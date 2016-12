Je hebt er waarschijnlijk al iets over gehoord of gezien in het Jeugdjournaal: Vanaf 2017 mogen er geen bekende kinderhelden meer worden afgebeeld worden op ongezonde voeding, zoals koekjes, toetjes, hagelslag en snoepgoed. Je zult dus geen Elza, Anna en Olaf meer zien op deze verpakkingen. Ook Mega Mindy, Kabouter Plop, Peppa Big en K3 mogen de snacks niet langer aantrekkelijk maken voor kinderen. Toch zijn deze favoriete figuren straks nog wel te vinden in supermarkten. Op gezonde producten mogen ze namelijk juist wél worden afgebeeld. Dit natuurlijk om de aantrekkingskracht van deze producten te verhogen. Wat denk jij, geen kinderhelden op ongezonde voeding, gaat dat werken?

Stimuleren de kinderhelden op ongezonde voeding de verkoop ?

Verkiezen jouw kinderen de ongezonde voeding met leuke plaatjes boven de standaard verpakte lekkernijen? Voordat het besluit werd genomen om geen kinderhelden meer op snacks te gaan plaatsen werd onderzocht of plaatjes daadwerkelijk aantrekkingskracht hebben. In een eerder Jeugdjournaal zag je hoe kinderen voor de keuze werden gesteld. Ze moesten kiezen uit producten mét of zonder een kinderhelden plaatje. Bijna alle kinderen kozen, zoals verwacht, voor het product met de kindvriendelijke verpakking. Niet gek ook natuurlijk, dat een leuk plaatje een bepaalde aantrekkingskracht heeft.

Wat veranderd er precies?

In de loop van 2017 moet de verandering doorgevoerd worden. Verpakkingen van producten bedoeld voor kinderen tot 7 jaar mogen überhaupt geen afbeeldingen van kinderhelden bevatten. Geen kinderhelden op ongezonde voeding, maar ook geen kinderhelden op gezonde producten. En in de categorie kinderen in de leeftijd tussen 7 en 13 jaar mag dit alleen nog als de producten niet te ongezond zijn.

De vraag die rest is dan… wat is niet te ongezond? Ook daar zullen dan weer richtlijnen over opgesteld moeten worden, en wat wordt er dan weer bedacht om ongezonde voeding te slijten?

Hoezeer laat jij je beïnvloeden?

In hoeverre laat jij je beïnvloeden door je kinderen op wat je meeneemt uit de supermarkt? Laat jij je in de supermarkt meeslepen door wat zij graag willen? Of houd je je poot stijf en maak jij -als enige- de boodschappenkeuzes? Waarschijnlijk zal de strijd met kinderen in de supermarkt door dit besluit af gaan nemen. Maar natuurlijk zullen ze nog steeds graag lekkere dingen mee willen nemen naar huis, of daar nou een mooi plaatje op staat of niet. Kinderen weten maar al te goed hoe lekker zoet en zout smaakt. Daar is geen aantrekkelijke verpakking voor nodig. Of worden de kinderhelden op ongezonde voeding nu simpelweg met lekkers geassocieerd en zijn we straks in staat om dat langzaamaan te veranderen?

Van kinderhelden op ongezonde voeding naar leuke plaatjes op tomaten

En zullen de (extra) plaatjes van kinderhelden op verpakkingen van fruit en groente jouw kinderen gaan verleiden? Zal er door het aantrekkelijk maken van deze gezonde producten meer hiervan bij jou in huis belanden?

En, nog belangrijker, gaan jouw kinderen daarna ook gemakkelijker (zonder gemopper) fruit en groente eten? Of hebben de plaatjes hier weer geen invloed op? Ik ben benieuwd naar hoe dit uit gaat pakken en ook naar jouw mening hierover!

