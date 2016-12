Het haardvuur knettert, de kerstboom staat aan en nadat de kaarsjes zijn aangestoken, settel ik mij graag op de bank voor een film op Netflix. In deze weken voor Kerst kijk ik stiekem al kerstfilms. Gewoon, omdat ik geniet van de kerstsfeer, het feelgood gevoel en de vele leuke kerstfilms. Niet te veel nadenken, gewoon genieten. Maar misschien gooi ik er nog wel een echte horror kerstfilm tussendoor! Ben jij benieuwd welke kerstfilms je dit jaar op Netflix kunt bekijken? Ik heb ze alle 14 op een rij gezet. Maak het je gemakkelijk!

Leuke Kerstfilms om met zijn tweetjes op de bank te bekijken

Pak een drankje en een hapje, kruip lekker tegen elkaar aan en kijk samen naar deze kerstfilms. Deze ‘feel good movies’ laten je even lekker ontspannen. Soms romantisch, soms niet, maar Kerst druipt er in ieder geval vanaf. Voor de sensatiezoekers hebben we er dus -naast de leuke kerstfilms- ook nog een aantal horror kerstfilms aan toegevoegd.

Welke leuke kerstfilms zijn er op Netflix?

A Christmas Carol (2009) A Christmas Detour (2015) A dogwalker’s Christmas Tale (2015) Angels in the snow (2015) 12 Dates of Christmas (2011) Desperately Seeking Santa (2011) How Sarah got her wings (2015) I’ll be home for Christmas (1998) Merry Kissmas (2015) One Magic Christmas (1985) The spirit of Christmas (2015) This Christmas (2007) Krampus (2015) Rare exports: a Christmas Tale (2010)

A Christmas Carol (2009)

Dit verhaal is door Charles Dickens geschreven in 1843 en nog steeds populair met Kerst. Sociaal onrecht, armoede en de relatie tussen deze twee staat centraal in dit verhaal over de vrek Ebenezer Scrooge. Deze gierige man heeft een hekel aan Kerst en laat zijn personeel letterlijk in de kou staan tijdens deze dagen. Dan wordt hij op kerstavond bezocht door de geesten van het verleden, heden en de toekomst. Zij laten hem inzien dat als hij zo door blijft leven, iedereen straks blij is als hij dood is. Hij realiseert zich dat het leven draait om geven en dat je hier een gelukkiger mens van wordt. Uiteindelijk is de kerstgedachte ook bij Scrooge doorgedrongen. Een film met o.a. Jim Carrey en Colin Firth in de hoofdrollen.

Wist je dat deze film ook door de Muppets is gespeeld? Leuk voor de kinderen!

A Christmas Detour (2015)

Deze romantische film gaat over een aanstaande bruid, Paige, die per vliegtuig op weg is naar haar schoonouders in New York. Door een sneeuwstorm moet het vliegtuig uitwijken naar een ander vliegveld en raakt ze in gesprek met Dylan, haar medereiziger met een gebroken hart. Tijdens deze omleiding worden ze vergezeld door een ouder echtpaar. Onderweg komen ze voor verschillende verrassingen te staan. Tja… je voelt hem al aankomen natuurlijk: Paige en Dylan blijken het uitermate goed met elkaar te kunnen vinden. Maar ja, Paige gaat trouwen en Dylan heeft net een relatie achter de rug… hoe gaat dat aflopen met deze leuke kerstfilm ?

A dogwalker’s Christmas Tale (2015)

Luce Lockhart is een 21-jarige, verwende, college student die tijdens de kerstvakantie een extra baantje aanneemt: ze laat de hond van een rijke projectontwikkelaar uit. Deze projectontwikkelaar wil graag een beautysalon en spa openen op de plek waar nu een hondenpark ligt. Luce ontmoet Dean, een knappe hondenuitlater die absoluut tegen het bouwen van deze salon is. Luce komt in een tweestrijd: ze is gek op beautysalon’s, maar deze Dean maakt ook een heleboel in haar los. En stiekem geniet ze ook van het uitlaten van de hond. Dilemma, dilemma .

Angels in the snow (2015)

De familie Montgomery gaat tijdens de kerstvakantie naar een huis in de bergen. De ouders van het gezin hebben constant ruzie met elkaar en ook de kinderen kunnen er wat van. Na een sneeuwstorm wordt er op de deur van het chalet geklopt en staat de familie Tucker op de stoep. Zij hebben autopech en de twee gezinnen worden gedwongen om met elkaar Kerst te vieren. De familie Montgomery krijgt een lesje in liefde en respect van de Tuckers. Wordt het dan toch een vreedzame Kerst voor dit gezin?

12 Dates of Christmas (2011)

Ook deze staat in het lijstje van leuke kerstfilms. Op Kerstavond heeft Kate een date met Miles, omdat ze haar ex wil vergeten. Kate vindt de date verschrikkelijk, ondanks de charmes van Miles. Als Kate de volgende ochtend wakker wordt, komt ze erachter dat het weer 24 december is. Ze beleeft de date nogmaals en nogmaals…tot ze inziet dat ze misschien moet openstaan voor nieuwe dingen en niet in het verleden moet blijven leven. Deze romantische film is gewoon heerlijk om met een dekentje op de bank te bekijken! En misschien krijg je je partner wel zo gek om mee te kijken .

Desperately Seeking Santa (2011)

Jennifer heeft de leiding over een winkelcentrum in Boston. Het winkelcentrum loopt slecht en kan wel wat goede publiciteit gebruiken. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd waarin ‘de nieuwe Kerstman’ wordt gezocht. David, een jonge pizzabakker die het restaurant van zijn vader wil redden, doet mee en wint de wedstrijd. Tussen Jennifer en David is een enorme aantrekkingskracht en de liefde bloeit op. Maar dan blijkt dat het bedrijf waar Jennifer werkt, hetzelfde bedrijf is dat het restaurant van David’s vader wil sluiten.

How Sarah got her wings (2015)

Sarah helpt graag anderen, maar wordt op een dag aangereden als ze een hondje wil redden. Ze overlijdt en eenmaal aangekomen bij de poorten van de hemel, blijkt dat ze nog niet naar binnen mag. Ze wordt als engel teruggestuurd naar aarde om nog één iemand te helpen: haar ex-vriend. Ze zet alles op alles om hem voor Kerstavond weer samen te laten komen met zijn liefde. Zal dat voor Sarah de poorten naar de hemel openen?

I’ll be home for Christmas (1998)

Jake, is een verwende egocentrische student die in de jaren na de dood van zijn moeder niet meer thuis is geweest met Kerst. Dit jaar heeft zijn vader hem echter een Porsche beloofd als op tijd is voor het kerstdiner op kerstavond. Voor Jake is dit dé reden om, samen met zijn vriendin Allie, met Kerst naar zijn inmiddels hertrouwde vader te gaan. Enkele dagen voor Kerst wordt Jake echter wakker in een woestijn, gekleed in een kerstmanpak. Eddie, die een oogje op Allie heeft, blijkt wraak op hem te hebben genomen. Voor Jake wordt het een race tegen de klok om op tijd bij zijn vader te zijn.

Merry Kissmas (2015)

Kayla is verloofd met een beroemde choreograaf, maar twijfelt over haar relatie. Als ze in een lift komt vast te zitten met een knappe man en van hem een magische kus krijgt, raakt ze alleen maar meer in de war. Inmiddels heeft de choreograaf spijt van wat hij verkeerd heeft gedaan en de knappe man is bang dat hij te snel dichtbij komt. Kortom, romantiek alom in een verhaal wat wellicht niet het sterkste is…

One Magic Christmas (1985)

Een gezin heeft zoveel tegenslagen (ontslag, verplicht verhuizen, dood vader, ontvoering kinderen) dat de moeder de kerstgedachte verloren is. De Kerstman en aardsengel Gideon beramen samen met de dochter een plan om haar op te vrolijken. Een beetje een langdradige film met wel erg veel tegenslag. Maar uiteindelijk komt alles natuurlijk weer goed.

The spirit of Christmas (2015)

Advocate Kate gaat naar Hollygrove, waar zij een oud hotel moet verkopen. Daar blijkt echter nog een geest te wonen, Daniël. Hij blijkt 100 jaar eerder te zijn vermoord. Hij sluit met Kate de deal dat hij het hotel zal verlaten als zij erachter komt wie de moord heeft gepleegd. Tijdens haar verblijf in het hotel bloeit de liefde tussen Kate en Daniël op. Huh, met een geest? Ja dus… bijzonder he? Deze bovennatuurlijke film neemt je mee op reis door twee tijdperiodes. Zal het Kate lukken voor Kerst het mysterie op te lossen zodat Daniël bevrijdt is en het hotel verkocht kan worden?

This Christmas (2007)

De familie Whitfield is voor het eerst in jaren weer samen met Kerst. Sterker nog, ze gaan met zijn allen op vakantie! Tijdens deze kerstvakantie worden geheimen onthuld en familievetes opgelost. Iedereen leert wat het betekent om familie van elkaar te zijn. Leuke muzikale film, maar niet erg hoog op mijn lijstje als de must-see leuke kerstfilm.

Horror kerstfilms

Voor wie iets anders wil dan de zoetsappige en romantische leuke kerstfilms, bestaan er ook horror kerstfilms. Doe je gordijnen dicht, trek je dekentje hoog op en beleef deze gruwelijke variaties op de kerstgedachte. Wie durft?

Krampus (2015)

Wanneer zijn familie de kerst ruziënd doorbrengt, keert de jonge Max kerst de rug toe. Hij weet alleen niet dat hij hierdoor de oude boosaardige entiteit Krampus oproept. Krampus straft iedereen af die niet in Kerstmis gelooft. De familie moet samenwerken, of ze nu willen of niet, om te overleven als Krampus het huis belaagt. Brr… lekker griezelen op de bank met deze kerstfilm!

Rare exports: a Christmas Tale (2010)

Het kleine jongetje Pietaro woont met zijn vader in een besneeuwd berggebiedje. Op een dag blazen werkmannen met explosieven een heuvel op en vinden daar het graf van de echte kerstman. Niet de kerstman die kinderen van nu cadeautjes geeft, maar de demonische kerstman die kinderen vermoordde en opat. Pietaro komt de dag voor Kerst langs een veld met dode rendieren en vermoed dat er iets kwaads aan de gang is. Als bij thuiskomst blijkt dat alle kinderen uit het dorp verdwenen zijn, blijkt er iets gruwelijks aan de hand te zijn… de Kerstman is terug!

Kan jij je ook helemaal verkneukelen bij het zien van leuke kerstfilms? Dan begin maar vast met plannen want je hebt er heel wat te doen. Ik ben al gestart! Gelukkig staat de kerstvakantie voor de deur en kan je misschien zomaar even ‘doortrekken’. Een soort van bing-watchen, alleen dan niet met series maar met leuke kerstfilms!

