‘it is’. En met 2 kleine kinderen en een hond blijft het niet bij 2x per week stofzuigen… nee het is eerder 2x per dag. Ik heb al van alles geprobeerd om het die 2x per dag in een rap tempo af te ronden, dat poetsen. Maar dat was me tot nu toe nog niet echt gelukt. Met de gewone stofzuiger is het altijd een heisa. Hij moet tevoorschijn gehaald worden uit het washok en ik moet natuurlijk verschillende keren het snoer in een ander stopcontact stoppen want hij redt ècht de hele kamer niet vanuit één punt. Met een kruimeldief duurt het te lang, dat snap je , en de swiffer werkt redelijk, maar die moet weer schoongezogen worden en laat toch tussendoor nog redelijk wat stof en gruis liggen. Je pakt hem er wel makkelijk bij.

Maar dit draadoze schatje, genaamd Dyson V6 Fluffy pak je er in een handomdraai bij en stuur je zo de hele kamer rond, zonder dat je rekening hoeft te houden met muren, stoelen, de bank en alle andere obstakels. Hij doet me een beetje denken aan de Mini Cross Country. Klein, maar ontzettend stoer. En met een soort van ‘Turbo Boost’ heeft hij ook wel wat weg van KITT, je kent hem wel, de auto van Michael Knight. Hij ontlokt overigens ook wel wat vriendschappelijke gevoelens die Dyson V6, maar wat wil je ook als je hem 2x per dag gebruikt.

Voor mij heeft deze handy man maar 2 kleine nadelen… hij is geschikt voor gladde vloeren, dat is op zich goed, alleen het is jammer dat de mat dan niet zo goed ‘meegenomen’ wordt. Daarnaast bevat het zuigstuk op de vloer een roller, wat op zich prettig is, maar waardoor het omhulsel wat te dik wordt en hij niet eenvoudig onder onze bank komt bijvoorbeeld.

Maar de nadelen wegen niet op tegen de vele voordelen:

je pakt hem er snel bij

hij is draadloos en niet zwaar

de kop van de stofzuiger is zeer wendbaar

je neemt hem zo even mee naar boven

statische werking van de roller waardoor hondenharen makkelijk aantrekken

erg makkelijk schoon te maken

En het allergrootste voordeel van alles… Manlief vindt de Dyson ook zo’n schatje… wat betekent dat die 2x per dag niet altijd op mijn schouders terecht komt