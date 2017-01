Linzensoep maken; een overheerlijke maaltijdsoep vól verse groenten

“Mam, wat eten we vanavond?” roepen mijn beide schatjes in koor. “Linzen”, geef ik als antwoord. ‘WHUT? Lenzen?” roept de een. En de ander “Gatver, luizen?” Het is duidelijk, dit wordt de eerste keer dat ik mijn kinderen linzensoep voorschotel. Ze hebben nog nooit van linzen gehoord (ook de man in huis kijkt een beetje vreemd als hij dit hoort), maar ik ben vast van mening dat het tijd wordt voor een beetje variatie in onze keuken. Daarnaast ben ik na al die liflafjes met Kerst, Oudjaar en Nieuwjaar helemaal klaar en ben ik toe aan gezond eten. Dusss… linzensoep maken staat op het programma!

Mega lekkere linzensoep als maaltijd

De kinderen leggen zich er al snel bij neer en gaan weer verder met hun vakantiebeslommeringen. Ik daarentegen ben naarstig op zoek naar pen en papier om een boodschappenlijstje te maken. Want wat doe je eigenlijk allemaal door een linzensoep?

Inmiddels weet ik dat je er vanalles bij kan gooien en dat je niet zo snel bang hoeft te zijn dat het niet zal smaken, maar ik geef je mijn eigen variant van linzensoep, die wij allevier uitermate lekker vonden!

Linzensoep ingrediëntenlijstje (4 personen)

250 gram spekblokjes

1 aubergine (in blokjes gesneden)

1 blikje gepelde tomaten (400 gr)

300 gram verse spinazie

2 blikjes linzen (500 gr uitgelekt)

1 ui, gesnipperd

1/2 of heel bakje champignons (in stukjes)

1 rode paprika (in stukjes)

beetje griekse yoghurt (lepeltje per kom soep)

750 ml kippenbouillon

olijfolie

5 teentjes knoflook

1 laurierblaadje

1 theelepel tijm

wat verse peterselie

Linzensoep maken als maaltijdsoep

Hoe maak je een linzensoep? Ik kan je vast verklappen… het maken van deze maaltijdsoep met linzen is een makkie.

Fruit de knoflook en de ui in wat olijfolie. Voeg het laurierblaadje, de tijm, de aubergine, de paprika, de champignons en de tomaten toe en bak dit even lekker mee.

Bak terwijl de spekblokjes even in een apart pan. Als ze krokant gebakken zijn dan voeg je ze bij de groenten. Schenk de kippenboullin erbij en voeg de linzen toe. 15 minuten laten pruttelen en daarna de spinazie toevoegen. Als de spinazie geslonken is (na een paar minuutjes) is je linzensoep klaar om te eten.

Schep in een kom, voeg een lepeltje griekse yoghurt in het midden toe en bestrooi met wat peterselie.

Hoe eet je de linzensoep?

Wij hebben de linzensoep gecombineerd met een stokbroodje uit de oven, en dat was meer dan voldoende voor een uitstekend vullende maaltijd. Echt nodig is het stokbroodje niet, maar wel lekker.

De kinderen vonden de linzensoep heerlijk, ook al riepen ze bij het serveren in koor ‘jasses, dat ziet er vies uit’, maar hé… tegenwoordig hoor ik niet veel anders als we geen pizza of friet eten . Het enige waar Lotte een klein beetje moeite mee had was de spinazie die er doorheen zat. Ze vond het teveel en het was niet de spinazie die ze gewend is om te eten (à la crème, je kent hem wel). Persoonlijk vond ik de spinazie juist erg lekker erdoorheen! Wat ons betreft in ieder geval een enorme aanrader voor als je een goed gevulde maaltijdsoep zoekt en komt het linzensoep maken zeker vaker op de weekplanning.

Wat maak je van left-overs van de linzensoep?

Als je voldoende over hebt dan kan het uiteraard gewoon in de vriezer voor de volgende keer dat je niet zo’n zin hebt (of tijd hebt) om te koken. Heb je maar een klein beetje over? Niet weggooien! Het is waaschijnlijk wat ingedikt omdat je de ‘sap van de soep’ de vorige dag al opgegeten hebt, maar weet je dat dit restje mega lekker is om op te bakken met een eitje voor de lunch? Dan ziet het er zo uit als de foto hierboven. Ik heb 2 eitjes in de pan gegooit, daarna het restje linzensoep erbij – even opwarmen – en klaar is je heerlijk warme lunch!