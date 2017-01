Mees Kees langs de lijn, met nieuwe cast tóch weer een leuke film

Ja hé, dacht ik, toen ik hoorde dat er een nieuwe film van Mees Kees zou komen. Is dat niet een beetje mosterd na de maaltijd? En hoe zit het met al die ‘oude acteurs’ die vervangen zijn door nieuwe? Ik kreeg het idee dat Mees Kees langs de lijn misschien wel eens een aardige tegenvaller zou kunnen zijn. Zeker voor mijn oudste, aangezien die de vorige films van Mees Kees nog zuiver in zijn hoofd had zitten.

Mees Kees langs de lijn, de film

Laat hij nu net degene zijn die uit zichzelf zegt dat hij niet naar Mees Kees wil . Problem solved. Ik nam dus een week geleden mijn meisje mee naar de film, samen met haar vriendinnetje, in plaats van zoonlief. Popcorn erbij, drankje erbij en de bioscoopmiddag kan niet meer stuk.

Het ontroerende afscheid van de eindmusical in de laatste film van Mees Kees is die grieten volledig ontgaan, dus zij duiken vol enthousiasme Mees Kees langs de lijn in, zonder vooroordelen.

De cast van deze nieuwste Mees Kees

Zoals gezegd zijn er wat oude acteurs vervangen door nieuwe. Op zich logisch, want de acteurs die in de eerste drie delen hebben gespeeld zijn inmiddels veel te oud voor nog een rol in een Mees Kees film. Maar ook hoofdrolspeler Mees heeft een nieuw gezicht. Nu moet ik zeggen dat ook deze hoofdrolspeler (Leendert van Ridder) een perfecte Mees Kees is .

Tobias (Jelle Stout) en Sep (Ole Kroes) zijn welkome aanvullingen in deze film en spelen hun rol met verve. De enige echt óude’ bekende is Sanne Wallis de Vries die het strenge en stuntelende schoolhoofd Dreus speelt.

Mees Kees langs de lijn, het verhaal

De toekomst staat in deze Mees Kees film centraal: Project 2037. En Project 2037 wordt door Mees vormgegeven als een tijdmachine. Een flinke doos, omgebouwd tot tijdmachine laat alle leerlingen transformeren tot hetgeen ze later willen worden. Van stratenmaker tot goochelaar, eigenlijk weet iedere leerling als zo’n beetje wat hij of zij wil worden en welke talent ze hebben. Behalve Tobias.

Tobias struggelt met het idee over zijn toekomst. Hij vindt dat hij nergens goed in is en dat wordt overduidelijk met Project 2037. Hij kan als enige in de klas niet vertellen wat hij wil worden. Als Mees Kees daarnaast de klas klaar probeert te stomen voor een voetbaltournooi blijkt Tobias ook zijn vader nog enorm te missen.

Op het moment dat Mees zijn moeder in het ziekenhuis belandt en hij hun huis helemaal op orde moet zien te krijgen om haar überhaupt tijdens haar revalidatie weer naar huis te kunnen krijgen blijkt dat Tobias toch bepaalde talenten heeft. Welke talenten, dat verklappen wij hier nog even niet.

Maar dat Mees Kees langs de lijn een film is met een flinke moraal dat komt op dat moment goed boven drijven ;).

