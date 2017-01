Even geleden las ik een artikel over hardlopen en de mythes daarvan. Een van de punten die aangehaald werd was dat je gezicht er door hardlopen ouder uit gaat zien. Helaas is dit waar, van hardlopen krijg je rimpels! Die ‘veroudering’ heeft verschillende redenen die ik hieronder even voor je op een rijtje heb gezet. Maar naast dat je rimpels krijgt van hardlopen is het ook nog eens zo dat je borsten ervan gaan hangen. En denk jij dat je je buikje eraf sport met hardlopen? Mooi niet! 3 redenen dus waarom hardlopen niet goed voor je is!

Waarom is hardlopen niet goed voor je?

Dit is een beetje cru gesteld. Hardlopen is niet per definitie echt slecht voor je, maar het kan wel een probleemveroorzaker zijn. Ben je blessure gevoelig? Dan is hardlopen waarschijnlijk ook niet echt jouw sport. Maar de 3 redenen waarom je beter niet kan gaan hardlopen, die vind je hieronder.

Van hardlopen krijg je rimpels

De op- en neergaande beweging en mechanische inspanningen kunnen de ondersteunende weefsels onder de huid uitrekken. Daarnaast kom je als hardloper meer in aanraking met weersinvloeden die hun uitwerking hebben op je gezicht en zorgt het lage vetpercentage van lange duurlopers ervoor dat het gezicht er sowieso ouder uitziet. Als je niet oplet, dan krijg je van hardlopen dus sneller rimpels.

Dat de weersinvloeden en het zonnetje (ook al schijnt hij achter de wolken) een heel groot aandeel hebben in een versnelde huidveroudering is dus een feit. Maar gelukkig kun je je hier goed tegen wapenen. Een dagcrème met minimaal spf30 of een losse zonnebrand met hoge factor op je gezicht een half uur voordat je gaat hardlopen zorgt voor een goede bescherming.

Van hardlopen gaan je borsten hangen

Naast het feit dat je rimpels krijgt omdat het collageen opgerekt wordt, is het ook nog eens zo dat je borsten gaan hangen van hardlopen. Wist je dat?

De borst is geen spier en heeft nauwelijks ondersteuning van zichzelf. Sporten (waaronder hardlopen) zonder je borsten te ondersteunen kan pijnlijk zijn en bovendien is het niet goed voor de vorm van je borsten. Door de grote druk kan de huid oprekken waardoor de borsten gaan hangen.

Een goede sportbeha is dan ook van belang. Een goede sportbeha zit strak en is zo gevormd dat het dragen ervan maar liefst driekwart van de druk opvangt. Weet jij niet precies of de sportbeha die je draagt (of op het oog hebt) de juiste is? Zorg er dan voor dat je advies inwint van een professional.

Door hardlopen word je buikje niet minder

Uit onderzoek is gebleken dat je lichaam tijdens lange duurlopen (van meer dan een uur) Cortisol aanmaakt. Cortisol is het stresshormoon, wat niet alleen zorgt voor versnelde huidveroudering, maar wat ook zorgt voor meer opslag van (buik)vet! Nog een reden waarom hardlopen niet goed is. Lees deze gast blog van Jesse van der Velde maar eens op De Hormoonfactor. Nu snap ik meteen waarom ik dat zwembandje maar niet kwijtraak!

Waarom dan toch hardlopen?

Wat is er nou prettiger dan na een drukke dag je sportschoenen aan te trekken en alle sores van je af te rennen? Of je dag fris en in alle ‘rust’ beginnen met een rondje joggen door het park? Ik vind het (met tijden) heerlijk, mits het weer er naar is. Maar het idee dat de zwaartekracht tijdens je rondje hollen ook zijn werk doet, geeft me toch wel wat stresskriebels. Want wie wil er nou ‘ouder’ uitzien alleen maar om fit, slank en energiek te zijn?!

Zelf blijf ik gewoon zo nu en dan hardlopen, ook al weet ik inmiddels dat hardlopen niet goed is voor me. Ik doe het alleen niet meer op het niveau waarop ik eerst bezig was. Dat komt overigens ook door de blessures die bij mij optreden als ik meer dan 10 kilometer loop aan een stuk.

Ben jij een hardloper of juist niet? En zo ja… denk jij er nu anders over, nu je weet dat je sneller rimpels krijgt en je borsten meer gaan hangen?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock