Toen ik nog zwanger was van Emma dacht ik dat het wel prima vond om een tweedehands autostoeltje te gebruiken, maar toen ze er eenmaal was vond ik niets belangrijkers dan alles zo veilig mogelijk doen. Dus ging ik online op zoek naar wat het veiligste is om je kindje te vervoeren in de auto. Mijn internetzoektocht leidde al snel tot zo lang mogelijk achterwaarts vervoeren met behulp van een Isofix stoeltje. Nu betekent dit niet direct veilig, er zijn ook achterwaartse stoeltjes met Isofix die toch slecht uit de test komen (maar hierover later meer).

Wat is Isofix eigenlijk?

Isofix is een manier om autostoeltjes te bevestigen. In plaats van dat dit met de gordel gebeurt, zitten er aansluitingspunten in de auto. Via deze aansluitingspunten maak je het stoeltje direct aan de carrosserie van de auto vast. Het is een veiligere manier voor het bevestigen van autostoeltjes. De meeste auto’s sinds grofweg 2008/2009 hebben het wel, maar pas sinds 2012 is het echt verplicht voor nieuwe auto’s.

Hoe werkt het Isofix?

Het autostoeltje bestaat vaak uit twee delen: een isofix basis en het stoeltje zelf. Het stoeltje wordt op de isofix basis geklikt. De isofix basis bevestigen is een heel belangrijk klusje, waar ik niet uit kwam zonder de handleiding ernaast .

Er zijn twee dingen die moeten gebeuren,: de twee grijphaken van de isofix basis moeten in de twee aansluitingspunten klikken én er moet nog een derde punt zijn dat het stoeltje vast zet. Dit is vaak een stok op de vloer van de auto die afgesteld moet worden (en mijn ervaring is dat dit het ingewikkeldste is). Gelukkig werkte mijn isofix-basis met een schuifjes-systeem. De schuifjes springen op groen zodra je het goed gedaan hebt, fijn om een bevestiging te hebben als je op zoek bent naar dat stukje veiligheid. Ik hoef dit overigens maar zo nu en dan te doen, omdat de basis in principe in de auto blijft zitten.

Vooral het installeren van de stok bij de Isofix basis is best een karwei. Als je een bevestigingsband hebt (dit heet de Top Tether) en geen stok, dan gaat het een stuk eenvoudiger.

Voor en nadelen Isofix en waarom is het belangrijk ?

De voordelen van Isofix op een rijtje voor je:

Snel je kind in de auto

Veiligheid

Snel je kindje in de auto met deze veilige bevestiging

Het grootste voordeel vind ik zelf het gemak. Het autostoeltje bevestigen is letterlijk twee tellen werk. *Klik*, klaar. Kleine kinderen kun je gewoon in huis al goed in de Maxi-Cosi zetten, en ze zo in de auto klikken en gaan. Van anderen heb ik begrepen dat het plaatsen van de Maxi-Cosi zelf altijd een stuk lastiger was.

Veiligheid boven alles!

Een ander heel groot voordeel is de veiligheid. Een goed Isofix autostoeltje komt beter uit de test en is door het simpele kliksysteem ook een stuk minder gevoelig voor gebruikersfouten, zoals de gordel even snel en daarmee net iets te los doen.

Ik kan voor de Isofix stoeltjes eigenlijk maar een nadeel bedenken… de prijs .

Nadeel Isofix

Een nadeel van isofix is wel dat de isofix-basis vaak duur is. Voor een heel stuk veiligheid heb ik dat zelf graag over. Jammer is alleen dat veel fabrikanten het ook nog eens zo hebben georganiseerd dat ze voor de categorie 0-4 jaar twee stoeltjes hebben. En dat de isofix basis van het tot 15 maanden oud stoeltje niet matcht met het vervolgstoeltje. Dat zou betekenen dat je die dus ook nog tweemaal aan moet schaffen. Zonde van het geld, en ook van de materialen die nodig zijn!

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook stoeltjes waarbij dit niet het geval is en je met één investering van 0 tot 4 jaar vooruit kunt, zoals de Maxi Cosi AxissFix Plus, zie ook verderop in het artikel.

Stoeltjes met Isofix en i-Size

Een autostoeltje met Isofix betekent nog niet gelijk dat het ook een veilig autostoeltje is. Ook belangrijk is dat het stoeltje voldoet aan de nieuwe i-Size norm (voor kinderen 0-4 jaar).

Wanneer is een autostoeltje met Isofix veilig?

De i-Size norm -ook wel aangeduid met R129- is sinds 2013 de nieuwe Europese norm. De R129 norm verschilt op een aantal punten van de oude norm (R44). Vroeger moesten stoeltjes voldoen aan de eis dat kindjes tot 9kg achteruit vervoert kunnen worden. Inmiddels is deze leeftijd verlengt en is het verplicht voor kinderen tot 15 maanden en 71 centimeter groot.

Dat wil dus zeggen dat een kindje van 14 maanden en 72 cm nog steeds achteruit vervoerd moet worden, maar een kindje van 16 maanden en 69 cm ook! Ook moet een stoeltje een test ondergaan met een zijwaartse botsing voor de i-Size norm. Bij de oude norm was het voldoende als een stoeltje de frontale bots-test haalde. Verder wordt een i-Size stoeltje altijd met behulp van Isofix bevestigd en is het dus minder gevoelig voor verkeerd bevestigen.

Handig om te weten: Als zowel auto als stoeltje aan de i-Size norm voldoen, weet je zeker dat het stoeltje past in de auto.

Waar verder nog een belangrijk verschil in zit tussen stoeltjes onderling is het harnasje van het stoeltje zelf, waarin je je kindje vastklikt. Er zijn veel stoeltjes die met driepuntsgordels werken, maar veiliger is het als dit een vijfpunts-gordel is.

Oude norm wordt ook nog verkocht

Momenteel mogen nog steeds stoeltjes verkocht worden die enkel voldoen aan de oude norm en die (dus) niet voldoen aan de i-Size norm. Daarom is het belangrijk om als je een stoeltje koopt jezelf goed in te lezen of te laten informeren. Aan welke veiligheidsnormen voldoet het stoeltje wat je op het oog hebt nu precies?

En vergeet dus niet om even vooruit te kijken als je (met je zwangere buik) aan het uitzoeken bent. Het lijkt allicht aantrekkelijk om een i-Size stoeltje te kopen waar je met €250,00-300,00 klaar bent tot je kindje 15 maanden is, maar als je dan weer datzelfde geld uit moet geven als je kindje ouder wordt… dan is het misschien tóch slimmer om een stoeltje te kopen dat meegroeit tot je kindje 4 jaar is.

Waar moet je verder nog aan denken bij aanschaf van een autostoeltje?

Mijn hoofdconclusie van de internetzoektocht is toch wel dat je een groot deel van de veiligheid zelf in de hand hebt. Het stoeltje moet goed vast zitten. Als je geen Isofix-stoeltje hebt moet je écht even de tijd nemen om de gordel zo strak mogelijk af te stellen, zodat er zo min mogelijk beweging in het stoeltje zit.

Verder moeten de riempjes in het stoeltje goed afgesteld staan. Ze moeten voldoende strak zitten, maar ook de schoudergordels moeten hoog genoeg zitten. Zodra je merkt dat de bevestiging van de gordel onder de schouder zit moet je dit gelijk omhoog doen.

Tip: Het is ook heel belangrijk om op te letten met een winterjas. Hierdoor zitten de riempjes vaak te los en bij een eventuele botsing deukt het materiaal van de jas in en kunnen de riempjes hun werk niet doen. Beter is het dan om je kind een vestje aan te doen en lekker warm te houden met een dekentje of bijbehorende voetenzak!

Leuke voetenzakken vind je hier.

Let op:Misschien weet iedereen dit inmiddels wel, maar als je het stoeltje voorin zet (hier is geen Isofix mogelijk), zet de airbag uit!

Maxi Cosi AxissFix Plus

Een goede keuze lijkt het nieuwe stoeltje van Maxi Cosi, de AxissFix Plus. In deze autostoel kun je je kindje tot 4 jaar vervoeren. Tot 87 cm (ongeveer twee jaar) achterwaarts en daarna voorwaarts. Het stoeltje is eenvoudig te bevestigen door middel van Isofix mét bevestingsband (Top Tether, zonder stok dus!) én een vijfpunts-gordel. Ook qua prijs is het zeer competitief, voor zo’n €450,00 heb je het vervoerprobleem voor de komende vier jaar zo veilig mogelijk opgelost!

De Maxi Cosi AxissFix Plus heb ik inmiddels voor een review binnen gekregen en ik ga deze voor jullie aan een stevige ontdekkingstocht onderwerpen . Uiteraard hou ik jullie op de hoogte van al mijn bevindingen!

Meer informatie over Isofix vind je bijvoorbeeld ook online bij de ANWB.