Gelukkig Nieuwjaar wensen, een verplichting of een genot?

JAAAAAAAAAAAAAA! Ik wil jullie allemaal gelukkig Nieuwjaar wensen. Natuurlijk wil ik dat, want dat wens ik jullie ook! Niet alleen als lezeres van MamsatWork, maar gewoon als mens. Maar moet dat Gelukkig Nieuwjaar wensen nu nog weken daarna? Wat vind jij? Traditie of verplichting?

Tot wanneer mag je Gelukkig Nieuwjaar wensen ?

Tot wanneer mag je elkaar eigenlijk Gelukkig Nieuwjaar wensen? Officieel is dat tot Drie Koningen, maar in principe moet je dat zelf weten Drie koningen is in ieder geval altijd op 6 Januari, dus officieel moet het kusjes geven dan klaar zijn.

Etiquette zegt 3 weken

Er is ook een etiquette die ‘roept’ dat je elkaar het beste kan wensen voor het nieuwe jaar tot in de derde week van Januari, dit in verband met alle vakantiedagen die vaak in deze periode opgenomen worden en dus de afwezigheid van mensen op het werk bijvoorbeeld. Maar ook daar hoef je je niets van aan te trekken natuurlijk.

Persoonlijk vind ik de 6 januari dit jaar wel goed uitkomen. Dat is nog lekker in de kerstvakantie van de kinderen. Maar…

Als jij lekker wilt lebberen tot eind Januari, of gewoon door wilt gaan tot de carnaval… who cares! Tenminste, als je omgeving dat oké vindt! Voor mij mag het kleffe zoenen voor het gelukkig nieuwjaar wensen na de eerste week al helemaal klaar zijn. Tenzij een van mijn beste matties op vakantie is en ik die pas daarna weer zie, maar hé, die zou ik dan altijd weer op die manier welkom heten, niet alleen omdat het Nieuwjaar is geweest.

Een gemeend Gelukkig Nieuwjaar

Nee, een gemeend ‘Gelukkig Nieuwjaar’ is natuurlijk fantastisch, maar het hele gepapagaai met alle randzaken, tegen alles en iedereen, dat mag van mij wel wat minder. Waarom zou een gewoon ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wat je zo in de lucht strooit minder betekenen dan een hand met drie zoenen? Ik geloof daar niet zo in. Zeker niet omdat tijdens een ontmoeting een van de twee personen ermee begint en de ander -natuurlijk- moet volgen omdat het anders wel heel erg akward wordt!

Wie wens je eigenlijk allemaal gelukkig nieuwjaar?

Het Gelukkig Nieuwjaar wensen loopt van familie naar allerbeste vrienden tot vervolgens kennissen, vage bekenden en schoolpleincontacten (veelal voor de moeders onder ons). Die laatste groep die krijgt van mij geen ‘Happy Newyear’ meer trouwens want ik kom zelf niet meer op het schoolplein. En dan ben ik de belangrijkste groep voor de klotsende oksels nog vergeten; de collega’s!

Nu heb ik het tegenwoordig makkelijk, want ik heb ook geen collega’s meer die ik ‘af hoef’. Want pfoe hé, ik kan me die weken na Nieuwjaar nog héél goed herinneren toen ik nog voor de baas werkte . En ik niet alleen trouwens, een van onze blogsters schreef er eerder al een hilarisch blog over!

Lees ook: Nieuwjaars wensen op kantoor, de harde waarheid

Klotsende oksels momentje, dat Gelukkig Nieuwjaar

Nu ben ik dus nieuwsgierig. Vind jij het heerlijk om gedurende de januari maand iedereen die je tegenkomt een Gelukkig nieuwjaar te wensen? Òf krijg jij net als ik klotsende oksels en transpiratiedruppeltjes op je voorhoofd als je je in een grotere menigte begeeft waar persoon A begint met zoenen en iedereen op de automatische piloot volgt?