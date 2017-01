Er ouder uitzien, moet ik dat accepteren of zal ik er iets aan laten doen?

Je wordt ouder, mama! En je krijgt lijntjes in je gezicht. Dit zei mijn 5-jarige dochter van de week tegen mij. En ja het is de keiharde waarheid. We zaten foto’s van het jaar ervoor te kijken en mijn dochter gaf aan dat ze me er toch wel ouder uit vond zien. Mmmm, dat is wel erg confronterend. Uiteraard zag ik het zelf ook wel, sterker nog vorige week ben ik nog naar een vriendin geweest, welke bij een bekend beauty concern werkt. Ik wilde advies inwinnen aangezien de kringen onder mijn ogen donkerder werden en ik hier wel wat aan wilde doen. Na een pakketje vol met make up ingeslagen te hebben, ging ik vol goede moed naar huis. Die goede moed duurde dus niet lang. Hou me ten goede hoor, ik wil graag oud worden, alleen er ouder uitzien hoeft van mij nog niet zo.

Er ouder uitzien, wat moet je daar nu mee?

Inmiddels 36 jaar oud en tot zeker vorig jaar gezegend met een jong uiterlijk. Vorig jaar tijdens het Guus Meeuwis concert moest ik me zelfs nog legitimeren om drank te kunnen krijgen . Zo ook bij de slijterij indien ik een fles wijn wilde halen. Het was zelfs zo erg dat ik zeker 10 jaar geleden nog op een jeugd kaartje binnen kon komen bij het zwembad (lees; jeugdkaartjes zijn tot de leeftijd van 16 jaar).

Mijn lengte werkt ook niet erg mee. Ik heb het soms gehaat wanneer ik als 19-jarige bij een discotheek stond en ik me moest legitimeren terwijl mijn 15-jarige buurmeisje zo door mocht lopen. Ik werd destijds al gewaarschuwd: “geniet ervan dat je jonger geschat wordt, nu het nog kan”. Ik heb dit zelfs vorige week zelf nog gezegd tijdens een concert van de Toppers tegen een ander meisje. “Voor je het weet is het over en zegt zelfs je dochter dat je lijntjes krijgt in je gezicht”.

Gewoon accepteren of er iets tegen doen?

En als ik dan naar het soort foto’s kijk zoals bovenstaande foto, dan snap je vast wel wat ik bedoel. Er ouder uitzien hoeft niet persé, maar er lijkt nog steeds een taboe op te liggen. Dit vind ik dus een lastig punt. Moet ik het er ouder uitzien maar gewoon accepteren? Of mag ik verder kijken dan het gewoon ouder worden en de mogelijkheden onderzoeken?

Ik merk bijvoorbeeld dat ik chagrijnig word van mijn spiegelbeeld en dat ik -na tijden- weer terugval op de dikke lagen make-up om het enigszins te verbloemen. Sterker nog, gisteren heb ik bij Google de zoekterm ‘fillers’ ingevoerd. Om er tot mijn schok achter te komen dat deze grapjes nogal wat kosten en je dit na anderhalf jaar weer opnieuw moet uitvoeren, ook geen optie dus.

Reactie manlief

De reactie van manlief was ook niet zoals ik gehoopt had. Hij dacht lief te reageren door te zeggen “nou meid, als je dat wilt moet je ervoor gaan”. Terwijl ik eigenlijk wilde horen: “Nee hoor meid, dat heb je helemaal niet nodig” .

Wie heeft hier nu nog meer ‘last’ van?

Ik wil dus graag weten of er meer mama’s zijn met dezelfde ervaring? En zo ja, wat heb jij ermee gedaan? Is het inderdaad een kwestie van accepteren dat je er ouder uitziet en doorgaan met smeren van make up? Of zijn er juist wel mama’s die er voor uit durven komen dat ze fillers hebben genomen en wat zijn dan jullie ervaringen?

Ik weet het, het is uiteraard verre van levensbedreigend, schokkend en ook geen gezondheidskwestie. Ik wil ook zeker niemand voor het hoofd stoten, het is alleen wel iets wat mij al een tijd lang bezighoudt en ik zou zo graag horen hoe het andere moeders vergaat.

Gebruikte afbeelding via Shutterstock