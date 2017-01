Een opgeruimd huis; 10 tips om orde in de chaos te scheppen

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: een opgeruimd huis! Hoe creëer je de broodnodige orde in de chaos nu je kinderen hebt? Het was al een hele klus om je huis ordelijk te houden. Maar nu, met kinderen in huis, wordt dat pas echt een karwei. Want wat stapelen die spullen zich enorm snel op. Elke dag komen de kinderen uit school met werkjes. Op verjaardagen, andere feestdagen en ook op hele normale dagen worden de kinderen overladen met nieuw speelgoed. Ieder seizoen moet er weer opnieuw kleding worden ingekocht en worden de kledingkasten uitgemest.

Een opgeruimd huis, dat is fantastisch voor je hoofd

Al die spullen om je heen. Daar kunnen veel volwassenen niet zo goed tegen. Zeker als de kinderen helemaal opgaan in hun spel, dan vliegt er van alles in het rond. Grappig dat veel kinderen daar helemaal geen last van hebben . Maar wij ouders voelen ons daar meestal anders onder !S. Tureluur worden we er soms van. Schoonmaken en een opgeruimd huis helpen om je weer wat beter te voelen. Maar een schoon en opgeruimd huis heb je maar voor heel even. Want elke dag wordt het huis opnieuw gebruikt als een grote speeltuin. Je herkent het vast wel.

Overzicht bewaren, ook voor je kinderen

Overzicht in je huis is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Vroeger werd er niet voor niks in de opvoeding gebruik gemaakt van de 3 R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. Structuur in je huis(houden) helpt om deze drie doelen te bereiken, met name voor de eerste zorgt het: RUST. Als er teveel speelgoed door elkaar ligt, dan wordt niet alleen jij daar chaotisch van. Ook jouw kinderen hebben er last van. Zij zien door de bomen het bos niet meer en weten niet meer waar ze mee moeten beginnen en hoe ze op een leuke, rustige manier met iets moeten gaan spelen… Kortom ze worden hyper!

10 tips voor een opgeruimd huis

Je kunt dus beter zorgen voor een ordelijk en een opgeruimd huis. Misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan, en wellicht ook zomaar een aantal open deuren die je hieronder vindt. Maar toch de moeite waard om deze 10 tips eens goed door te nemen.

10 tips in het kort

Verkopen wat niet meer nodig is Afscheid nemen van kleding Zoek je nestdrang Met kinderen opruimen Weg met de kleine meuk Speelgoed bij een groter geheel Een plek voor de mooiste werkjes Woonkamer vrij van speelgoed Wissel speelgoed af Een vaste plek voor alles

Verkopen wat je niet meer nodig hebt

Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt meteen via Marktplaats of op een kleedjesmarkt, of in een facebookgroep. Breng ze naar de Kringloopwinkel of naar de sloop. Sla ze vooral niet eerst nog (jarenlang) ergens op. Op zolder bijvoorbeeld. Het is zo onzinnig! Ook boeken niet, die gebruik je vaak maar één keer, zijn snel verouderd en tegenwoordig staat alles op internet.

Kleding opruimen

Doe kleding die je niet meer nodig hebt meteen in zakken voor het goede doel of geef ze weg aan een bekende. Niet opslaan dus! Te klein? Niet in de kast laten liggen, maar direct wegdoen. Kapot? Als poetslap misschien nog handig maar anders… weg ermee!

Zwangerschapsverlof? Zoek je nestdrang!

Heb je zwangerschapsverlof? Dit is een mooie tijd om het huis op te ruimen en te ordenen. Of heb jij geen last van nesteldrang!? Blijf het wel rustig aan doen! Niet alles hoeft in één keer natuurlijk. Elke dag een kamer of een kast, dan ben je klaar als de baby er is.

ps… specifiek zwanger raken hiervoor hoeft niet natuurlijk, dan wacht je gewoon op het voorjaar. Komen die ‘opruimvlinders’ vanzelf!

Met je kinderen opruimen

Geen zwangerschapsverlof (meer)? Ook met kinderen in huis kun je opruimen. Vaak vinden kinderen het zelfs heel leuk als ze je mogen helpen. Zorg dan vooral dat ze je niet voor de voeten lopen. En geef ze eenvoudige opdrachten. Laat ze bijvoorbeeld stiften controleren, punten slijpen, spullen sorteren of speelgoed schoonmaken met een doekje. Elke dag een beetje, dan valt de klus reuze mee. Kies bijvoorbeeld een schoolvakantie uit, waarin je bij de kinderen thuis bent.

Weg met die kleine speelmeuk

Laat je kinderen niet (teveel) grabbelen in grabbeltonnen, touwtje trekken op de kermis, iets kleins uitzoeken in de speelgoedwinkel en dergelijken. Geef ook liever geen kleine speelgoedjes bij een traktatie cadeau. Daarmee is een kind maar heel even blij. En alle ouders mopperen over de troep. Want al dat kleine spul dat past nergens bij en slingert door je huis.

Kies speelgoed bij een groter geheel

Als je kinderen iets geeft, kies dan liever iets dat al bij een groter geheel past, zoals Playmobil, lego, poppen(spullen), auto(spullen), keukenspullen, poppenkastpoppen, muziekinstrumenten en dergelijken. Je kunt het dan een plek geven in een grote bak, soort bij soort.

Een plek voor de mooiste werkjes

Creëer een plek in huis waar je de mooiste werkjes van je kinderen ophangt (bijvoorbeeld door magneetverf op een kleine muur te verven). Als kinderen iets hebben gemaakt, dan zijn ze daar trots op en willen ze het bewaren. Dat is natuurlijk logisch en ook goed. Maar het is ook wel wat veel! Hang daarom de mooiste werkjes op en bewaar de andere werkjes nog één dag. Vragen ze er niet meer om? Gooi ze dan weg of bewaar ze in een doos of map.

Woonkamer vrij van speelgoed

Zorg dat er maar weinig speelgoed in de woonkamer aanwezig is. Zo zorg je ervoor dat kinderen gericht gaan spelen met dat wat er voorhanden is en dat het geen enorme troep wordt. En als ze zich vervelen dan gaan ze maar even ergens anders spelen !

Wissel speelgoed af

Wissel speelgoed in de woonkamer af. Merk je dat je kinderen uitdaging missen met het speelgoed dat er voorhanden is in de woonkamer? Wissel het dan met ander speelgoed. Kies steeds weer voor één of een paar categorieën. Zoals een keukentje, verkleedkleren, een autokleed met auto’s, poppen(spullen), puzzels, spelletjes, bouwmateriaal, enzovoorts. Alleen teken/knutselspullen (en ander klein of kliederspul) kun je (met jonge kinderen) beter altijd in de woonkamer houden.

Een vaste plek voor alles

Geef alles een vaste plek in een doos, bak, la, mand, trommel of krat. Ook alle kleine spulletjes/speelgoedjes die je nergens in kwijt kunt, krijgen een vaste plek, netjes bij elkaar.

Hoe zit het bij jou? Heb jij een opgeruimd huis of ben jij van het chaotische, rommelige? En heb je nog andere slimme tips? Let us know!

