Je leert je kind met mes en vork eten. Je leert je kind tandjes poetsen, en veters strikken. Plassen op het toilet. Soms een hele uitdaging, maar de meeste ouders krijgen dat redelijk probleemloos voor elkaar. Maar een kind leren omgaan met emoties, hoe doe je dat eigenlijk? Het lijkt misschien alsof dat dit vanzelf gaat, of dat je er niet veel voor hoeft te doen, maar voor sommige kinderen is het leren omgaan met hun emoties wel degelijk van belang. Sterker nog; ze kunnen sociaal emotioneel volledig in de knoop komen als ze niet met hun emoties overweg kunnen!

Emoties bij kinderen: hoe ga je er mee om?

Sommige kinderen flappen er alles uit. Ook hoe ze zich voelen. Er zijn echter ook een heleboel kindjes die dingen liever voor zichzelf houden. Vooral als het om emoties gaat. Dan heb je als moeder soms wel het idee dat er wat is, maar kan je gaan zitten vissen. Of van het ene op het andere moment krijgt je kind plotseling een emotionele uitbarsting. Hoe ga jij daar mee om?

Je kind leren omgaan met emoties is belangrijk. Heel belangrijk zelfs. Een driftige peuter, dat kan nog net, maar als je wat ouder wordt kan plotseling boos of heel erg verdrietig worden voor vreemde situaties zorgen. Bovendien is het niet gezond om emoties ‘op te potten’. Is jouw zoon of dochter een echte binnenvetter? Dan kan je er als ouder een extra schepje bovenop doen en je kind leren omgaan met emoties.

Moeilijkheden in leren omgaan met emoties voor je kind

Een aantal voorbeelden van kinderen die moeite hebben met het omgaan met hun emoties kan ik je zo geven.

De dochter van Joyce (7) heeft vorig jaar een tijdje enorme buikpijnen gehad. Nu is dat bij kinderen op zich niet zo vreemd, maar als ze daar normaal gesproken niet echt veel last van hebben en dan ineens weken aan een stuk zó erg dat ze niet naar school willen… dan kan je je afvragen of er iets aan de hand is. Dat bleek uiteindelijk ook het geval… ze was door de juf op school gevraagd om een andere jongen te ondersteunen in de klas. Dat wilde ze ook graag, maar die jongen sloeg en was enorm irritant. Ze vond het dus nogal lastig en durfde na een aantal weken niet tegen de juf te zeggen dat ze het niet fijn vond zo… ze was tenslotte speciaal uitgekozen om dit te doen. En nu voelde het alsof ze faalde…

Het heeft dagen geduurd voordat Joyce er achter was wat er nu precies aan de hand was. Terwijl duidelijk was dát er iets was wilde Lotte er toch niet over praten. Hoe pak je dat dan aan?

Je kind leren omgaan met emoties

Een kind leren omgaan met emoties lijkt misschien lastiger dan hem of haar te leren om netjes dankjewel te zeggen. Toch zijn er allerlei tips die je als ouder houvast kunnen geven. Wij hebben er vast een aantal voor je op een rijtje gezet. Heb je zelf nog tips voor ouders die hun kind leren omgaan met emoties? Dan horen wij, en al die andere papa’s en mama’s, het graag! Ook al is ieder kind anders, van ervaringen (ook van anderen) kan je alleen maar leren. Daarnaast kan het je op ideeën brengen waar je zelf niet aan gedacht had!

Benoem de gevoelens van je kind

Bij oudere kinderen is het misschien niet meer nodig, maar bij jongere kids kan het al helpen om emoties te benoemen. Hoe voelt je kind zich, en waarom eigenlijk? Is zoon- of dochterlief nu eigenlijk boos, bang, of jaloers? Leg aan je kind uit wat alle emoties te betekenen hebben en hoe ze die kunnen herkennen.

Geef in bovenstaand geval dus aan dat je ziet dat je kind boos is, of verdrietig. Vertel vooral niet dat je kind niet boos of verdrietig hoeft te zijn… daarmee erken je het gevoel van je kind niet en kan je kind juist denken dat hij of zij dit gevoel niet ‘mag’ hebben.

Cooling down

De volgende tip: boos zijn is oké. Je kind leren omgaan met emoties begint met het benoemen van de emoties. Maar vervolgens volgt acceptatie. Iedereen is wel eens boos of verdrietig, papa en mama ook! Het punt is hoe je met die gevoelens omgaat. En juíst hoe vooral de boosheid zich uit, zorgt vaak voor problemen. Natuurlijk mag je zoon of dochter ergens boos om worden. Maar vervolgens gaan schreeuwen of slaan, dat is niet de bedoeling.

Komt het toch tot een uitbarsting, probeer je kind dan eerst te laten afkoelen. Dat gaat vaak het beste op een rustig plekje zonder afleiding. Maar wat ook goed werkt: even een rondje rennen! Is zoon- of dochterlief een beetje gekalmeerd, ga dan het gesprek aan. Stel vragen en reflecteer samen met je kind wat er is gebeurd. Door middel van doorvragen krijg je een beter beeld van de situatie én de emoties van je kind. Bovendien is er een dikke kans dat je kind zelf ook inziet dat al die heisa nogal overdreven was. Als je dit na iedere ‘confrontatie’ doet, zal je kind zijn of haar emoties ook steeds beter begrijpen en onder controle krijgen.

Zo voelt mama zich

Benoem niet alleen het gedrag van je kind. Leg ook uit hoe papa en mama zich voelen. Dat je verdrietig wordt als je kind boos is bijvoorbeeld. Uiteraard zónder je kind een schuldgevoel aan te praten. Of, als je zoon of dochter verdrietig lijkt te zijn, dat jullie bezorgd zijn. Zo creëer je een vertrouwensband. Je kind weet dat jij weet dat er iets speelt, en kan zelf kiezen in hoeverre hij of zij zich wil uiten. Heb je het gevoel dat je kind daar wel een steuntje in de rug bij kan gebruiken? Lees dan de laatste tip vooral nog even goed door!

Overigens benoem je niet pas je eigen emoties, als het te laat is. Zit je zelf niet zo lekker in je vel, geef dat dan ook bij voorbaat al aan bij je kind. Dan weet hij of zij dat papa of mama niet écht boos is, alleen een beetje chagrijnig. Of verdrietig. Zo kan je op voorhand ook eventuele situaties het hoofd bieden en goed voorbeeld doet volgen, nietwaar?

Zijn de emotionele problemen op te lossen of niet?

Er zijn twee verschillende typen problemen. Het eerste is het soort dat je kan oplossen. Dan heeft boos worden of gefrustreerd raken weinig zin: dat zorgt er nou niet bepaald voor dat je lekker helder kan nadenken.

Maar bij het tweede type probleem is boos worden helemaal zinloos. Dat zijn namelijk de dingen waar je het niet mee eens bent, maar waar je ook niks aan kan veranderen. Leer je kind dat emoties altijd terecht zijn, maar soms simpelweg geen zin hebben. En als boos zijn geen zin heeft, kan je er toch beter helemaal niet aan beginnen?

Je kind leren omgaan met emoties door droomdeurtjes

Onlangs kregen wij een persbericht binnen over een prachtige manier om je kind te ondersteunen. Heeft jouw kind een emotionele lading maar wil hij/zij er niet over praten? Dan is dit een fantastische manier om er achter te komen wat er aan de hand is. Of om in ieder geval het gesprek op gang te laten komen.

Droomdeurtjes, een fantasievol product om je kind te leren omgaan met emoties. Bij webshop Eerlijk Speelgoed hebben ze dit product in hun assortiment. De droomdeurtjes zien er hartstikke schattig uit, maar ze dienen ook een belangrijk doel. Je kind leren omgaan met emoties dus! En dat op een speelse, ongedwongen manier. Het is overigens niet geschikt voor kinderen die bijvoorbeeld in de puberteit zitten, maar dat kan je uit de naam zelf al halen denk ik .

Wat zijn droomdeurtjes precies?

De Droomdeurtjes zijn kleine houten deurtjes (verkrijgbaar in de kleuren groen, roze en blauw) die je op de kamer van je kind tegen een plint installeert. Hierdoor ontstaat een mysterieus en superschattig beeld: het lijkt wel een soort kabouterhuisje.

Bij de Droomdeurtjes wordt standaard ook een brievenbusje geleverd. Wil je ook droompost hebben? ‘Goed gedaan briefjes’ en ‘dikke knuffel’ briefjes met motiverende teksten kan je apart bijbestellen. Maar je kan zelf ook je eigen briefwisseling met zoon of dochter beginnen. Over de emoties die je kind moeilijk te bespreken vindt, bijvoorbeeld! Hoe mooi is het dat je op deze manier je kind kan ondersteunen in zijn uitdagingen?

