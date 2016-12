Julius in Winterland, een nogal bijzondere, nostalgische Kerstfilm.

De Scandinavische kerstfilm ‘Julius in Winterland’ is vanaf vandaag in filmtheaters te bewonderen. Voor Mamsatwork mochten wij er vast een eerste (kinder)blik op werpen.

Avontuur en traditie in ‘Julius in Winterland’

Na een periode Sinterklaasliedjes te hebben gezongen, waren wij wel weer toe aan de ‘cozy Kerst’. Hoe kun je beter in de stemming komen dan met een echte Kerstfilm. De nieuwsgierigheid van de kinderen werd gewekt na het voorlezen van de intro. Met een bakje chips op schoot zaten ze, 3 op een rij, klaar voor de film. Maar, bij de eerste beelden moest ik toch even wennen…

Geen doorsnee animatie kinderfilm

Ik verwachtte een 3D animatiefilm, zoals we die de laatste tijd vaker zien. Deze film echter, was heel anders. De Deense regisseur Jacob Ley gebruikte in samenwerking met het succesvolle Deense productiehuis Copenhagen Bombay verschillende innovatieve technieken om ‘Julius in Winterland’ te maken. Door onder andere gebruik te maken van klei- en cut-outanimatie creëerde hij een bijzondere visuele stijl, tegen stop-motion aan. Het klopte wel een beetje met de gedachtes die ik bij de eerste beelden had: ‘Is het nu klei? Of papier? Getekend?’ Het leek een combinatie van dat alles. Heel bijzonder en zo anders dan de mainstream kinderfilms.

Lees ook: 21x kinder kerstfilms op Netflix

Het verhaal van ‘Julius in Winterland’

Samen met een aantal andere kinderen woont Julius in een weeshuis. Hij is een buitenbeentje maar wordt liefdevol verzorgd door Alfred, de oude directeur. Julius kijkt uit naar Kerstmis, om de tradities, maar ook omdat Alfred hem vertelde dat de Kerstman Julius bij hem bracht. De oudere weesjongens plagen hem en vertellen dat Alfred zich voordoet als de Kerstman omdat deze niet bestaat.

Geschokt trekt Julius zich terug. Via een magische doos belandt Julius in Winterland, waar hij wordt opgewacht door de Kerstengel. Zijn taak is Krampus te verslaan, een ex-hulpje van de Kerstman, die nu een hekel heeft aan Kerst en kinderen. Samen met zijn vriend Herman gaat hij dit avontuur aan in het magische Scandinavische landschap. Krampus krijgt echter onverwachte hulp van Julius’ plaaggeesten uit het weeshuis. Gaat het hem lukken Kerstmis te redden?

Review

Het moet gezegd: alle kids, waaronder een kleuter die niet graag televisie kijkt en een peuter van 2, zaten vanaf het begin geboeid naar de film te kijken. Ze zaten er écht helemaal in, wat op zich al een aardigheid is om te zien.

Misschien is het juíst omdat het geen doorsnee animatiefilm betrof dat ze zich er zo in verloren. Nu is het ook zo dat alles gemoedelijk verloopt, niet te spannend en de tekst wordt langzaam en duidelijk gesproken, is ook nog eens grappig en herkenbaar. Er wordt geregeld gelachen, vooral om Krampus, waarvan je de bozige uitstraling bijna vergeet door zijn grappige gedrag.

Verder waren de kinderen tot op het laatst erg door de film geboeid. De volgende dag verscheen op verzoek Julius weer op het beeldscherm .

Centraal staan de tradities die aan Kerstmis zijn gelinkt, het goede in elkaar willen zien, en vast te houden aan hoop en geloof. De echte Kerstgedachte dus.

Winactie Julius in Winterland