De goede voornemens top 10 van iedere moeder voor het nieuwe jaar

Het jaar 2017 staat voor de deur. Hét moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar en met frisse en goede voornemens te starten aan het nieuwe jaar. Toch? Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Maar niet alleen voor mij, waarschijnlijk ook voor jou . Ik neem het voortouw met mijn goede voornemens top 10 en ben benieuwd of hij herkenbaar is voor je. Hoe ziet jouw lijstje eruit?

Goede voornemens top 10: wat eraan vooraf ging

Het jaar 2016. Wat hebben we ervan geleerd. Mijn motto was vooral: laat het los. In de breedste zien van het woord. Je hoeft voor niemand perfect te zijn. Mijn huis is nooit echt spot-on schoon of opgeruimd. Is it ever met 3 jonge kids? Mijn werk, wat niet altijd verloopt zoals ik wil. Met veel frustratie als gevolg. Gevalletje van ‘de lat iéts te hoog leggen’. Ik heb er een handje van teveel te willen, liefst alles tegelijk. Iets met ‘teveel ambitie, te weinig tijd’. Ook daarin moet je soms dingen loslaten. Wat komt dat komt, en je stuurt bij naar eigen vermogen. Loslaten van de kinderen! Da’s nogal een item…pfff..dat valt niet mee. Makkelijker word ik wel in het loslaten van wat anderen van mij vinden. Who cares?! Ik steek mijn energie veel liever in de mensen waarvan ik energie krijg. Genoeg stof tot nadenken voor 2017, dus!

Lees ook: doelstellingen, schrijf ze op, dan maak je ze eerder waar!

10 goede voornemens van een moeder voor 2017

Alhoewel je niet altijd invloed hebt op hoe je leven het nieuwe jaar gaat verlopen, zijn er zeker dingen die ik anders aan wil gaan pakken. Dit zijn mijn goede voornemens voor 2017:

Nee zeggen Meer tijd voor de kids Meer me-time Op tijd naar bed Mezelf minder druk maken Meer tijd voor elkaar (relatie) Afvallen Consequenter opvoeden Gezonder leven Een opgeruimd, schoon, huis

En nu de motivatie van mijn goede voornemens top 10

NEE!

Dat is wat ik wat vaker ga zeggen, een van mijn goede voornemens uit de top 10 lijst dus! Ik heb maar 24 uur per dag. Door overal ja op te zeggen, hoe goed bedoeld ook, snijd ik mezelf in de vingers. Het gevolg? Stress! En wat gebeurt er als je nee zegt? Dan zegt iemand anders wel ja. En ik lever liever goed werk dan half werk. Mijn kinderen moet ik overigens nog wat beter uitleggen wat nee betekent, en ik moet voet bij stuk houden. Maar daarover later meer.

Meer tijd voor de kids

Of eigenlijk, meer ondernemen met de kids. Samen knutselen, een spel, erop uit, meer 1 op 1 tijd. Want dat schiet er nogal eens bij in. Nu hebben ze nog tijd voor jou. Dat verandert een keer.

Meer me-time

Druk druk druk! Altijd druk met vanalles en nog wat. En tussendoor doe je ook nog even de was en strijk. Wanneer is er nu écht tijd voor jou? Meer me-time dus! Even geen ‘mamaaaaa!’, even geen ‘schatjeeeuh?’. Nope, nu-even-niet! Ik ga eens even lekker doen waar IK zin in heb . Sauna? Shoppen? High-tea? Boekje lezen? Yes!

Op tijd naar bed

Dat lukt aardig met de kids, maar zelf faal ik hier als avondmens hopeloos in. Back in the days was ik vaak na een paar uurtjes slaap weer vrij fris en fruitig. Hield het lang vol. Nu ik de 40 nader, met 3 jonge kids, liggen de kaarten toch wat anders. Het nekt me. Voor 23.00 uur in bed is het streven.

Lees ook: de beste bedtijden voor kinderen en volwassenen

Mezelf minder druk maken

Dat gaat me steeds beter af. Behalve wanneer het werk of kind gerelateerd is. Dat ligt gevoelig en onzekerheid ligt op de loer. Over het algemeen zie ik vrij snel beren op de weg, terwijl ik aan de andere kant soms dingen ook snel los kan laten. Dat maakt me soms wat laks, maar ook een stuk relaxter. Bevalt best goed!

Meer tijd voor elkaar (relatie)



De drukte van een jong gezin en drukke banen zetten een relatie vaak nogal onder druk. Het is zo belangrijk om tijd voor elkaar te maken. Dat weten we allemaal, maar wie doet dat nu ook echt structureel? Plan de oppas eens per maand in voor ‘us-time’. Tijd voor elkaar, buiten de deur en sleur, en zonder kindergezeur. Dat gaan we absoluut vaker doen!

Afvallen

Het staat bij vrijwel iedere vrouw op de wish- of bucketlist: afvallen. Of in hun goede voornemens top 10 lijstje. Ik ben al aardig op weg, maar die laatste 5 kilo moét er nog af. Dat flubberbuikje, trilbillen en puilrandje mogen nog best wat minder opvallend aanwezig zijn. Daar gaan we voor!

Consequenter opvoeden

Ha! De opvoedvalkuil van iedere moeder: te snel toegeven. Geen zin in een strijd, dus ‘laat maar’. Maar ja, dat patroon herkennen die boefjes heel snel. Ik ga dus consequenter zijn in het opvoeden: nee is nee, geen grote mond en luisteren. Benieuwd wanneer ik keihard weer in de valkuil donder .

Gezonder leven

Ik ben geen gezondheidsfreak. Gebruik gewoon mijn gezond verstand. Wat ik wel vind is dat het best een beetje gezonder kan allemaal. Meer de buitenlucht in, meer groente en fruit, minder suiker. Geen rust afkopen met snoep en een tablet, maar lekker buiten ravotten en een fruitcocktail bij het spel. Of zoiets.

Een opgeruimd schoon huis



Eerlijkheid gebied te zeggen dat schoonmaken en poetsen onderaan mijn prioriteitslijstje staat. Opruimen doe ik de hele dag door. Dat moet wel met al die kleine (en 1 grote) sloddervosjes in huis. Een opgeruimd huis is goed voor de geest, zeggen ze weleens. Dat klopt, voor mij dan. Ik word onrustig van een rommelig huis. Al beken ik dat ik er wel gemakkelijker in ben geworden. De lat ligt niet bij een VT Wonen look, maar bij een ‘er wordt gespeeld en geleefd, maar opgeruimd’ look. En ook al is het dweilen met de kraan open (beker drinkyoghurt om hier, koekkruimels daar), ook in het poetsen zal ik consequenter moeten zijn.

En behoorlijke lijst, mijn goede voornemens top 10. En dan heb ik het nog niet eens over mijn zakelijke voornemens: meer investeren in ontwikkeling en verbetering, beter plannen, projecten uitwerken, netwerk vergroten, proactieve marktverkenning.

Kun je jezelf in deze goede voornemens vinden? Of heb je aanvullingen? Ik ben benieuwd naar jullie voornemens!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock