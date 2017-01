Kinderschoenen vervangen omdat ze te klein zijn? Welnee, mijn kinderen verslijten ze sneller!

Het is zo ongeveer het duurste aan kinderen die net uit de luiers zijn. Kinderschoenen vervangen. Kinderen (ver)slijten enorm veel schoenen. Dit is geen nieuws en hier hield ik dan ook rekening mee. Kinderen groeien óók snel weer uit hun schoenen. Dit is óók geen nieuws en hier hield ik óók rekening mee. Mijn kinderen groeien snel – maar slijten hun schoenen nog veel sneller. Dit is wel nieuw voor me en hier had ik dan ook geen rekening mee gehouden! Ik heb nog nooit kinderschoenen vervangen omdat ze te klein zijn, maar altijd omdat ze versleten zijn. Bizar toch? En misschien wel herkenbaar voor je?

Kinderschoenen vervangen omdat ze versleten zijn

Waarom verslijten kinderschoenen toch als een dolle? Ik kon me er eerst niet veel bij voorstellen (voordat ik in deze fase terecht kwam), maar inmiddels weet ik het .

Het is de schuld van de loopwagens

De loopwagens voor dreumes en peuter zijn natuurlijk dooddoeners voor schoenen. Dat gesleep met de neuzen van de schoenen over de grond om af te remmen, daar kan geen enkel schoen tegenop natuurlijk!

Zouden fabrikanten van kinderschoenen en loopwagens een deal hebben gemaakt met elkaar?

Ik heb medelijden met die “sleepschoenen” hoor, begrijp me niet verkeerd. Be neuzen helemaal versleten en de zolen bijna gloednieuw. Regelmatig zijn de neuzen nog provisorisch gerepareerd om de levensduur nog een beetje te kunnen verlengen. Ziet er niet uit, maar je moet wat.

Is het na de loopwagen-fase voorbij? NO WAY!

Na de loopwagen-fase dacht ik in stille wateren terecht te komen qua schoenslijtage. Nou dat had ik dus mis. Ik heb namelijk jongens die het liefst de hele dag buiten spelen: voetballen, door de bossen rennen, in de duinen, ga zo maar door. Los van het feit dat de schoenen binnen no-time vies en vunzig zijn, slijten ze nog steeds snel! De kinderschoenen vervangen hakt er dus nog steeds in!

Financieel fiasco

Hoe houd je dit financieel beheersbaar? Goedkope schoenen kopen en veelvuldig vervangen of iets meer investeren in schoenen die dan (hopelijk) langer mee gaan?

Goedkope schoenen kopen?

Ik heb eerst natuurlijk voor de goedkope optie gekozen. Maar die schoenen zijn gewoonweg niet opgewassen tegen het speelgeweld van mijn kinderen. Voordat ik het wist, leken ze wel figuranten uit een Pietje Bell film: tenen door de neuzen, zolen los flapperend in de wind.

Laat staan wat dit met de gezondheid van hun voeten doet. Hier had ik namelijk eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Kunnen die lieve voetjes wel goed ademen, krijgen ze wel genoeg ondersteuning? Ik wil natuurlijk niet dat mijn kinderen naast hun schoenen gaan lopen!

Goedkoop is duurkoop, dat blijkt wel weer

De goedkope optie wordt dan wel weer duur. Nu is het dus tijd voor investering, kwaliteit en extra aandacht voor de gezondheid van de voeten. En in mijn zoektocht kwam ik het merk Naturino tegen. Zij hebben een exclusieve zand-effect systeem bedacht voor schoenen om zo de groeiende kindervoet optimaal te ondersteunen. Ze zijn dus pedologisch verantwoord zonder er zo uit te zien. Ze zien er namelijk modern en hip uit.

Pedologisch verantwoord en tóch hip

Ik ben overstag gegaan. Je merkt direct het verschil in kwaliteit. Het is echt leer en deugdelijk gemaakt (dat mag natuurlijk ook wel voor dat geld). De neuzen zijn extra stevig aangezet, de zolen zijn dikker maar wel soepel. Zoonlief vindt ze cool en vet, dus dat scheelt ook weer gelukkig. De rits aan de zijkant is stevig en hapert niet. Nu -na een paar weken- dragen concludeert zoon dat ze lekker zitten. Ik heb pas een paar kleine vegen kunnen ontdekken, verder zijn ze nog ongeschonden en goed schoon te krijgen. Of zoonlief iets merkt van de exclusieve zand effect systeem? Hij merkt dat ze lekker(der) zitten en ik merk dat zijn voeten niet meer zo ruiken! Ouders, blij, zoon blij en voeten ook blij. Ik vertrouw erop dat deze lekker lang mee kunnen gaan! Het is wel een stevige investering maar daar krijg je een paar stevige, goede, soepele schoenen voor terug!

Winactie