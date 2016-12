Een kind straffen met elektroschokjes, een ware hype in Amerika en in opkomst in Nederland! Pardon? Ik wist niet wat ik las!! Ik kan mijn ogen niet geloven, moest wel twee keer kijken en nog steeds begrijp ik het niet. Ongelooflijk… het staat er gewoon echt! In godsnaam waar zijn we mee bezig? Elektrosokjes… word ik nou in de maling genomen? Ik word er gewoon boos van!

Op voorhand wil ik dus wel aangeven dat ik twijfel over het hele verhaal, alhoewel ik nergens het tegendeel kan vinden, vind ik ook sommige reacties te vreemd voor woorden. Afijn, ik wilde het jullie toch even meegeven en zit er zelf nog mee in mijn maag of dat dit écht een vorm van het straffen van een kind kan zijn.

Je kind straffen met elektrosokjes

Myra Handley is verbonden aan de European Parenting Board en razend enthousiast over de elektrosokjes. Ongelooflijk! “Wangedrag bij kinderen kan snel gecorrigeerd worden doordat ze de sokjes al aan hebben”, aldus Myra. “Ouders hoeven enkel een druk op de knop te geven en de kinderen krijgen een flinke schok.” “Zo koppelt het kind wangedrag direct aan pijn”, zegt Myra.

Zo staat het er echt. Niet te bevatten dit, waar gaat dit heen? Tegenwoordig wordt billenkoek al gezien als kindermishandeling maar je kind straffen met elektrosokjes… ? Dat zou toch verboden moeten zijn!!

Consequenties van een elektroschok

Ik hoop dat ouders zich realiseren wat de consequenties kunnen zijn van een elektroschok met 230 volt. Ik vrees tegelijkertijd dat ze zich dat niet beseffen. Het idee alleen al dat je electrosokjes met 230 volt voor ogen hebt om een kind met wangedrag tot de orde te kunnen roepen… Respectloos! Kinderen kunnen door deze vorm van straffen blaren oplopen, ernstige blaren en het kan zorgen voor kortdurende hartritme stoornissen. “Gebruik de knop dus alleen als het echt nodig is”, aldus Handley. Pardon??

Opvoeden is een ding

Als moeder zijnde zal ik zeker niet ontkennen dat opvoeden soms best zwaar valt en je je kroost regelmatig achter dertig rollen behang kan plakken. Je kind straffen – indien nodig- is dan ook niet altijd even makkelijk. Op welke manier pak je dat het beste aan?

Er komen met enige regelmaat geluiden uit ons heerlijke fijne huisje waarvan omstanders zullen denken dat er een varkensslachterij gevestigd is. We praten niet als lieve kleine muisjes (voornemen 2017) maar bulderen soms als opgefokte beren tegen elkaar om de zoveelste discussie, met een 4- en 6-jarige, de kop in te drukken. That’s life! Gelukkig zijn er nog altijd hulpsites, specialisten en opvoedkundigen die ons als ouders de beste adviezen kunnen geven maar die die (ik ga er gewoon van stotteren) elektrosokjes… nee dat kan echt niet, te bizar voor woorden!

Wat denk jij, klopt er iets van dit artikel of is het allemaal uit de duim gezogen? Ik kan er niets over vinden!