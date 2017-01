Meer vrijheid nu de kinderen ouder worden, ik geniet er enorm van!

Vrijheidsbeperking vind ik lastig. Ik vind het dan ook heerlijk om weer meer vrijheid te krijgen nu de kinderen ouder worden. Mijn grootste wens was altijd: Kinderen krijgen. En, ik ben reuze blij dat deze wens uit is gekomen. Wat ben ik trots op mijn drie dochters en… eigenlijk ben ik ook best trots op hoe ik het doe als moeder. Ik doe mijn uiterste best om het zo goed mogelijk te doen voor mijn drie meisjes. En wat krijg ik veel van hen terug: heel veel knuffels, kusjes en lieve woorden. En wat geniet ik er intens van om naar hun lieve gezichtjes te kijken, om ze vrolijk te zien huppelen en spelen. Maar ik moet ook eerlijk zijn en bekennen dat ik het niet alleen maar leuk vind. Elke ouder zal dat vast wel hebben, iets dat kinderen in huis jou bezorgen of iets dat ze jou ontnemen. Ik vind vrijheidsbeperking het lastigste…

Geniet er maar van nu het nog kan

Toen ik nog geen kinderen had, kreeg ik het volgende zinnetje heel vaak te horen: ‘Geniet er maar van (nu het nog kan).’ Dat sloeg dan natuurlijk op mijn vrije leventje waarin ik alles kon doen waar ik zin in had. Ik snapte wel wat ze bedoelden, maar écht begrijpen dat deed ik niet. Dat besef je toch echt pas, als je zelf kinderen hebt gekregen en meer vrijheid op een wensenlijstje komt.

Heb je kinderen? Weg is je vrijheid!

Dan moet je ineens als je even er op uit gaat af gaan stemmen op het slaap/waak, eet/drink, poep/plas schema van je baby. Je kunt ineens niet meer gewoon gaan wanneer je daar zin in hebt. En je kunt ook niet meer gaan in je eigen (snelle) tempo. Nee, het duurt ineens een eeuwigheid voordat je de deur uitgaat, voorzien van een tas vol met spullen die nodig zijn om je kind van alle gemakken te voorzien. Nou, een ouder bezorgt dat helemaal geen gemak!

Bij de komst van de tweede (en derde) wordt het allemaal nog ingewikkelder. Niet alleen je vrijheid buitenshuis wordt beperkt, ook je vrijheid in je eigen huis wordt minder. Je moet ineens gaan plannen wanneer je een simpele douche gaat nemen. En wat dacht je van een make-upje opdoen? Het blijkt al snel dat het enige juiste moment hiervoor heel vroeg in de ochtend is (voordat de kinderen wakker zijn). Nou, lekker dan, dat betekent dus nooit meer uitslapen op je vrije dag… Je kunt geen boek meer lezen, nee zelfs een tijdschrift lukt niet meer in het bijzijn van kinderen. Altijd is er wel eentje die je nodig heeft of ze maken teveel herrie. Zelfs als je je even terugtrekt op de wc, krijg je geen rust… Gewoon eventjes zitten niksen, dat kan bijna niet met jonge kinderen in je huis. Elke simpele bezigheid is een ‘klus’ geworden. En daarbij komt dat je elk vrije moment dat je wél hebt thuis, goed wilt besteden. Je gaat opruimen, schoonmaken en draait (onophoudelijk) wasjes…

Het ultieme gevoel van vrijheid -reizen- mis ik het meest

Wat ik het meeste mis, is reizen (naar het liefst verre tropische oorden). Dat gaf me nou echt een intens gevoel van vrijheid: Gaan waar en wanneer je wilt. Doen waar je zin in hebt. Genieten van alles om je heen… van de rust, de mensen en de natuur. Dat gaat toch echt alleen maar zonder jonge kinderen om je heen!

Meer vrijheid nu de kinderen ouder worden

Maar… er zit vooruitgang in! Elke dag voel ik me weer een beetje vrijer (en blijer!). Ik geniet van ieder klein ding dat ik weer meer kan doen of dat mijn kinderen zelfstandig kunnen doen. Ieder klein stukje dat ik aan meer vrijheid krijg. Ik kan alweer mijn kinderen even alleen in een ruimte of op een verdieping laten. Ik kan alweer even douchen terwijl mijn kinderen wakker zijn. Ik hoef niet meer mijn kinderen te helpen bij het aan- en uitkleden. Mijn oudste redt zich zelfs al alleen onder de douche en ze poetst al zelf haar tanden. Soms lukt het me zelfs al om even aan het werk te gaan terwijl mijn kinderen thuis zijn… En ik heb deze kerstvakantie het hele huis opgeruimd, terwijl de kinderen bij me waren! Heerlijk!

Vrijheid, wat is dat toch mooi! Dat besef je extra als je het soms (of vaak) even niet hebt. Dan geniet je er weer extra van. Want nu is het extra mooi om even alleen de deur uit te gaan zonder de kinderen, om leuke dingen te doen met vrienden of om ’s avonds (als de kinderen op bed liggen) op de bank te zitten niksen. En over een paar jaar… dan pakken we het vliegtuig mét de kinderen en genieten we samen met hen van de enorme vrijheid die reizen je geeft!

Heb jij ook zo’n moeite met de vrijheidsbeperking die je krijgt met kinderen in huis? Of is er iets heel anders dat jij het vervelendste vindt? Waardeer jij nu ook extra dat wat je (even) wat minder hebt?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock