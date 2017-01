Ik ben niet van de goede voornemens, dat heb ik al eens laten weten. Toch heb ik dit jaar (in januari nog wel!) besloten om weer naar de sportschool te gaan. Omdat het hoog tijd werd. Als workaholic probeer ik me altijd achter van alles te verschuilen. Deadline hier, afspraak daar, te koud, kinderen, te nat, te warm. Alles … om maar niet te hoeven sporten. Want stiekem heb ik een hekel aan sporten. Maar dit keer gooi ik mijn excuses overboord. Ik ben gestart met een FIT30 workout en ik kan het iedereen aanbevelen, denk ik… Mijn epistels en mislukkingen met betrekking tot sporten zet ik even voor je op een rij. En lees vooral verder als je wilt weten hoe dat nu gaat met FIT30.

Ik heb een hekel aan sporten

Ok. Dussss. Ik kom er maar eerlijk voor uit. Ik heb dus een hekel aan sporten. En niet zo’n klein beetje ook. Misschien vraag je je af waarom, maar eigenlijk vraag ik me meestal af waarom andere mensen geen hekel hebben aan sporten . En misschien ben jij net zo’n type als ik en snap je precies wat ik bedoel! Hoe kan het dat ik zo’n hekel heb aan sporten terwijl een ander het fantastisch vindt om te doen? Loop ik dagen uit te stellen voordat ik weer eens aan de slag ga, terwijl ‘die ander’ moppert dat ze al 3 dagen geen tijd heeft gehad om te gaan hardlopen.

Zomaar een greep uit de redenen waarom ik een hekel heb aan sporten:

je wordt er moe vandaan

het kost tijd

ik kan het niet half doen, maar alleen maar volle bak

je gaat ervan zweten

en je zweet stinkt ook nog eens

Welke sporten heb ik allemaal gedaan?

En je moet niet denken dat ik het niet geprobeerd heb! Ik heb het zeker wel geprobeerd. Ik zal je vertellen welke sporten ik inmiddels op mijn ‘been there, done that’ lijstje heb staan.

paardrijden (het enige wat ik écht leuk vind)

tennissen

hardlopen (gestopt vanwege blessures, lees hier 3x waarom hardlopen niet goed is)

turnen (lang geleden)

moeder-dochter yoga (een blauwe maandag, maar hé … dochter wilde niet meer, daar kan ik dus niets aan doen)

wat hap snap dingen thuis

Paardrijden

Vind ik fantastisch. Ik heb jaren 2 paarden gehad. De een zal zeggen ‘ach, paardrijden is geen sport’, maar dat durf ik wel te bestrijden. Alleen paardrijden kan ik niet op recreatief niveau. Ik vind het simpelweg niet leuk dan. Ik wil kunnen trainen en zien dat ik een stap vooruit ga en ergens naartoe werk. En dat gaat alleen als je zéér regelmatig traint. Liefst 5x per week. En weet je hoeveel tijd dat kost?

Verder is het ook zo dat ik tegenwoordig niet meer zonder krukje kan opstappen (hilarisch voor anderen, verschrikkelijk knullig voor mijzelf) en dat ik niet zo goed meer durf. Ik heb namelijk een pittige hernia achter de rug en de paarden die ik voor het laatst reed (een jaar geleden ongeveer) waren zelf ook nogal pittig. Wegspringen voor een straaltje licht en dan wel zo vlug dat ik stof lag te happen zeg maar . Afijn, in combi met de hernia heb ik maar besloten hier geen risico’s meer in te nemen.

Paardrijden is voor mij overigens de enige sport waarbij ik écht mijn gedachten kan stilzetten. Aan niets anders denken dan aan mijn paard en wat er moet gebeuren. Ik mag dan een hekel aan sporten hebben, dit is onder andere wat paardrijden zo fantastisch maakt.

Tennissen

Op zich een aardige sport, maar niet helemaal je van het. Ten eerste kan ik me in de winter niet motiveren om buiten op de baan te gaan staan en ten tweede moet je rekening houden met iemand anders. Je kan niet besluiten om eens lekker te gaan sporten als de ander niet kan. En nog erger… als je hebt afgesproken, dan moet je… ook al heb je geen trek meer. Blegh.

Hardlopen

Tot voor een jaar geleden ging ik ook nog helemaal op in de hype van tegenwoordig. Hardlopen. En ja heus, ik heb er echt wel eens van genoten. Als het heerlijk weer was met de zon op mijn bolletje en de vogetjes fluitend in de lucht. Dan is het leuk. De eerste kilometer. Of twee.

En ik zweer je, ik heb afstanden gelopen, aan één stuk, van wel 13,5 kilometer. Uiteraard na een gedegen opbouwperiode. Is toch best aardig zou ik zeggen? Totdat je uiteindelijk zere knieën en een scheenbeenpeesblessure krijgt. En zie dan na maanden ‘revalidatie’ maar weer eens op te bouwen om te constateren dat de pijn toch weer terugkomt. Jasses.

Turnen

Lang geleden hoor, toen ik nog een meisje was . Als vrouw zijnde gaat dat turnen me allemaal niet meer zo goed af. Ik kijk dan ook liever naar mijn eigen meisje. Afgelopen zomer dacht ik nog even een radslag voor te doen aan mijn moppie die wel graag naar turnen gaat. Maar wat een blamage was dat zeg! Ik was blij dat er verder niemand in de buurt was en mopperde met rode konen dat ik dat toch écht wel heb gekund. Hoor! Ergens. Een keer. Lang geleden.

Lees meer: over de mogelijken van fit worden zonder echt te sporten.

Moeder dochter Yoga

Ik dacht: ‘Leuk!’ Samen met Lotte een beetje me-time, terwijl zij leert over yoga en het luisteren naar je eigen lichaam. Niet geheel onbelangrijk toch? Helaas kwamen we al volledig gestresst aan omdat het op een onmogelijk tijdstip gegeven werd (dat krijg je met kleine kinderen) waardoor wij als een dolle moesten haasten met eten.

Afijn, mijn meisje haakte af en ik begreep haar. In mijn eentje naar moeder dochter yoga gaan staat zo raar dus heb ik maar besloten om te stoppen. Doodzonde eigenlijk want Yoga is iets wat me wel ligt. Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar de broodnodige ontspanning is ook gezond. En die vind ik zelf dan wel weer in yoga. Daarnaast train je vaak wat andere spiergroepen dan die je bij andere soorten sport gebruikt. Rekken en strekken bijvoorbeeld, maar door het ‘vasthouden’ van posities wil dit niet altijd zeggen dat het een eitje is. Wel gaat het meer om de balans tussen je lijf en je hoofd. En die is er…. dat kan je ook lezen in het blog van Rosa over waarom Yoga goed is voor haar .

Er zijn trouwens enorm veel soorten Yoga, wist je dat? Ik stuitte toevallig op deze Yoga-wijzer waar je veel informatie kan vinden over de soorten Yoga die er zijn. Voor ieder wat wils!

Thuis sporten, is dat een optie?

En dan heb ik ook nog een aantal maanden thuis gesport. Thuis sporten vind ik op zich een redelijk goed alternatief, alhoewel je wel sterk in je schoenen moet staan, zeker als je een hekel aan sporten hebt! Eerder schreven we ook over de voordelen van thuis sporten. Zeker handig als je bijvoorbeeld nog kleine kinderen in huis hebt en je ’s avonds te gesloopt voelt om nog de deur uit te gaan.

Lees ook: de voordelen van thuis sporten op een rijtje

Nadeel thuis sporten

Er zijn twee nadelen van thuis sporten, waarvan er één heel belangrijk is. En als je een hekel aan sporten hebt, dan is dit nu net de lastigste; je motivatie! Je moet jezelf motiveren om consequent aan de bak te gaan, en dat is niet voor iedereen even handig.

Het tweede nadeel is voor mensen die blessuregevoelig zijn. Ik denk persoonlijk dat een goede begeleiding bij sporten heel belangrijk kan zijn. Niet bij alle sporten noodzakelijk natuurlijk, maar als je thuis gaat sporten en je gaat met gewichten aan de slag, of bijvoorbeeld met Insanity (ook een half jaar gedaan), dan moet je wél weten waar je mee bezig bent.

Waarom toch weer aan het sporten geslagen?

Ik mag dan een hekel aan sporten hebben, het huishouden doen daar word ik helemaal niet gelukkig van. En ook al is het huishouden doen goed voor je lijf (zie artikel over fit worden zonder sporten) én je hoofd (een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd)… ik kan er maar niet vol voor gaan.

Lees ook: een opgeruimd huis met deze 10 tips

Toch vind ik dat ik wat moet doen. Stiekem merk ik namelijk dat ik wat ouder word en dat je -als je je lijf niet onderhoudt- toch tegen mankementen aanloopt. Mankementen die misschien te voorkomen zijn als je je lichaam wat sterker maakt. Daarnaast heb ik een zittend beroep, zoals jullie ongetwijfeld weten . En als er iets slecht is voor je… dan is dat het wel. Het werkt een hernia in de hand en gezien de pijn en ellende die ik daarvan gehad heb denk ik dat het nu wel tijd wordt om mijn lijf sterker te maken.

FIT30 is de oplossing voor mij

Waarom FIT30 voor mij de oplossing is, dat zal ik je vertellen. Allereerst ga ik even in op wat FIT30 voor mij betekent.

Wat is FIT30?

Je hebt allerlei thuis challenges die zich FIT30 noemen, maar de échte FIT 30 is een circuittraining waarbij je in 30 minuten werkt aan een fitter lichaam. In 30 minuten tijd komen alle spiergroepen aan bod. FIT30 wordt altijd gegeven onder begeleiding van een trainer die in de gaten houdt of je de oefeningen goed doet.

Hoe werkt FIT30 dan precies?

FIT30 wordt in een zaal gegeven waar allerlei toestellen staan om al je spiergroepen te trainen. Je kan -bij ons- binnenlopen wanneer je wilt (binnen de openingstijden uiteraard) en aanschuiven op een van de toestellen die vrij is.

Er loopt een timer die steeds weer opnieuw voor 1 minuut loopt. Gedurende 45 seconden train je op het toestel en je hebt 15 seconden voor een klein stukje rust en het doorschuiven naar het volgende toestel. In werkelijkheid valt er tussentijds niet veel te rusten . Je pakt je handdoek op, pakt het volgende toestel, zucht een keer diep en HOPPA… weer door!

Er staan 15 toestellen (waarvan er een aantal regelmatig wisselen) dus dat betekent dat je in een kwartier 15 spiergroepen hebt aangepakt. En daarna doe je dezelfde ronde nog eens.

Toestellen werken met luchtdruk

De grap is dat de toestellen die gebruikt worden bij FIT30 werken op luchtdruk. Je stelt dus géén gewichten in voor de zwaarte of de kracht die je moet gaan leveren. Via de luchtdruk wordt automatisch gereguleerd hoe zwaar de oefening voor je wordt. Dit heeft 2 voordelen.

Maak je snelle bewegingen, dan zal de luchtdruk toenemen en wordt de oefening dus zwaarder voor je. Zo kan je eenvoudig bepalen met welke moeilijkheidsgraad jij aan je lichaam wilt werken.

Daarnaast hoef je geen gewichten te verzetten. Je bent hier dus ook geen tijd aan kwijt. Het is zitten (of staan of liggen) op je toestel en gaan met die banaan!

Ervaringen met FIT30

Ik heb mijn eerste FIT30 sessies achter de rug en voel me ‘getraind’. Niet ‘afgetraind’, dat is iets anders . Maar ik voel overduidelijk dat ik getraind heb en voel een soort van moeheid in mijn spieren, ook na 30 minuten. Moe maar voldaan.

Nu zal je denken… dat zal na een paar weken wel beter worden, maar dan kan ik dus de snelheid opvoeren als ik wil, waardoor ik op een zwaarder niveau kan trainen. Ik ben heel positief over deze vorm van circuittraining moet ik zeggen, dus eigenlijk hoop ik stiekem dat ik mijn hekel aan sporten een beetje bij kan schaven op deze manier.

De 3 grootste voordelen van FIT 30 (zeker als je een hekel hebt aan sporten)

Voordeel 1

In het begin voelt de training lekker (dat heb je bij iedere sport, je bent nog fris en niet moe), dan wordt het zwaarder maar is het nog te doen om jezelf te motiveren. Maar nu komt ie… bij iedere andere sport begin ik na ongeveer 30 minuten er he-le-maal de balen van te krijgen. Ik check continu de klok en de minuten gaan nog maar tergend langzaam voorbij. Ik word chagerijniger en kan me niet meer concentreren op het sporten, maar zit met mijn hoofd al bij mijn werk. Met FIT 30 is dat dus niet aan de orde. Tegen de tijd dat mijn hoofd écht begint tegen te werken ben ik gewoon klaar!

Voordeel 2

Het is hier in het dorp een circuittraining voor dames. Tijd voor kwebbelen is er echter niet en daar ben ik persoonlijk wel blij om. Iedereen traint intensief omdat je van minuut tot minuut gepusht wordt en je maar een heel beperkte tijd voor je oefening hebt.

Voordeel 3

De koffie en chocolade die ik na afloop thuis neem… die smaakt toch écht een stuk beter als ik wél gesport hebt .

Fit 30 zit bij ons in het centrum in de glazen boerderij, dus ik stap op mijn fietsje en ben binnen een uur weer up and running thuis, ook dat is een uitkomst. Woon je in de omgeving? Check dan gerust eens even de website van Personal Flow. Naast FIT30 kan je hier ook pilates, allerlei soorten yoga (Yeah) en bijvoorbeeld Zumba volgen.

Uiteraard ben ik benieuwd naar jou sportperikelen? Ben jij een fanatiek sporter of herken jij jezelf in mijn verhaal en heb je eigenlijk ook een hekel aan sporten? Ben jij van de laatste categorie? Dan kan ik je aanbevelen om eens in je omgeving te kijken of er FIT30 gegeven wordt. Of heb jij nog andere tips?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock