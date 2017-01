Een familiecamping waar het hele gezin zich thuisvoelt, ook tieners

Kamperen, dat bestaat al eeuwen lang en de gemiddelde Nederlander is er dol op. Zo’n een à twee keer per jaar ruilen we al onze luxe om voor een primitief bestaan op bijvoorbeeld een gezellige familiecamping. Meestal niet meer dan een week of twee, want kamperen is en blijft natuurlijk ook een beetje afzien. Zeker als je het hele gezin meeneemt! Met wc-rol de camping over, continu je spullen kwijt. En dan moet je nog maar hopen dat het droog blijft, want met zijn allen in een klein tentje is dan verre van fantastisch. Zeker als de kinderen wat groter worden. Toch blijft de hang naar het ‘in de natuur je vakantie beleven’ aanwezig en dat bereik je toch het meeste als je het zoekt in de vorm van kamperen. Vandaar dat wij ons heil de laatste jaren zoeken in glamping, een mooie combi van natuur en luxe.

Bij het oriënteren naar een familiecamping zoeken wij specifiek op een camping die ook voor tieners geschikt is. Scheelt een hoop zuchten en zeuren als we eenmaal op de bestemming zijn. En bovendien is de voorpret bij een vakantie ook wat waard. Als je tenminste weet te voorkomen dat je pubers ruzie krijgen

Vakantie met tieners: even tot tien tellen

Een familiecamping ook voor tieners, dat is soms best even zoeken. Zeker als jouw tiener al langzaam in een weerbarstige puber begint te veranderen. Want een puber heeft nét even andere behoeftes dan papa en mama. En héle andere behoeftes dan jongere broertjes en zusjes, dat heb ik hier ook wel gemerkt. Ben jij toch al lichtjes gespannen bij de gedachte aan het hele gezin inclusief pubers in een kleinere tent? No worries: een goede voorbereiding is het halve werk.

Op zoek naar een familiecamping die ook voor tieners geschikt is? Er zijn er meer dan genoeg in Europa te vinden. Bedenk dan eerst waar jouw gezin blij van wordt. Of beter nog, zet het hele gezin bij elkaar voor een ouderwetse family meeting en maak samen jullie “wishlist”. Welk land spreekt jullie aan? En ga je voor een luxe kampeervakantie, of kies je toch voor primitief? Ik geef je weinig kans met betrekking tot de laatste, maar wie weet verrast jouw tiener jullie wel .

Glamping versus ouderwets kamperen

We zeiden het al: kamperen is afzien. Als je dan ook nog met een stel chagrijnige pubers zit, wordt het helemaal ondraaglijk. Je zou dus voor een klein beetje extra luxe kunnen gaan. Is het humeur van je tieners wat beter, en dat van jou volgt daarop ook meteen in een stijgende lijn. Heb je ooit van glamping gehoord? Vast wel. Dat is kamperen, maar dan met iets meer glamour. In een kant en klare luxe tent, met gewone bedden (waarbij je zelfs niet voor je eigen bedlinnen hoeft te zorgen), je eigen sanitaire voorzieningen of zelfs een keuken.

Wat voor voorzieningen zoek je op een familiecamping voor tieners?

Een familiecamping ook voor tieners, wat voor voorzieningen moet die eigenlijk hebben? Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Of aan je tieners, misschien? . In ieder geval wijken de behoeftes deels af van die van jonge kinderen. Met kleine kinderen kom je er nog als er wat water, wat zand en een speeltuintje in de buurt is. Voor de tieners is dat echter niet zomaar meer voldoende. Zorg dus in ieder geval dat onderstaande musthaves op niet meer dan een steenworp afstand liggen. Zo hou je zelfs de wildste puber koest.

Zwembad Outdoor activiteiten Entertainment

Alle campings zijn in meer of mindere mate wel voorzien in bovenstaande musthaves. Afhankelijk van hoe jouw tiener in elkaar zit kies jij de camping die het beste voorziet in zijn of haar behoeftes en die van jezelf natuurlijk.

Musthave #1: het zwembad

Een vakantie is voor de gemiddelde tiener geen vakantie als er niet gezwommen kan worden. Afhankelijk van de temperaturen geldt dit overigens ook vaak voor hun ouders. Gaan er ook kleintjes mee, check dan ook of er een pierenbadje is en of dat het grote zwembad eventueel op een ‘afgesloten’ terrein staat zodat jouw peuter niet in een verloren ogenblik in het water terecht kan komen. Zit je zelf toch net wat rustiger, niet?

Zijn jouw kinderen ook echte waterratten, dan is een vakantie in Nederland misschien niet echt een aanrader. Tenzij er een binnenzwembad bij je camping te vinden is natuurlijk of je gewoon heel veel mazzel hebt met het weer.

Bij ons is wel gebleken dat een zwembad een vereiste is, maar een heel waterpark is ab-so-luut niet noodzakelijk. Het ziet er altijd fantastisch uit, maar mijn kinderen maken daar geen optimaal gebruik van. Een gewoon, leuk zwembad om een familiecamping met eventueel een enkele glijbaan is al meer dan voldoende.

Musthave #2: outdoor activiteiten

Leuk, baantjes trekken in het zwembad. Maar ook dat houdt een tiener niet eeuwig vol. Tijd voor wat extra entertainment! Zoek jij een familiecamping ook voor tieners, dan is het slim om vantevoren te checken of er ook leuke activiteiten voor je puber worden georganiseerd. Jij vermaakt je vast wel een paar weken bij dat zwembad met een goed boek ofzo, maar je tiener wil waarschijnlijk meer. Ga voor een toffe familiecamping in bijvoorbeeld Frankrijk, waar je de mogelijkheid hebt om te kanoën, raften of mountainbiken. Super leuke activiteiten om te doen, inspanning is in dit geval ook ontspanning, als je begrijpt wat ik bedoel. Zorg er wel voor dat je voldoende zonnebrand meeneemt! Al die buitenactiviteiten zorgen ervoor dat je snelle verbrand, zeker als je ook wat zweetdruppels op je lijf hebt staan.

Zo hebben wij afgelopen jaar allerlei activiteiten met kinderen op vakantie gedaan die we normaal gesproken niet zo snel doen, dat levert een overduidelijk vakantiegevoel op.

Musthave #3: waar is dat feestje?

Het valt niet mee. Zelf zoek je waarschijnlijk een rustige familiecamping midden in de natuur, maar jouw tiener of puber wil niets liever dan drukte en feest. Probeer dus de gulden middenweg te vinden: rust voor jou, en een stukje entertainment voor tieners. Of zorg ervoor dat er een stadje in de buurt ligt, zodat er altijd nog uitstapjes gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals bij deze familiecamping op het Italiaanse eiland Elba (wil ik altijd nog een keer naartoe!), die ook nog eens vlak bij het strand ligt én waar je in de buurt gezellige winkelstraatjes hebt.

Familiecamping ook voor tieners: Movin’ on!

Pubers zijn soms een tikkeltje impulsief. Ook is een kleine moodswing hier of daar niet zeldzaam. Het ene moment is iets helemaal te gek, het volgende moment is het saai. Daarom is het misschien wel slim om wat extra variatie in jullie vakantie te brengen. Boek niet een, maar ga op zoek naar twee familiecampings bijvoorbeeld. Wij hebben afgelopen jaar zelf ook twee campings bezocht (die zo’n 4 of 5 uur rijden bij elkaar vandaan lagen) en dat is enorm goed bevallen. Je hebt weer even een frisse omgeving en andere activiteiten in de buurt om te doen.

Familiecampings combineren

