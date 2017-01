Heb je al ze gezien? Of zelf al op het raam geplakt? Een paar dozijn post-its in de vorm van bijvoorbeeld een huis met daarin een hart? Mooi! Want daarmee kweek je awareness voor Het Vergeten Kind. Dat is altijd belangrijk, maar een beetje extra aandacht in de week van Het Vergeten Kind is helemaal mooi meegenomen. Wist jij dat er ruim 50.000 kinderen in Nederland zijn die niet meer thuis kunnen wonen? Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn…

Van 29 januari t/m 4 februari is het de week van Het Vergeten Kind. Maar nu al loopt de campagne met de hartenhuisjes, waarbij ‘we’ net als in het vorige jaar, graag aandacht willen vragen voor de vergeten kinderen in Nederland.

Creatieve post-its in de week van Het Vergeten Kind

Zelf heb ik nog niet creatief ge-post-it omdat ik ze (nog) niet in huis heb. Maar, op welke manier dan ook, ik ga er wat moois van maken. Want (zoals Stichting Het Vergeten Kind ook zegt) ieder kind verdient een veilige, zorgeloze en vrolijke leefomgeving.

Opgroeien in een warm en liefdevol huis. Voor velen (gelukkig!) zo vanzelfsprekend, maar voor meer kinderen dan je denkt is de werkelijkheid anders. Met deze hartverwarmende landelijke actie hoopt de stichting mishandelde, misbruikte, verstoten of gevluchte kinderen zichtbaar te maken.

Onzichtbare kinderen waar wij aan voorbij gaan

Deze kinderen zijn namelijk vaak onzichtbaar, en dus vergeten. Dat lieve verlegen meisje, in de klas van je dochter. Stil, spreekt na school nooit met een ander af, maar is altijd behulpzaam en begaan met anderen. Ze leeft met haar moeder in een opvanglocatie. Ondergedoken voor haar gewelddadige vader.

Dat drukke jongetje waaraan iedereen zich ergert. Luistert niet, pest en slaat kinderen, vraagt negatieve aandacht. Terwijl hij zo hunkert naar onvoorwaardelijke liefde na het verlies van zijn ouders in de Syrische oorlog. Maar tegelijkertijd ook bang is zich te binden.

De helft van zijn korte leven zat hij tussen betonnen muren, buiten spelen was geen optie. Vol tanks en puin van bominslagen was de straat.

Waar richt Stichting Het Vergeten Kind zich op?

Zij richten zich op 4 pijlers om de leefsituatie van al die kinderen die in de opvang leven te verbeteren.

Pijler 1; Verbeteren van de speel- & & leefomgeving

Deze lijkt me duidelijk, het gaat om het verbeteren van de leefomgeving van deze vergeten kinderen. De dagelijkse leefomgeving waar deze kinderen noodgedwongen moeten verblijven voldoet vaak niet aan de wensen van de stichting als het gaat om een liefdevol en fijn ‘thuis’ gevoel. Dat gevoel wat ieder kind nodig heeft, of ze nu thuis wonen of niet.

Pijler 2; Activatie van kinderen

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om deze kinderen te stimuleren in hun algemene ontwikkeling zodat zij zich kunnen ontplooien zoals ieder ander kind. Er is een activatietour die door het land gaat om in opvanglocaties leuke dans & spel-, hiphop-, sport-, muziek & spelclinics en vrolijke voorstellingen te geven.

Pijler 3; kinderplezier buitenshuis

Er worden binnen deze pijler evenementen georganiseerd waarbij Het Vergeten Kind – net als andere kinderen- zich buitenshuis even onbezorgd kind kunnen voelen. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld een uitje naar een dierentuin of een sinterklaasviering of bezoek aan een indoorsspeeltuin. Allemaal activiteiten die de meeste ‘gewone’ kinderen als min of meer vanzelfsprekend zien.

Pijler 4; bewustmaking en voorlichting

Dat er zoveel verborgen kinderleed is, dat is bij heel veel mensen nog onbekend. Logisch natuurlijk dat de stichting van Het Vergeten Kind zich hier dan ook op richt als het om bewustwording en voorlichting gaat. Hoe meer mensen zich écht bewust worden van de situatie, hoe beter dat voor de stichting is, want zeg nou zelf… niet helpen… dat kan toch helemaal niet?

De basis van de Stichting

Ben je van mijn leeftijd dan ken je de vrouw waar deze stichting door ontstaan is ongetwijfeld wel. Guusje Nederhorst, actrice in Goede Tijden, Slechte Tijden en zangeres in een meidengroep. Zij overleed op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Guusje Nederhorst

Guusje zat vol liefde voor kinderen en zij kon erg slecht tegen kinderen die onrecht werden aangedaan. Haar wens was dan ook dat ze ieder kind kon helpen. Ter nagedachtenis aan haar – en om vorm te geven aan haar wens- heeft Dinand Woesthoff (haar man) de Guusje Nederhorst Foundation opgericht. En laat de Guusje Nederhorst Foundation nu uiteindelijk de basis zijn voor stichting Het Vergeten Kind! In 2014 is namelijk besloten onder deze naam verder te gaan om zo te onderstrepen dat de stichting zich specifiek richt op deze doelgroep.

Het Vergeten Kind verbindt zich aan Pleegzorg Nederland

In 2016 is er extra aandacht geweest voor het tekort aan pleeggezinnen. Vaak denken mensen dat pleegzorg een fulltime opvang van een kind is, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook gaan om een weekend, een vakantie of enkele weken. Maar het kán, zo je wilt, een jarenlange periode zijn.

#ikvergeetzeniet. Nee, ik ben ze nog steeds niet vergeten. De vrouw die ik jaren geleden sprak, tijdens de Truckersdag voor mensen met een beperking, zij als vrijwilliger, ik als journalist. Ze vertelde dat zij voor een kleutertweeling zorgt. Fulltime en waarschijnlijk tot hun volwassen leven. Hun moeder kon niet voor hen zorgen, ook niet voor hun kleine broertje. Zij namen die taak op zich. Maar een 4-jarige kan geen luier verschonen, een fles maken en geven. Levensgevaarlijk! De verwaarlozing en trauma heeft sporen achtergelaten. De vrouw vangt hen op met zoveel liefde en geduld. Zij heeft deze kinderen gered. Geeft ze een toekomst. Respect heb ik voor deze vrouw. Voor alle pleegouders in Nederland: al is het voor jullie misschien vanzelfsprekend, dat is het voor mij niet. Diepe buiging en een dikke pluim voor jullie! Zo mooi als je dit voor een kind kan doen. Helden zijn het!

Zelf in de pleegzorg een rol spelen?

Lijkt de pleegzorg je iets? Kijk dan snel verder op www.supergewonemensengezocht.nl.

Maar er zijn genoeg andere manieren denkbaar om vergeten kinderen te helpen. Geef bijvoorbeeld speelgoed weg aan opvanghuizen of vluchtelingkinderen.

Wordt vrijwilliger of doneer aan Stichting Het Vergeten Kind, net zoals MamsatWork doet! Zo dragen we met elkaar bij aan een betere wereld.