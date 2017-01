Gehaakte Lappenpoppen: handwerkboek vol knuffelige creaties

Handwerken, dat kan een echt ontspannend effect hebben. Tenminste, als je het eindelijk in de vingers hebt. Wanneer je leert breien of haken begrijp je pas waar de uitdrukking ‘een steekje laten vallen’ vandaan komt. En helaas, meestal vallen er wel meer dan één steek voor je zover bent dat je een sjaal kan haken. Maar als je het eenmaal kan is het net als met fietsen: je leert het nooit meer af. En bovendien kan je zelf allerlei creaties maken. Voor alle dames die daar geen genoeg van krijgen is het boek Gehaakte Lappenpoppen een echte aanrader! Zeker tijdens de donkere dagen die nog voor ons liggen. Dus kruip vooral met naald en draad in een luie stoel. O, en met dit leuke boek natuurlijk .

Gehaakte Lappenpoppen, het boek

Gehaakte lappenpoppen is een handwerkboek geschreven door Sascha Blase van Wagtendonk, beter bekend als blogster A La Sacha. De gehaakte lappenpoppen begonnen voor haar zo’n beetje als hobby. Maar eenmaal in de naald geklommen, wist Sacha van geen ophouden meer. En nu heeft ‘de familie’, zoals ze de knuffelbeesten zelf noemt, een eigen boek.

Lees ook: Vogels breien met Arne en Carlos

De meeste gehaakte lappenpoppen in het boek zijn vrij gemakkelijk te maken. Er zitten ook wat ingewikkeldere patronen tussen, maar die worden duidelijk uitgelegd met tekeningen. Dus als een sok of sjaal je lukt, moet het met deze creaties ook wel goed komen.

Het boek wordt ook enorm gewaardeerd door de reviewers op bv Bol.Com!

Een persoonlijk cadeautje – helemaal in de haak

Tenzij je zelf nog een echt knuffelbeest bent, is het natuurlijk het leukst om de gehaakte lappenpoppen aan speciale kindjes cadeau te doen. En je maakt ze lekker persoonlijk door met kleurtjes te variëren, of er bijvoorbeeld een naam op te borduren. Heeft jouw (klein)kind, neefje of buurmeisje straks vast en zeker een nieuwe lievelingsknuffel. En of dat kindje nu van apen, eenhoorns, robots of prinsesjes houdt: er zijn zoveel patronen voor gehaakte lappenpoppen in dit creatieve boek dat er altijd wel een tussen zit die in de smaak zal vallen.

Lees ook: Spiderman t-shirt DIY, super eenvoudig te maken

Alle gehaakte lappenpoppen worden stap voor stap beschreven. Hoe je ze maakt, maar ook hoe je ze vervolgens in elkaar zet. Ook worden alle gebruikte technieken helder uitgelegd, vooral prettig als je net als ik nog niet zo’n expert op haakgebied bent, maar wel graag creatief bezig bent. Tenslotte vind je in Gehaakte Lappenpoppen een uitgebreid overzicht voor het kiezen van het juiste garen. Dan kan er toch niks meer mis gaan, zou je denken? Behalve misschien het laten vallen van een steekje hier of daar.