Het komt niet zo heel vaak voor dat ik jullie een persoonlijke update geef van wat ik gedaan heb, maar vandaag heb ik er behoefte aan om dat wel te doen. Dusss… een kijkje in ons weekend vol familieliefde, het was op en top genieten, ook al waren er ook verdrietige momenten.

Hoezo een weekend vol familieliefde?

Dat zal ik je vertellen. Ons weekend zat namelijk vol van familieliefde.

De verjaardag van mijn 3 jaar geleden overleden moeder

Afgelopen zaterdag was het 21 januari, de dag dat mijn moeder 82 zou zijn geworden. Sinds dat mijn moeder is overleden hebben wij 2 dagen in het jaar dat we onvoorwaardelijk bij elkaar zijn met ons ‘gezin van vroeger’. Zonder kleinkinderen, zonder ‘koude kant’. Alleen ons eigen gezin. Mijn broers, mijn zus en mijn vader.

Het klinkt een beetje cru en zo is het absoluut niet bedoelt hoor, maar ik kan je wel vertellen dat ik hier enorm van geniet. Niet dat ik het juist graag zonder mijn schoonfamilie of mijn kinderen doorbreng, maar wel omdat ik op deze dagen écht de tijd heb om met mijn broers, mijn zus en mijn vader herinneringen op te halen. Het is fantastisch. Ondanks het feit dat het verdrietig is omdat mijn moeder er niet meer bij is kunnen we heel fijn praten over vroeger, over ‘wat zou mam hier nou van vinden’ en wordt er veel gelachen.

Om 16.00 verzamelen we bij mijn vader om met elkaar naar het graf te gaan. We maken het wat in orde, alhoewel daar niet veel in orde te maken valt, want mijn vader komt er nog steeds iedere dag. Hoe trouw, en hoe mooi. Ik zet er het bloemetje neer wat ik meegenomen heb en we keuvelen wat over de zon die alleen nog op haar veldje schijnt en de konijntjes die in de winter van de viooltjes afblijven.

In de zomer eten ze namelijk alle viooltjes van de plantjes af die op haar graf staan. Nu was mijn moeder een enorme dierenvriend, dus wij denken dat ze dat alleen maar gezellig vindt , maar mijn vader vindt het niet zo tof.

Gezellig samen eten en praten tot middernacht

Daarna gaan we weer naar het appartement waar papa en mama de laatste jaren samen gewoond hebben. We bestellen Chinees (ook al jaren een soort van traditie) en we praten wat af. Over vakanties van vroeger, over onze kinderen, over vanalles eigenlijk. Met oprechte aandacht en familieliefde voor elkaar.

Volgens mij is het nog nooit zo goed geweest als de laatste jaren. We staan met elkaar meer stil bij wat we hebben en wat we niet meer hebben. Waar we dankbaar voor mogen zijn en wat we heel erg missen. En deze dagen? Ze zijn een mix van verdriet en plezier, maar bovenal stijgt het geluk er bovenuit. En ik kan eigenlijk alleen maar bedenken dat mijn moeder hier enorm dankbaar voor zou zijn en trots!

Personeelsfeest manlief

Om 0.00 besluit ik om weer in de auto te stappen want ik moet Frank nog bij zijn personeelsfeest ophalen. Daar aangekomen is het nog een dolle boel. Gezellig, maar ik blijf van een afstandje toekijken. Meedoen als je om 0.45 uur binnenkomt zetten, dat blijkt niet meer zo gemakkelijk. Daarbij komt dat ik ook de chauffeur ben, en met een spaatje rood zet je de boel niet op stelten .

Relaxte zondag

Om 02.30 liggen we eindelijk in bed. De kinderen slapen bij mijn schoonouders, dus we hebben in de ochtend geen haast. Behalve dan dat Ca$h er natuurlijk uit moet. Zelden maken we daar een uitvoerige wandeling van, maar het weer is fantastisch en Frank en ik trekken er op uit voor een ochtendwandeling. We halen een heerlijk frisse neus en Ca$h is door het dolle heen.

Als we terugkomen wordt er door mij nog even gewerkt en haalt Frank de kinderen op. Ze zijn lekker uitgelaten en brengen een bak herrie mee naar binnen ;). Eind van de middag trekken we er weer met de hond op uit. Voor ‘alweer’ een portie familieliefde ;).

We maken een fikse wandeling over de oude vuilnisbelt in Schijndel, zien in de verte een bevoren water waar op geschaatst wordt en besluiten een kijkje te gaan nemen. Uiteindelijk eindigt dat natuurlijk in ijsglijden en sneeuwengeltje spelen. En in natte billen . Dat laatste dan weer – vreemd genoeg- alleen bij mij en niet bij Frank, die toch ook uitvoerig op het ijs gelegen heeft.

Ook Ca$h laat zich van zijn beste kant zien. Deze bikkel is niet bang van wat ijs en geniet ook met volle teugen.

Een drankje bij ‘het goeie leven’

Om het goeie leven te vieren doen we na onze fikse wandeling een drankje op de camping ‘het Goeie leven’ in Eerde. We worden overweldigt door de gezellige sfeer en lekker rozig van een wijntje en een Kwak, terwijl de kinderen nog even het speelhok induiken.

Daarna eten we nog wat bij Letzz Meat in Schijndel. Alleen op zondag open, maar met werkelijk een heerlijke kaart voor vleesliefhebbers.

Thuis aangekomen duikt Lotte nog even gauw onder de douche en besluit ik haar lekker te scrubben. Haar eerste ervaring , en ik denk zeker niet de laatste haha. Ze duikelt tevreden in bed en roept vanuit haar tenen dat ze genoten heeft vandaag en ons zo ontzettend lief vindt…. wat wil een mama nog meer ♥ ?