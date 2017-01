Kerstboom eruit, kerstdorp eruit, licht erin … een nieuwe traditie mèt tip

De opschoning is weer begonnen! Wij beginnen het nieuwe jaar standaard met een lichte kater (tenminste een van ons tweeën, degene die niet hoeft te rijden naar huis na een gezellige knallende oudjaarsdag met vrienden) en een voortzetting van wat lijkt een nieuwe traditie: het opschonen van ons huis door afscheid te nemen van de kerstboom en het kerstdorp. Dus, kerstboom eruit en lucht en ruimte erin!

De eerste dag na Sinterklaas staan we erom te springen om nog meer gezelligheid in ons huis te brengen. De kerstboom wordt versierd met een hoop bombarie, we drinken warme chocomel èn het kerstdorp wordt opgezet. Al met al zijn we een dag bezig om ons huis te voorzien van allerlei tierelantijnen, flikkerende lichtjes en kitscherige huisjes en popjes, inclusief schaatsbaan en ijsbeer.

Lees ook: de goede voornemens top 10 van iedere moeder

Kerstboom eruit, licht erin

En dan, op nieuwjaarsdag, dan is mijn behoefte tot opschoning tot grote hoogtes gestegen! Dan kan ik niet langer meer wachten en moet alle zooi eruit. Weg met die kitsch. Weg met al die naalden (ja, wij hebben nog steeds een echte boom in huis) en weg met dat krakerige geluid van de alsmaar in dezelfde kleine rondjes schaatsende poppetjes in ons kerstdorp.

Maak plaats voor rust en ruimte

Ik wil rust, ruimte en leegte. In mijn huis èn in mijn hoofd. En niets werkt daar beter in dan gewoon beginnen met de anti-kerst schoonmaak. De kerstboom eruit, zo simpel is het! De eerste start gaat altijd een beetje moeizaam, maar als ik eenmaal zover ben dan voel in de opluchting steeds groter worden.

Tip: Een tip voor de lampjes die uit de kerstboom komen… ik ben zelf niet zo ontzettend gestructureerd met de huishoudelijke dingen, maar wat ik inmiddels wel geleerd heb is dat het heel simpel is om de lampjes om een stuk karton te draaien en er een elastiekje omheen te doen. Volgend jaar hoef ik in ieder geval niet te worstelen om de lampjes weer eenvoudig in de boom te krijgen.. er zit niets in de knoop .

Een frisse nieuwe start

Nog even en ik heb weer meer licht in huis. Het voelt als het volop inademen van frisse lucht, een soort van nieuwe start. Afscheid nemen van de winter en vol goede moed kijken naar het voorjaar. En dat alles door het verwijderen van de kerstboom . Zo simpel kan het zijn.

Raar ook natuurlijk, want het is hier nog niet eens écht winter geweest, en de komende maanden zullen ongetwijfeld eerder in het teken staan van winterse dagen, dan van het voorjaar. Maar psychisch staat 1 Januari voor mij parallel aan een nieuw begin en een start voor het mooiere weer. En ieder jaar vertel ik mezelf weer dat dat niet klopt, dat we eerst nog een aantal maanden te gaan hebben in de winter, maar het wil maar niet tot me doordringen . En dat hou ik lekker zo. Ik word er vrolijk van en krijg er energie van, van deze gedachte.

Wat vinden jullie? Zo ziet dit hoekje er toch eigenlijk veel beter uit, zonder kerstboom ?

Ja. 1 Januari is voor mij een magische datum. Kerstboom eruit, licht erin. Zoiets. Wel moet ik de eerste paar dagen weer wennen aan de leegte in huis en loop ik met mijn hoofd al door het tuincentrum op zoek naar nieuwe planten die het groen van de kerstboom een beetje kunnen vervangen.

Traditie van de kinderen

De kinderen hebben inmiddels ook een nieuwe traditie gecreeërd… weg kerstboom!

En ik? Ik kreeg het verder op mijn heupen en heb gelijk onze enorme hoekbank van zijn plek gehaald, de boel erachter schoongemaakt en weer een nieuwe opstelling verzonnen in de woonkamer. Oude shit vervangen voor nieuwe frisse energie…

Je snapt dat 1 Januari met zo’n vrouw als ik in huis dus ook een tikkeltje vermoeiend is .

Lees ook: mannen en huishouden, de rolverdeling

Erg effectief is het eigenlijk helemaal niet, dat hele kerstboom gebeuren. Je bent eerst een dag bezig om het allemaal op te tuigen, om vervolgens weer een dag bezig te zijn om het allemaal op te ruimen .