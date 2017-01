Lastige kinderen? Omdenken is de truc, zo leer je in de Lastige kinderen omdenkshow!

Herken je het probleem dat je honderd keer kunt vragen of je kind even wil stoppen met herrie maken, omdat jij even aan de telefoon bent? En dat hij dan gewoon door blijft gaan met herrie maken? Ontzettend irritant. Je bloed gaat er van koken en voor je het weet heb je een kleine explosie in huis: ‘Waarom kun je niet gewoon even stil zijn, als ik dat vraag?!’ Tijdens de theatervoorstelling ‘ Lastige kinderen ? Heb jij even geluk!’ leer je ‘omdenken’: van een probleem een mogelijkheid maken. Ik mocht samen met Manlief naar deze theatervoorstelling en heb hier mijn eigen conclusie getrokken.

Wat is omdenken?

‘Omdenken’: ik kende het voornamelijk van de quotes met rode achtergrond op Facebook. Ik kende het boek ‘ Lastige kinderen ? Heb jij even geluk!’ van Bertold Gunster, maar had het eerlijk gezegd nog nooit gelezen. De gelijknamige theatershow is inmiddels aan zijn tweede seizoen begonnen.

Omdenken is niets anders dan van een probleem een mogelijkheid maken. Van lastige kinderen coöperatieve kinderen maken. Van een ‘ja, maar’ een ‘ja, en..’ maken. Maar hoe doen we dat dan? Volgens Berthold Gunster heeft dat te maken met 2 dingen.



Twee tips van de maker van ‘omdenken’

1. Stop met opvoeden

‘Huh? Stoppen met opvoeden? Ja, maar…!’ hoor ik je denken. Maar eigenlijk draait het erom dat opvoeden vaak gaat over jouw verwachtingen van de toekomst van je kind. ‘Maak je huiswerk, want morgen heb je een toets!’, heeft misschien wel te maken met jouw verwachtingen van wat jouw kind moet bereiken. Het gaat over de toekomst. Stoppen met opvoeden betekent trouwens niet dat je geen duidelijke grenzen moet stellen. Je laat een kind van drie niet zomaar zelf de straat oversteken, omdat je wat meer moet ‘loslaten’. Nee, je hebt de zorg voor je kind èn voor jezelf.

2. De rol van de opvoeder

Vaak hebben we de neiging om als gids op te treden voor onze kinderen. We leiden ze door het leven en willen ze van alles leren. We brengen ze naar een bestemming die wij voor ogen hebben. En dat is nou het probleem. Het is onze visie op de bestemming van het kind. Volgens Gunster is het beter om je te gedragen als een sherpa: iemand die de last draagt voor de bergbeklimmer. Hierbij is het uitgangspunt liefde en zorg, niet de bestemming.

Is het nou cabaret, een lezing of theater, die Lastige kinderen show?

De voorstelling ‘ Lastige kinderen ? Heb jij even geluk!’ wordt gespeeld door BertholdGunster, de bedenker van ‘omdenken’ en Dion Vincken, acteur. Samen hebben ze een mix gemaakt van cabaret, een lezing en theater. Een show die informeert, herkenning biedt, inspireert en waar ook flink gelachen wordt.

Dion speelt, soms tot grote hilariteit onder het publiek, het kind van Berthold. Via verschillende scènes gaan ze door het leven van hen beiden, beginnende bij een Dion van een jaar of acht tot in de puberteit.

Wat is de kern van lastig gedrag?

Op treffende wijze verwoordt Berthold de kern van veel lastig gedrag. We willen als ouders hiervan af, maar vaak maakt dat het probleem juist groter. Perfectionistische moeders die gefixeerd zijn op het maken van komkommerkrokodillen als traktatie (lang leve pinterest!), zijn vaak onderdeel van het probleem. Loslaten is namelijk niet hun sterkste kant. En dat is eigenlijk wel wat we een beetje meer zouden moeten doen.

Choose your battles, wat is belangrijk bij omdenken?

Je kunt je druk maken om alles, maar dat maakt het leven er niet leuker op. Dopjes niet op de tandpasta, jas op de grond, schoenen voor de bank, het zijn allemaal kleine irritatiepuntjes. Althans, van mij. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk? Hoe erg is het om zelf die schoenen dan maar even in de kast te zetten? Of die jas op te pakken? Zouden ze dat echt over drie jaar nog steeds op de grond gooien? Moet je echt van alles een probleem maken? Dat maakt het er in ieder geval niet gezelliger op.

Stiekem vond ik dat zelf een lastige om los te laten. ‘Ze kunnen toch gewoon leren om dat te doen? Ik hoef dat toch niet de hele tijd voor hen te doen? Ik kan ze toch gewoon terugroepen, van de Ipad trekken en ze hun jas laten ophangen? Maar ja, als dat mijn enige battle op een dag zou zijn…

Wat Berthold en Dion dus proberen te zeggen is: ‘choose your battles!’.

Speerpunten in de omgang met je kind

Dit zijn volgens de maker van ‘omdenken’ de speerpunten in de omgang met je kind. Lastig gedrag is ook onderdeel van hoe je kind is. Het is volgens Berthold Gunster een ongestold verlangen dat kinderen op een andere manier vormgeven. Niemand is perfect. Jij niet en je kind ook niet. Belangrijke speerpunten in de opvoeding (o nee, dat mochten we niet meer zeggen)..uhm..in de omgang met je kind zijn volgens Gunster:

1. Autonomie: kinderen zelf dingen laten doen en ervaren

2. Competentie: geef je kind het gevoel dat het iets zelf kan

3. Erkenning: laat zien dat je blij bent dat je kind er is.

Wat hebben wij van de voorstelling geleerd?

Toen ik aan Manlief vroeg wat hij van de voorstelling vond, kreeg ik als antwoord: ‘Ja leuk. Een beetje tussen een lezing en cabaret in. Je neemt er wat punten uit mee die je interessant vindt.’ Ik was het met hem eens. Daarnaast was het ook gewoon een gezellig avondje uit.

De volgende keer dat ik aan het bellen ben en mijn kinderen niet kunnen stoppen met herrie maken, loop ik weg en accepteer ik gewoon dat het ze op dat moment even niet lukt om stiller te zijn. Ik kom er daarna niet op terug. Misschien moesten ze gewoon even hun energie kwijt na een dag met CITO-toetsen op school. Wat is nou eigenlijk het probleem? Wat zit er achter het gedrag van mijn kind? Omdenken, loslaten, mijn battles kiezen…en simpelweg dankbaar zijn dat mijn kinderen er zijn. Ja, maar wat als het lukt?!

De ‘ Lastige kinderen ? Heb jij even geluk!’ omdenkshow is nog tot en met 20 mei 2017 in verschillende theaters te zien. Ga naar hun website voor de complete speellijst.