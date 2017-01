Drie vaders ontwikkelen ZwangerschApp! Een nieuwe gratis zwangerschaps app voor de zwangere vrouw (ja duhuh). Ja, er zijn al talloze apps voor de zwangere vrouw. Maar een app ontwikkeld door (aanstaande) vaders voor (aanstaande) moeders? Dat is uniek. Dan rijst de vraag waarom? Waarom stoppen drie vaders tijd en energie in de ontwikkeling van een gratis app voor zwangere vrouwen?

ZwangerschApp dé gratis zwangerschaps app!

Het antwoord is simpel: omdat ze genoeg hadden van het gezeur van hun wederhelften. Oeps. Gezeur? Ja, het gezeur over al die zwangerschap apps waar wel iets mis mee was: de een te zoetsappig, de ander te medisch, en een derde te expliciet. Nu eens miste de app een bepaalde functie, dan was de app weer onmogelijk in het gebruik. Je kent het wel… ongetwijfeld waar, maar misschien ook wel versterkt door de hormonen waar de zwangere dames wellicht last van hadden . Kortom, allerlei redenen voor de aanstaande moeders om hun frustraties te botvieren op de aanstaande vaders.

Ocherm die papa’s

Op een maandagochtend raakten de drie heren, clichématig bij de koffiemachine op werk, hierover met elkaar aan de praat. Opluchting alom: ze hebben alle drie eenzelfde soort ervaring. Er waren lotgenoten!

Jesse kwam met het lumineuze idee zelf een gratis zwangerschaps app te ontwikkelen; dát kan toch niet zo moeilijk zijn? De toevallige ontmoeting bij de koffiemachine bleek de eerste vergadering van de kersverse eigenaren van het dan nog op te richten bedrijf AppsOfTomorrow.

Welke functionaliteiten heeft de zwangerschaps app?

De heren zijn begonnen met uitzoeken over welke functionaliteiten zo’n app dan wel niet zou moeten beschikken. Voor een antwoord op deze vraag hoefden ze natuurlijk niet ver te zoeken: hun inspiratie zat naast hun op de bank. De vrouwen zijn uitvoerig bevraagd over wat zíj nu precies zochten in een gratis zwangerschaps app. Welke functies zijn echt nodig en hoe moet zo’n app er dan uitzien?

Een korte opsomming:

duidelijkheid over status zwangerschap in eigen agenda

dagboek bijhouden

foto’s bijhouden

delen via social media

Status zwangerschap; hoever ben ik nu precies?

De gesprekken maakten duidelijk dat ZwangerschApp boven alles en in één oog opslag moet laten zien hoeveel weken en dagen je zwanger bent. Niks spannends aan natuurlijk maar tot dan toe zat deze informatie altijd ergens in de reeds beschikbare maar afgekeurde apps verstopt. Best irritant dus. Nee, deze informatie moest en zou in de agenda te zien zijn. Wel zo makkelijk bij het maken van afspraken bij huisarts en verloskundige of wanneer je weer eens bij de supermarkt wordt gevraagd: “hoever ben je?

Beetje vreemd misschien dat je dan je telefoon met app erbij moet pakken om dat te kunnen beantwoorden… maar dat gooien we dan maar op de zwangerschaps dementie .

Dagboek bijhouden met foto’s

De aanstaande moeders wilden daarnaast via ZwangerschApp hun zwangerschapsdagboek bijhouden én eenvoudig voorzien van foto’s, zoals de echofoto’s. Handig om zo alles bij elkaar te hebben.

Social media en gegevens export

En oh, als jullie dan toch bezig zijn, kunnen we dan ook berichten delen via Facebook en andere social media? Dan kunnen de vaders als het kindje eenmaal geboren is, het dagboek exporteren om er een boekje van te maken. Zo heb je ook iets blijvends aan die periode, super leuk en handig natuurlijk!

Aldus geschiedde: ZwangerschApp biedt deze onmisbare functionaliteiten. De vormgeving is eigentijds en is toegespitst op het geslacht van de aanstaande baby. Via Zwappi’s (hoe leuk!), een wekelijks bericht, word je bijgepraat over de ontwikkeling van je kindje, krijg je reminders bijvoorbeeld om je 20 weken echo te gaan plannen of andere nuttige tips met handige links: het bestellen van bijvoorbeeld de ‘Blije Doos’ regel je met 1 druk op de knop.

ZwangerschApp, dé gratis app voor aanstaande vaders en moeders van nu is te gebruiken op je iPhone en iPad en is gratis verkrijgbaar in de App Store. ZwangerschApp is ontwikkeld door AppsOfTomorrow.

