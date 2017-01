Gourgeous Glitter Lips, het is een hele mond vol. Letterlijk en figuurlijk. Ik ontving een aantal setjes om de mooiste lippen te maken voor oudjaarsavond. Of voor ieder ander moment natuurlijk, maar ik zie mezelf nog niet zo snel overdag met deze glitter lippen op mijn lipjes rondlopen, dus bewaarde ik het voor oudjaar. Dacht ik.

Als jullie mijn Instagram account volgen, dan heb je misschien al iets van de glitter lippen voorbij zien komen, zoniet… hier kan je me volgen, leuk als je een kijkje neemt !

Glitter lippen, de trend zet voort

Glitter lippen zijn al wat langer op de social media te zien, maar steeds meer worden er nu ook echt producten voor ontworpen. Persoonlijk vind ik het best mooi om te zien, maar er is één must…je moet er wel mooie lippen voor hebben. Het trekt immers enorm de aandacht als je je hele toet vol met glitters strooit .

Ik heb een aantal setjes binnen gekregen om glitter lippen mee te maken. De eerste is een setje van Make-up studio, genaamd Gourgeous Glitter Lips.

Gourgeous Glitter Lips

Ik heb inmiddels 3x een poging gedaan om de Gourgeous Glitter Lips aan te brengen, maar alle 3 de keren heb ik het er weer afgehaald. Het ziet er zo op papier heel leuk uit, maar ik vind de goudvariant (die ik gekregen heb) persoonlijk helemaal niets.

Het start al met het aanbrengen van de nudekleur lippenstift. Een enorm plakkerige lippenstift -uiteraard handig want dan plakken ook de glitters beter. Maar door het opdoen van de nudekleur krijg ik een heel ongemakkelijk gevoel. Ik voel me zo naakt ! Mijn lippen hebben geen kleur meer en dat zit er héél vreemd uit! Check maar.

Tip: Let sowieso op met een nudekleur… door deze kleur lijken je tanden geler dan dat ze zijn omdat er bijna geen contrast is met je lippen.

Dan het opbrengen van de glitters om de glitter lippen te maken. Moeilijk is het niet echt. Je moet het niet te dun aanbrengen. In het begin was ik een beetje voorzichtig, maar dat werkt niet. Dan verliest de glitter zijn glans en is het helemaal niet mooi. Dus eigenlijk moet je het gewoon wat dikker opbrengen en er vol voor gaan. Het mooiste eindresultaat wat ik tot nu toe heb kunnen maken met de nudekleur zie je hieronder.

Stiekem zou ik de Pink Raspberry of de Red GL nog wel willen proberen omdat die toch ‘een kleurtje’ bevatten, de goudkleurige, die gaat in mijn mandje tot een nader te bepalen moment. Mocht je het zelf eens willen proberen… je kan ze hier bestellen.

Max factor in combi met Gourgeous Glitter lips

Nu heb ik ook een poging gedaan om er met een andere kleur onder te werken. Ik heb er een Max Factor Lipfinity onder gedaan. Een lippenstift waar ik zelf nogal fan van ben omdat dit bij mij de enige is die écht de hele dag blijft zitten. Het verwerken van de glitters wordt ineens een stuk lastiger, want deze lippenstift die droogt sneller en dus moet ik heel vlug zijn met het aanbrengen van de glitters. Met dit als eindresultaat. Een stuk beter al zeg ik het zelf… een beetje glitter lippen met een ‘normale’ onderteint. Hierdoor krijg je in ieder geval geen blote-billen-gezicht en zo durfde ik dan ook wel uit eten met mijn lief.

Glitter lippen met Jane Iredale

Ook een setje lipgloss van Jane Iredale lag onlangs bij me op de deurmat. A matter of speach of course want onze brievenbus hangt aan de muur, in plaats van dat die in de voordeur zit, maar vooruit. De nieuwe Champagne on Ice Kit (wat een geweldige naam!) van Jane Iredale ziet er niet zo glitterachtig uit als die van Make-up studio, maar dat is voor mij misschien maar goed ook.

Naast dat deze champagne lijn een kleine glitter bevatten voor een mooi glansje hebben ze nog veel andere mooie eigenschappen. De organische oliën en extracten hydrateren de lippen en de lotusbloem werkt kalmerend en verzachtend.

De 3 lipglossjes die in het setje zitten zijn:

You go to my head (glinsterend met een vleugje goud)

Lovely Bubbles ((glinsterend, helder iriserend)

Lips on Crystal (fuchsia rood met een vleugje goud)

Ik testte alledrie de kleuren voor je uit, zie hieronder het resultaat. De goudkleurige vind ik zelf het minste (alweer), de lovely bubbles doet een beetje zilverachtig aan als je hem wat dikker opbrengt en de Lips on Crystal is mijn absolute favoriet.

Dat de lipgloss niet plakkerig zou zijn, daar kan ik me trouwens niet helemaal in vinden .