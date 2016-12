Fun met vingerafdrukken, om je kinderen creatief te stimuleren

Toen we thuis kwamen van de boodschappen was de postbode bezig om met veel moeite een pakketje in onze brievenbus te proppen. Toen ik de afzender las dacht ik: oja, wij hadden nog een creatieve review op ons lijstje staan! Fun met vingerafdrukken namelijk! En ik hoor je denken… ‘Wat is dat?’ Dat ga ik je vertellen .

Fun met vingerafdrukken, voor de creatieve geest

Emma zei helemaal verrast: “Mama, cadeau!” En sleepte het voor haar zware pakketje mee naar onze flat. Toen we het uitgepakt hadden, bladerde ik het boek door. Mijn gedachte was vooral dat het nog een beetje ingewikkeld voor Emma was. Dit was misschien wel zo, maar Emma vond het boek desondanks prachtig. De eenvoudige kleurrijke plaatjes van herkenbare dingen waren een groot succes. Het zijn ook hele lieve plaatjes waar je simpelweg blij van wordt.

Ze draagt nu ook regelmatig het boekje aan als voorleesboek, en wijst dan de herkenbare plaatjes aan en samen benoemen we ze. Er zijn prachtige bladzijdes met allerlei diertjes, emoties, figuurtjes. Geweldig hoe eenvoudig er zulke diverse afbeeldingen gemaakt kunnen worden. Vingerafdrukken en een paar eenvoudige lijnen, die allemaal stap voor stap uitgelegd worden.

De review van fun met vingerafdrukken

Om het te reviewen had ik mijn buurvrouw met haar kindjes (3 en 5) uitgenodigd. Het stormde die dag ontzettend buiten, dus een knutselmiddag was geweldig gepland. Met z’n vijven zaten we aan de keukentafel. Het was een grote chaos van papier, vingerverf, stempelkussens, potloden en pennen. De kinderen waren druk met stempelen, en de mama’s waren druk met alle lijntjes tekenen van de verzoekjes die de kinderen aandroegen. Vogels, katten, poppetjes, planten, rupsen, er kwam heel veel voorbij en de regenachtige zondagmiddag vloog voorbij.

Voor welke leeftijden is fun met vingerafdrukken?

Ik kan dit boek echt enorm aanraden voor eigenlijk de hele basisschool leeftijd. Het is origineel en enorm leuk om te doen (ook voor de ouders haha). Voor de wat kleinere kindjes kunnen ze door simpelweg te stempelen en een ander het tekenen te laten doen hele mooie herkenbare plaatjes maken (waar ze supertrots op waren!).

En voor de wat oudere kinderen kunnen ze helemaal zelf op basis van de voorbeelden en figuren een kleurrijke compositie maken. Ook heel leuk is het om bijvoorbeeld kaarten te knutselen en deze op te sturen vanaf een vakantiebestemming. Of voor verjaardagen en andere gelegenheden een leuke kaart maken met de voorbeelden in het boekje!

Fun met vingerafdrukken is een leuk cadeautje om te geven, maar ook ontzettend leuk om dus gewoon voor jezelf te kopen!

