Het vloeiend spreken van een vreemde taal: that is another cookie. Hoewel Nederlanders er om bekend staan goed overweg te kunnen met het spreken van buitenlandse talen, blijkt het nog al te vaak een behoorlijke uitdaging. Denk maar eens aan onze Louis van Gaal . Toch kan je veel baat hebben bij het spreken van een andere taal. En wanneer leer je dat het beste? Precies: zo jong mogelijk. Dit artikel gaat over Engels leren praten, en andere vreemde talen. Waarom zou je dat doen? Waarom is het voor je kids zo belangrijk? En hoe pak je dat dan aan als je van je vakantie Engels af wilt of je vakantie Frans wilt verbeteren naar een meer native manier van talen spreken?

Engels leren praten: why would you?

Je ziet het aan topman Louis van Gaal. Bij bepaalde functies kom je er gewoon niet onderuit, dat Engels. En dat wordt alleen maar meer. Omdat steeds meer banen internationaal zijn, of op zijn minst een groot deel van je collega’s. Naast Engels zijn ook Frans en Duits talen die in het bedrijfsleven veel gesproken worden. En hoe internationaler je gaat, hoe meer je misschien nog wel naar Spaans of Chinees moet gaan neigen!

Ook op steeds meer hogescholen en universiteiten zijn de lessen in het Engels. Het is dus niet alleen handig op vakantie, het spreken van een vreemde taal. Dat stokbroodje bestellen op de camping lukt vast nog wel -al is het met handen en voeten- maar dan! Frans, Duits of Engels leren praten, dat valt niet mee. Eén tip: begin er zo vroeg mogelijk mee. Dan is het opeens een stuk makkelijker dan je zou denken.

Op welke manieren kan je goed engels leren praten?

Engels leren praten, of welke vreemde taal dan ook, dat kan een hele uitdaging zijn. Sommigen van ons beschikken over een talenknobbel, maar ook dan ben je er nog niet. De allerbeste tip die we je kunnen geven: begin zo jong mogelijk! Hoe jonger kinderen zijn, hoe gemakkelijker het is om een vreemde taal te leren. Het is niet voor niets dat er basisscholen zijn waar kinderen al in de kleuterklas engelse voorleesles krijgen.

Natuurlijk zetten we onze kleuters niet met een woordenboek achter het bureau. Engels leren praten op jonge leeftijd, dat doe je spelenderwijs. En dan zal je zien dat kinderen het heel gemakkelijk oppakken! Maar wat nu als de school van jouw kinderen daar niets in doet, wat kan je dan zelf doen om het spreken van een vreemde taal te verbeteren?

TV laten kijken

Apps op je smartphone of ipad installeren

Een vaste vreemde talen dag instellen in je gezin

Extra cursussen in de zomermaanden

Lekker lang op vakantie gaan

Hieronder vertel ik je hier meer over.

Je kinderen bewust tv laten kijken

Een van de redenen waarom Nederlanders bovengemiddeld goed Engels spreken, is het feit dat we zo weinig nasynchroniseren op tv. Zet in Duitsland of Frankrijk de televisie aan, en meer dan de helft van de films en series zijn alleen te zien in de eigen taal. Makkelijk, maar echt wijzer word je er niet van.

Maakt televisie kijken je dommer? In Nederland juist niet! Tenminste, als je de programma’s een beetje zorgvuldig uitkiest. Laat je kinderen gewoon eens naar een Engels programma kijken. Een kinderprogramma op BBC bijvoorbeeld, of als ze al wat ouder zijn engelse films met ondertiteling. Natuurlijk kan je ook kiezen voor een educatief Nederlands kinderprogramma zoals Dora, zeker in het begin. Bouw het niveau langzaam op, tot je kinderen helemaal geen ondertiteling meer nodig hebben. Is er een woord dat niemand bij jullie thuis kent? Zoek het dan samen op.

Jong geleerd is oud gedaan

Kort samengevat kan je bij jongere kinderen al beginnen met het aanbieden van Dora en Diego die bijvoorbeeld in Nederlands en Engels leren tellen. Om vervolgens met een stap van Engelse films met ondertiteling naar tv programma’s te switchen die geen ondertiteling hebben. In Nederland werkt dit waarschijnlijk alleen als je kinderen engels leren praten omdat andere talen veel minder in films e.d. worden aangeboden.

Apps op je smartphone of ipad installeren

Ook van je smartphone kan je tegenwoordig een stuk wijzer worden. Hij wordt niet voor niets smart genoemd . Je kan een heleboel apps downloaden, voor kinderen en voor volwassenen, waarmee je op een leuke manier een vreemde taal leert. Kies een app die bij de leeftijd van je kind past, of ga voor een interactieve app om lekker samen te oefenen.

Even zoeken op Google Play Store of Itunes en je hebt zo het een en ander gevonden! En als je onze tips wilt volgen, kijk dan zeker eens even bij Juf Jannie op de website en bij Leerkinderentalen, ook zij hebben leuke apps om Engels te leren.

Een vaste vreemde talen dag instellen in je gezin

Een andere manier voor spelenderwijs Engels leren praten (of Duits, Frans, of welke taal jij maar belangrijk vindt) is het kiezen van een vaste vreemde-taal dag. Niet alleen een mooie manier om een andere taal te leren of te verbeteren, maar ook nog eens hilarisch om te doen!

Op die dag spreken jullie thuis alleen maar Engels! Natuurlijk moeten ook paps en mams zich daar strikt aan houden. Daar kunnen niet alleen de kinderen, maar ook jij nog wat van opsteken. Dikke kans dat je kids jou na een tijdje zelfs zullen gaan verbeteren. Mooi meegenomen: niet iedereen is even dol op het spreken van een vreemde taal. Wat als je fouten maakt? Binnen het gezin wordt natuurlijk niemand daar om uitgelachen, en zo leren de kinderen meteen dat spreken én foutjes maken beter is dan zwijgen. Zijn ze straks op vakantie tussen alle buitenlandse kindjes niet meer op hun mondje gevallen. Everybody say Cheese ;) .

Extra cursussen in de zomermaanden

Is je kind al wat ouder, of heb je zelf problemen met het spreken van vreemde talen, dan kan je merken dat dat een behoorlijk struikelblok wordt. Maar vanaf de middelbare school moeten ke kinderen er toch echt aan geloven: Engels leren praten. Nu eisen de leraren het van je, straks hun baas. En hoe fijn is het dan als jij je kind daar bij kan helpen?

Heb je het gevoel dat je kind (of jijzelf!) naast de lessen Engels op school wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, dan kan je ook kiezen voor een extra cursus in de zomermaanden. Bij het leren spreken van een taal is het belangrijkste dat je er mee bezig blijft. Daarvoor moet je wel een doorzetter zijn, want juist als je iets al lastig en vervelend vind, kan je je er vaak moeilijk toe zetten.

Lekker lang op vakantie gaan

Tja, dat wil iedereen wel, maar helaas is die mogelijkheid niet voor iedereen weggelegd. Was het maar waar. Nu hebben de kinderen wel lekker lang vakantie, maar de ouders moeten vaak na 3 weken toch weer echt aan de bak. En als jij al 3 weken weggaat in de zomervakantie (veel mensen boeken maar voor 2 weken), dan weet je zelf ook wel dat dit niet voldoende is om een taal te leren of helemaal op te krikken.

Vandaar ook dat ik met jullie nog even stil wil staan bij de mogelijkheden om je kinderen een taalcursus te laten doen. Ik ben namelijk benieuwd naar hoe jullie hier in staan. Dat het goed is, daar twijfel ik niet over, maar in hoeverre durf jij je kind los te laten en vanaf welke leeftijd? Wat ik namelijk tof zou vinden is als mijn kinderen (als ze ietsje ouder zijn) echt bijvoorbeeld voor een half jaar of 9 maanden in het buitenland zouden verblijven om native engels te leren. Het is nog niet zover bij ons, maar het lijkt me wel een hele mooie manier van leren.

Een taalcursus in het buitenland: iets voor jullie?

Voelt dat voor jou toch een beetje als een straf, studeren in de zomer? Dan ken je de taalcursussen anno 2017 nog niet. Engels leren praten (of Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees of Japans), dat doe je het beste in het land zelf. En eerlijk gezegd klinkt dat nog behoorlijk als zomervakantie, maar dan met extra benefits, ;) . Heb jij voor jezelf, of misschien voor je kind, wel eens een taalcursus in het buitenland overwogen? Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor een taalcursus in het buitenland. Een half jaar in een gastgezin in Miami of Londen, dan is Engels leren praten een piece of cake!

Al moet je dat dus wel willen. Zou jij zoon- of dochterlief meer dan 6 maanden willen missen om diens Engels of Spaans op te krikken? En wat zou je kind daarvan vinden, denk jij?

Stoere meiden in de familie

Ik mag nog even over dit idee nadenken, maar buiten dat denk ik dat het sowieso voor de algemene ontwikkeling van je kind ontzettend goed is. De kinderen van mijn broer en zus (nu ja, voornamelijk de meiden) die zijn daar ook echt voor te porren geweest. Stages van meer dan een half jaar in Afrika of Mexico, zij draaiden hun hand er niet voor om. Naast dat ik het enorm stoer vind, is het voor hun ook een deel van hun leven geworden dat ze altijd met zich meedragen, een enorme belevenis toch? Ik zou in ieder geval -hoe spannend ik het ook zo vinden- mijn kinderen altijd stimuleren om dit te doen.

Wat het je oplevert is het vloeiend spreken van een vreemde taal, maar ook een unieke levenservaring. En wie weet, een knappe Italiaanse vakantieliefde ! Al moeten jij, en je kind, daar natuurlijk wel oren naar hebben. Huilend van de heimwee valt Engels leren praten nog steeds niet mee. Hoe sta jij daar in? Zou jij zo’n avontuur aan gaan? Of zou je het voor je kind willen?