Kamperen met kinderen voor newbees; volop vakantie voorpret als je de juiste keuze maakt

Om het nieuwe jaar goed te beginnen zijn mijn man en ik al volop plannen aan het maken voor 2017. Dat betekent ook een vakantie boeken voor onze zomervakantie van dit jaar. Aangezien onze kleine meid dan al naar school gaat, zijn we gebonden aan het hoogseizoen. En dat betekent vroeg gaan boeken en des te meer vakantie voorpret! Ben jij ook al bezig met het zoeken naar een geschikte zomervakantie voor jouw gezin? Ik heb alvast het een en ander op een rij gezet voor het kamperen met kinderen. Wij hebben er namelijk even aan moeten wennen, maar inmiddels weten we een beetje waar we op moeten letten. De vakantie voorpret kan beginnen!

Kamperen met kinderen voor newbees

Eerlijk is eerlijk, eigenlijk zijn wij geen echte kampeerders. Toen mijn man en ik nog met zijn tweetjes waren, maakten we het liefst verre reizen of vlogen we naar een lekker warm eiland, waar we de mooiste plekjes en accommodaties uitzochten. Natuurlijk buiten het hoogseizoen, want dat was uiteraard veel goedkoper én het was minder druk. Nu we met zijn drietjes zijn en Laura inmiddels naar school gaat, zoeken we het toch dichterbij huis. Aangezien de prijzen in het hoogseizoen erg kunnen oplopen, boeken we het liefst een kampeervakantie, maar wel met een beetje luxe . Onze ervaring met kamperen van vorig jaar was zo goed, dat we helemaal om zijn. Dit jaar wordt het voor ons weer kamperen in Frankrijk!

Wel of niet ver rijden, wat doe je?

Kamperen is voor kinderen ideaal. Onze ervaring vorig jaar was echt super. Laura vond het heerlijk om lekker veel buiten te spelen, te zwemmen en ze sliep als een roos. We hadden een hele fijne relaxte tijd. We gingen naar een camping niet al te ver weg in het Loire gebied in Frankrijk. Wij kozen hier bewust voor omdat wij niet zo houden van verre auto reizen en het voor Laura ook de eerste keer was dat we zo’n lange autorit gingen maken. We bedachten bij voorbaat hoe we haar konden vermaken in de auto, omdat we nog niet over wilde gaan tot de aankoop van een tablet voor in de auto. Een gouden tip die ik kreeg van een collega met drie volwassen kinderen, was deze: koop een luisterboek voor je kind.

Het leek mij een goed idee en we kochten het luisterboek van Pluk van de Petteflat. Het was echte een hit. Uren zat Laura muisstil te luisteren naar de avonturen van Pluk, Aagje en mevrouw Helderder. Wij kennen het boek inmiddels uit ons hoofd, dus een succes was het dus zeker! Hij staat er hieronder tussen, samen met nog een aantal andere populaire luisterboeken.

Lees ook: meer tips over autorijden met kinderen

Wil je toch verder weg reizen met jouw gezin? Denk dan eens hier aan. Ga je in Frankrijk kamperen met kinderen dan zijn er langs de snelweg diverse mooie en kindervriendelijke parkeerplaatsen te vinden. Het zijn kindvriendelijke plekken met goede picknick gelegenheden, speeltuintjes met soms zelfs trampolines. Heel fijn als de kinderen even er op uit willen tijdens een lange rit. Wij kwamen op onze reis vorig jaar een mooie plek tegen met een groot springkussen. Laura kon zich heerlijk uitleven. Neem zelf lekker broodjes en een kan koffie mee en je kan na een tijdje weer even flink doorrijden als de kinderen moe zijn van het spelen.

Lees ook: zorg voor veiligheid met een isofix autostoel

Kies je voor een grote of een kleine camping?

Frankrijk is een echt kampeerland, dus daar zijn echt heel veel diverse type campings te vinden. Een belangrijke keuze bij het kamperen met kinderen is of je voor een grote of kleine camping kiest. Dit hangt uiteraard ook af van de leeftijd van je kind en van hoe je zelf in elkaar zit. Wij kozen vorig jaar bewust voor een kleinere, autovrije camping en dat doen we dit jaar weer. Met jonge kinderen is het fijn, omdat de camping overzichtelijker is en ze al zelf op ontdekking kunnen gaan.

Tip:Wij namen Laura’s loopfiets mee en ze vond het heerlijk dat ze al zelf een klein rondje mocht fietsen op de camping.

Het nadeel van grote campings voor jongere kinderen is dat je kind echt de weg kwijt kan raken. Voor oudere kinderen is een grote camping juist vaak weer fijn omdat er meer vermaak is en animatie. Voor ons is animatie zeker geen must. Loopfiets mee, bal mee en een zwembad op de camping is al snel voldoende voor jonge kinderen. Bovendien maken ze op kleine campings sneller vriendjes, omdat je er makkelijker aanspraak hebt. Dit is ook een groot voordeel!

Back to basic… all the way

Aangezien wij geen echter kampeerders zijn, hebben wij zelf geen kampeeruitrusting. Wij gingen vorig jaar voor een kant en klare ingerichte tent en doen dat dit jaar weer. Omdat we vorig jaar zo’n leuke kampeervakantie hadden, hebben we even overwogen om zelf een gezinstent aan te schaffen. Hetgeen wat ons tegen houdt, is niet het opzetten van de tent, maar de grote hoeveelheid aan kampeerspullen, slaapspullen en keukenspullen die je nodig hebt en mee moet nemen. Om nog maar te zwijgen van een tafeltje en stoeltjes die toch echt nodig zijn als je er twee tot drie weken op uit trekt.

Een vriendin van ons die ieder jaar gaat kamperen met kinderen omschreef het als volgt: ‘een complete volksverhuizing, elk plekje in onze auto is bezet, afgeladen vol. Er kan niets, maar dan ook niets meer bij en de kinderen zitten helemaal opgepropt in de auto’.

Een handige site om je kampeerlijst te printen is deze. Je kan hier zelf aanvinken wat voor jou allemaal van toepassing is en dan print je je persoonlijke paklijst met kampeerartikelen. Ook handig als je voor glamping gaat en niet alles zelf hoeft mee te nemen, een extra geheugensteuntje om te checken of je alles wel hebt.

Kamperen zonder te boeken

Aan de andere kant heeft het ook wel weer wat, dat echte kamperen. Een ander bevriend stel gaat ieder jaar op pad met hun twee kinderen met eigen tent zonder iets te boeken van te voren. Het grote voordeel is natuurlijk dat je zo lang kunt blijven als je wilt, of als het tegen valt, lekker eerder weg gaan. Valt het weer tegen? Gewoon inpakken en wegwezen naar een gebied waar het wel lekker weer is. Haar tip is: Neem een goede campinggids mee. Als je niet al te hoge eisen stelt, is er in Frankrijk, ook in het hoogseizoen altijd wel een plekje te vinden. Een goede campinggids vind je simpel online.

Wij kiezen (nog) voor kamperen in ingerichte tenten

Wij kiezen voorlopig nog even voor een beetje luxe tijdens onze kampeervakantie, een ingerichte safaritent of bungalowtent dus, voor het echte glamping gevoel. Met een beetje snuffelen vind je allerlei aanbieders voor kamperen met kinderen in Frankrijk die diverse type tenten verhuren. Er zijn zelfs tenten met eigen sanitair te huur. Ik heb inmiddels al heel wat websites gehad!

Luxe ingerichte tenten met privé sanitair, ligstoelen of een hangmat bij jouw tent. Het kan allemaal en je kan de luxe van de tent aanpassen op je eigen behoeftes zeg maar. Het zijn vaak ruim opgezette, kleinschalige groene campings. En -als je wilt- kan je met een beetje zoeken ook campings vinden met Nederlandse eigenaren die hun leven in Nederland hebben verruild voor een leven op het Franse platteland. Je kent het wel… de stiekeme droom die wij eigenlijk allemaal wel hebben . Ideaal als je van luxe houdt, maar toch wilt gaan kamperen.

Wat voor type kampeervakantie je ook kiest, kamperen met kinderen is en blijft gewoon een feestje. Ik vind het heerlijk om leuke adressen uit te zoeken en rond te snuffelen op internet. Echt vakantie voorpret dus! Waar kies jij voor? Ga jij voor back to basic kamperen, glamping of kies jij toch echt een hotel?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock